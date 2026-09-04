Τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεκρός 68χρονος πρώην αντιδήμαρχος Αρχανών-Αστερουσίων – Εξετάζεται το ενδεχόμενο αυτοκτονίας

Ένας 68χρονος, πρώην δημοτικός σύμβουλος και αντιδήμαρχος Αρχανών-Αστερουσίων, εντοπίστηκε νεκρός σε χωράφι στις Αγιές Παρασκιές, φέροντας τραύμα από κυνηγετική καραμπίνα. Η Αστυνομία διερευνά όλα τα ενδεχόμενα, με τις πρώτες ενδείξεις να παραπέμπουν σε αυτοκτονία, και ο θάνατός του έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

Ηράκλειο
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραγωδία σημειώθηκε στον Δήμο Αρχανών – Αστερουσίων, όπου ένας 68χρονος, πρώην δημοτικός σύμβουλος και αντιδήμαρχος, εντοπίστηκε νεκρός σε χωράφι στις Αγιές Παρασκιές.
  • Ο άνδρας έφερε τραύμα από κυνηγετική καραμπίνα και εντοπίστηκε το βράδυ της Πέμπτης, μετά από κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για τον εντοπισμό του.
  • Οι πρώτες ενδείξεις που εξετάζει η Αστυνομία παραπέμπουν σε αυτοκτονία, ωστόσο διερευνώνται όλα τα ενδεχόμενα, προκαλώντας βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τραγωδία σημειώθηκε στον Δήμο Αρχανών – Αστερουσίων, όπου ένας 68χρονος, πρώην δημοτικός σύμβουλος και αντιδήμαρχος, εντοπίστηκε νεκρός σε χωράφι στις Αγιές Παρασκιές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας έφερε τραύμα από κυνηγετική καραμπίνα. Εντοπίστηκε περίπου στις 21:00 το βράδυ της Πέμπτης, καθώς από το πρωί είχε κινητοποιηθεί η τοπική κοινωνία για τον εντοπισμό του, αφού δεν είχε δώσει σημεία ζωής.

Ο 68χρονος ήταν επιχειρηματίας και ιδιαίτερα αγαπητός στην περιοχή, ενώ είχε διατελέσει αντιδήμαρχος με αρμοδιότητες ευθύνης και δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη της δημοτικής αρχής.

Οι πρώτες ενδείξεις που εξετάζει η Αστυνομία παραπέμπουν σε αυτοκτονία, ωστόσο διερευνώνται όλα τα ενδεχόμενα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ