Ρωσία: Τέσσερις νεκροί και τρεις τραυματίες από ουκρανικό πλήγμα στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ

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Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη τρεις τραυματίστηκαν από ουκρανικό πλήγμα στην πόλη Σεμπέκινο, στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Όπως ανακοίνωσαν μέσω Telegram, μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται ένας γιατρός, μέλος πληρώματος ασθενοφόρου, καθώς και ένα ανδρόγυνο. Οι τρεις τραυματίες, μεταξύ των οποίων και ο οδηγός του ασθενοφόρου, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για να λάβουν ιατρική φροντίδα.

Four killed in Ukrainian strike on Russia's Belgorod region A Ukrainian strike on Thursday killed four people, including two medical personnel, in Russia's border region of Belgorod. Officials reported the dead in Shebekino included a doctor, a medic, and a married couple, with… — PiQ (@PiQMarkets) September 3, 2026

Παράλληλα, τρεις άμαχοι έχασαν τη ζωή τους από ουκρανικές επιθέσεις με drones σε τρεις διαφορετικές περιοχές του ελεγχόμενου από τη Ρωσία τμήματος του Ντονέτσκ, σύμφωνα με αξιωματούχους που διορίζονται από τη Μόσχα.

Οι συγκεκριμένες αναφορές έρχονται καθώς συνεχίζονται οι επιθέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, με τις παραμεθόριες περιοχές της Ρωσίας να αποτελούν συχνό στόχο ουκρανικών πληγμάτων.