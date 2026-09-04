Τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεκρός 68χρονος πρώην αντιδήμαρχος Αρχανών-Αστερουσίων – Εξετάζεται το ενδεχόμενο αυτοκτονίας

Τραγωδία σημειώθηκε στον Δήμο Αρχανών – Αστερουσίων, όπου ένας 68χρονος, πρώην δημοτικός σύμβουλος και αντιδήμαρχος, εντοπίστηκε νεκρός σε χωράφι στις Αγιές Παρασκιές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας έφερε τραύμα από κυνηγετική καραμπίνα. Εντοπίστηκε περίπου στις 21:00 το βράδυ της Πέμπτης, καθώς από το πρωί είχε κινητοποιηθεί η τοπική κοινωνία για τον εντοπισμό του, αφού δεν είχε δώσει σημεία ζωής.

Ο 68χρονος ήταν επιχειρηματίας και ιδιαίτερα αγαπητός στην περιοχή, ενώ είχε διατελέσει αντιδήμαρχος με αρμοδιότητες ευθύνης και δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη της δημοτικής αρχής.

Οι πρώτες ενδείξεις που εξετάζει η Αστυνομία παραπέμπουν σε αυτοκτονία, ωστόσο διερευνώνται όλα τα ενδεχόμενα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία.