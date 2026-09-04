Ρωσία: Τέσσερις νεκροί και τρεις τραυματίες από ουκρανικό πλήγμα στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τρεις τραυματίστηκαν από ουκρανικό πλήγμα στην πόλη Σεμπέκινο της ρωσικής περιφέρειας Μπέλγκοροντ, ενώ τρεις άμαχοι σκοτώθηκαν και από επιθέσεις drones στο Ντονέτσκ. Οι αναφορές αυτές έρχονται εν μέσω συνεχιζόμενων επιθέσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, με τις παραμεθόριες ρωσικές περιοχές να αποτελούν συχνό στόχο.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη τρεις τραυματίστηκαν από ουκρανικό πλήγμα στην πόλη Σεμπέκινο, στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ.
  • Παράλληλα, τρεις άμαχοι έχασαν τη ζωή τους από ουκρανικές επιθέσεις με drones σε τρεις διαφορετικές περιοχές του ελεγχόμενου από τη Ρωσία τμήματος του Ντονέτσκ.
  • Οι συγκεκριμένες αναφορές έρχονται καθώς συνεχίζονται οι επιθέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, με τις παραμεθόριες περιοχές της Ρωσίας να αποτελούν συχνό στόχο ουκρανικών πληγμάτων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη τρεις τραυματίστηκαν από ουκρανικό πλήγμα στην πόλη Σεμπέκινο, στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Όπως ανακοίνωσαν μέσω Telegram, μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται ένας γιατρός, μέλος πληρώματος ασθενοφόρου, καθώς και ένα ανδρόγυνο. Οι τρεις τραυματίες, μεταξύ των οποίων και ο οδηγός του ασθενοφόρου, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για να λάβουν ιατρική φροντίδα.

Παράλληλα, τρεις άμαχοι έχασαν τη ζωή τους από ουκρανικές επιθέσεις με drones σε τρεις διαφορετικές περιοχές του ελεγχόμενου από τη Ρωσία τμήματος του Ντονέτσκ, σύμφωνα με αξιωματούχους που διορίζονται από τη Μόσχα.

Οι συγκεκριμένες αναφορές έρχονται καθώς συνεχίζονται οι επιθέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, με τις παραμεθόριες περιοχές της Ρωσίας να αποτελούν συχνό στόχο ουκρανικών πληγμάτων.

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