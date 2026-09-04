Λίβανος: Νέα ισραηλινά πλήγματα στις περιφέρειες Μπιντ Τζμπέιλ, Τύρο και Ναμπατίγια

Νέα ισραηλινά πλήγματα καταγράφηκαν στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA). Οι πληγείσες περιοχές περιλαμβάνουν την Ουάντι αλ-Σαλούκι στην περιφέρεια Μπιντ Τζμπέιλ, την αλ-Μανσούρι στην παράκτια περιφέρεια της Τύρου, καθώς και τις αλ-Φάουκα και Ντόχα Κφαρ Ρεμάν στην περιφέρεια Ναμπατίγια. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή τραυματίες.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέα ισραηλινά πλήγματα καταγράφηκαν στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA).
  • Ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν την περιοχή Ουάντι αλ-Σαλούκι, στην περιφέρεια Μπιντ Τζμπέιλ, καθώς και την περιοχή αλ-Μανσούρι, στην παράκτια περιφέρεια της Τύρου.
  • Παράλληλα, πυρά του ισραηλινού πυροβολικού έπληξαν περιοχές της Ναμπατίγια, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για θύματα ή τραυματίες μέχρι στιγμής.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέα ισραηλινά πλήγματα καταγράφηκαν στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA).

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο, ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν την περιοχή Ουάντι αλ-Σαλούκι, στην περιφέρεια Μπιντ Τζμπέιλ, νότια του ποταμού Λιτάνι, ενώ βομβαρδίστηκε και η περιοχή αλ-Μανσούρι, στην παράκτια περιφέρεια της Τύρου.

Παράλληλα, πυρά του ισραηλινού πυροβολικού έπληξαν τις περιοχές αλ-Φάουκα και Ντόχα Κφαρ Ρεμάν, στην περιφέρεια Ναμπατίγια.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για θύματα ή τραυματίες από τα συγκεκριμένα πλήγματα.

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