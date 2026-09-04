Κινηματογραφική επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στη Δυτική Αττική – Συνελήφθη 24χρονος, αρχηγικό στέλεχος εγκληματικής οργάνωσης

Εντυπωσιακή επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για τη σύλληψη 24χρονου, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα για ληστείες, κλοπές και διαρρήξεις, καταγράφηκε από την κάμερα του Mega στη Δυτική Αττική.

Πάνοπλοι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ εισέβαλαν σε σπίτι όπου είχε βρει καταφύγιο ο 24χρονος, ο οποίος μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία τους επιχείρησε να διαφύγει, πηδώντας από το μπαλκόνι σε γειτονική ταράτσα. Οι αστυνομικοί τον καταδίωξαν και λίγα μέτρα αργότερα κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν.

Παράλληλα, σε κοντινό σημείο πραγματοποιήθηκε επιχείρηση για τη σύλληψη συνεργού του. Οι έρευνες επεκτάθηκαν και σε υπόθεση ρευματοκλοπής, με τις αρχές να προχωρούν σε 62 διακοπές ηλεκτροδότησης και 10 συλλήψεις, ενώ εντοπίστηκαν και κόπηκαν παράνομα καλώδια συνολικού μήκους περίπου 10 χιλιομέτρων.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος της ΕΛ.ΑΣ. και drone, το οποίο μετέδιδε εικόνα σε πραγματικό χρόνο στο κέντρο επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ.

Δείτε το βίντεο: