Λίβανος: Νέα ισραηλινά πλήγματα στις περιφέρειες Μπιντ Τζμπέιλ, Τύρο και Ναμπατίγια

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Νέα ισραηλινά πλήγματα καταγράφηκαν στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA).

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο, ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν την περιοχή Ουάντι αλ-Σαλούκι, στην περιφέρεια Μπιντ Τζμπέιλ, νότια του ποταμού Λιτάνι, ενώ βομβαρδίστηκε και η περιοχή αλ-Μανσούρι, στην παράκτια περιφέρεια της Τύρου.

🇮🇱 IDF struck al-Manzouri, Zotar al-Sharqiya and Wadi al-Saluki in southern Lebanon, per Lebanese reports.pic.twitter.com/shB2EamowG — Ahmad Shah Mohibi (@WarGuy_) September 3, 2026

Παράλληλα, πυρά του ισραηλινού πυροβολικού έπληξαν τις περιοχές αλ-Φάουκα και Ντόχα Κφαρ Ρεμάν, στην περιφέρεια Ναμπατίγια.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για θύματα ή τραυματίες από τα συγκεκριμένα πλήγματα.