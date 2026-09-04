Λίβανος: Νέα ισραηλινά πλήγματα στις περιφέρειες Μπιντ Τζμπέιλ, Τύρο και Ναμπατίγια

Νέα ισραηλινά πλήγματα καταγράφηκαν στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA).
Όπως μεταδίδει το πρακτορείο, ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν την περιοχή Ουάντι αλ-Σαλούκι, στην περιφέρεια Μπιντ Τζμπέιλ, νότια του ποταμού Λιτάνι, ενώ βομβαρδίστηκε και η περιοχή αλ-Μανσούρι, στην παράκτια περιφέρεια της Τύρου.
🇮🇱 IDF struck al-Manzouri, Zotar al-Sharqiya and Wadi al-Saluki in southern Lebanon, per Lebanese reports.pic.twitter.com/shB2EamowG
— Ahmad Shah Mohibi (@WarGuy_) September 3, 2026
Παράλληλα, πυρά του ισραηλινού πυροβολικού έπληξαν τις περιοχές αλ-Φάουκα και Ντόχα Κφαρ Ρεμάν, στην περιφέρεια Ναμπατίγια.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για θύματα ή τραυματίες από τα συγκεκριμένα πλήγματα.