Κινηματογραφική επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στη Δυτική Αττική – Συνελήφθη 24χρονος, αρχηγικό στέλεχος εγκληματικής οργάνωσης

Μια εντυπωσιακή επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στη Δυτική Αττική οδήγησε στη σύλληψη ενός 24χρονου, αρχηγικού στελέχους εγκληματικής οργάνωσης, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν εντάλματα για ληστείες, κλοπές και διαρρήξεις. Παράλληλα, οι αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις συνεργού του και αποκάλυψαν υπόθεση ρευματοκλοπής, με 62 διακοπές ηλεκτροδότησης και 10 συλλήψεις, χρησιμοποιώντας ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο και drone.

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Καταδίωξη ΕΛ.ΑΣ.
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εντυπωσιακή επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στη Δυτική Αττική οδήγησε στη σύλληψη 24χρονου, αρχηγικού στελέχους εγκληματικής οργάνωσης, για ληστείες, κλοπές και διαρρήξεις.
  • Ο 24χρονος επιχείρησε να διαφύγει πηδώντας από μπαλκόνι, αλλά ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από πάνοπλους αστυνομικούς της ΟΠΚΕ που τον καταδίωξαν.
  • Παράλληλα, συνελήφθη συνεργός του, ενώ οι έρευνες επεκτάθηκαν και σε υπόθεση ρευματοκλοπής, οδηγώντας σε 62 διακοπές ηλεκτροδότησης και 10 συλλήψεις.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Εντυπωσιακή επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για τη σύλληψη 24χρονου, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα για ληστείες, κλοπές και διαρρήξεις, καταγράφηκε από την κάμερα του Mega στη Δυτική Αττική.

Πάνοπλοι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ εισέβαλαν σε σπίτι όπου είχε βρει καταφύγιο ο 24χρονος, ο οποίος μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία τους επιχείρησε να διαφύγει, πηδώντας από το μπαλκόνι σε γειτονική ταράτσα. Οι αστυνομικοί τον καταδίωξαν και λίγα μέτρα αργότερα κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν.

Παράλληλα, σε κοντινό σημείο πραγματοποιήθηκε επιχείρηση για τη σύλληψη συνεργού του. Οι έρευνες επεκτάθηκαν και σε υπόθεση ρευματοκλοπής, με τις αρχές να προχωρούν σε 62 διακοπές ηλεκτροδότησης και 10 συλλήψεις, ενώ εντοπίστηκαν και κόπηκαν παράνομα καλώδια συνολικού μήκους περίπου 10 χιλιομέτρων.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος της ΕΛ.ΑΣ. και drone, το οποίο μετέδιδε εικόνα σε πραγματικό χρόνο στο κέντρο επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ.

Δείτε το βίντεο:

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