«Διμέτωπος» Ανδρουλάκη απέναντι σε Ν.Δ.-ΕΛ.Α.Σ.: «Τώρα ΠΑΣΟΚ» για τη νέα πολιτική αλλαγή

Με αναφορές στην ιστορική διαδρομή του ΠΑΣΟΚ, αλλά και με το βλέμμα στραμμένο στις επόμενες εθνικές εκλογές, ο Νίκος Ανδρουλάκης έστειλε από το Ηράκλειο μήνυμα πολιτικής αλλαγής, κατά την ομιλία του για την επέτειο της 3ης Σεπτέμβρη.

Από την πλατεία Ελευθερίας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής τόνισε ότι η Κρήτη αποτελεί σημείο εκκίνησης για μια νέα προσπάθεια της Δημοκρατικής Παράταξης, συνδέοντας την ιστορική πορεία του κόμματος με την ανάγκη για μια νέα πολιτική πρόταση.

Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην ίδρυση του ΠΑΣΟΚ και στην παρακαταθήκη του Ανδρέα Παπανδρέου, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της παράταξης στη δημιουργία του ΕΣΥ, στην ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, στην προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών, στην εθνική συμφιλίωση και στην ενίσχυση της Αυτοδιοίκησης.

Όπως σημείωσε, ωστόσο, το ζητούμενο σήμερα δεν είναι μόνο η αναφορά στο παρελθόν, αλλά το τι μπορεί να προσφέρει το ΠΑΣΟΚ στις σημερινές συνθήκες.

«Η Ελλάδα χρειάζεται πολιτική αλλαγή»

Κεντρικό μήνυμα της ομιλίας αποτέλεσε το σύνθημα «Τώρα ΠΑΣΟΚ», με τον Νίκο Ανδρουλάκη να υποστηρίζει ότι η χώρα χρειάζεται αλλαγή πορείας και ένα διαφορετικό μοντέλο διακυβέρνησης.

Άσκησε σκληρή κριτική στη Νέα Δημοκρατία και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, κατηγορώντας την κυβέρνηση για συγκεντρωτισμό, έλλειψη διαφάνειας και προβλήματα στη λειτουργία των θεσμών.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι η χώρα δεν μπορεί να συνεχίσει με ένα μοντέλο όπου, όπως είπε, «τα κέρδη των λίγων αυξάνονται, αλλά ο μισθός τελειώνει στις 20 του μήνα», ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ακρίβεια, το στεγαστικό κόστος, το ιδιωτικό χρέος και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Παράλληλα, έθεσε ως βασική προϋπόθεση για την πολιτική αλλαγή την πολιτική αυτονομία του ΠΑΣΟΚ. Όπως τόνισε, το κόμμα του δεν επιδιώκει να γίνει διαχειριστής του υπάρχοντος συστήματος, αλλά να συγκρουστεί με τα κατεστημένα και να αλλάξει τον τρόπο άσκησης της εξουσίας.

«Δεν επιδιώκουμε να γίνουμε διαχειριστές ενός άδικου συστήματος που ευνοεί τους λίγους. Έχουμε πρόγραμμα, έχουμε σχέδιο, έχουμε ανανεώσει το πολιτικό μας προσωπικό και πάνω απ’ όλα δεν έχουμε εξαρτήσεις. Λογοδοτούμε μόνο σε έναν, στον κυρίαρχο ελληνικό λαό», σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Επίθεση στην κυβέρνηση για θεσμούς και «βαθύ κράτος»

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν ο Νίκος Ανδρουλάκης απέναντι στην κυβέρνηση για ζητήματα θεσμών και διαφάνειας.

Αναφέρθηκε στις υποκλοπές, στις απευθείας αναθέσεις και στη διαχείριση ευρωπαϊκών πόρων, ενώ επέκρινε τον πρωθυπουργό για την επίκληση του «βαθέος κράτους».

Ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να αποδίδει διαρκώς τις δυσλειτουργίες σε παθογένειες του παρελθόντος, υπογραμμίζοντας πως, έπειτα από αρκετά χρόνια διακυβέρνησης, οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες της.

«Δεν μπορεί το βαθύ κράτος πάντα να είναι κάποιος άλλος, κύριε Πρωθυπουργέ. Δεν μπορεί για κάθε αποτυχία σας να ψάχνουμε δήθεν παθογένειες του χθες. Δεν έχετε καμία δικαιολογία», τόνισε.

Στο πλαίσιο αυτό, δεσμεύτηκε ότι μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ θα προχωρήσει σε έλεγχο της διαχείρισης του δημόσιου χρήματος, υποστηρίζοντας ότι κάθε ευρώ του ελληνικού λαού πρέπει να βρίσκεται υπό διαρκή λογοδοσία.

«Θέλουμε και ασφάλεια και κοινωνικό κράτος»

Σημαντικό μέρος της ομιλίας αφιέρωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και στις διεθνείς εξελίξεις, αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, στη Γάζα, στο Σουδάν και στην ευρύτερη αστάθεια στη Μέση Ανατολή.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης τάχθηκε υπέρ μιας ισχυρότερης Ευρώπης με κοινή εξωτερική και αμυντική πολιτική, κοινά εξοπλιστικά προγράμματα και μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία.

Παράλληλα, τόνισε ότι η ασφάλεια δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ανεξάρτητα από το κοινωνικό κράτος.

«Εμείς οι σοσιαλιστές, οι πατριώτες, τα θέλουμε και τα δύο», ανέφερε, υποστηρίζοντας την ανάγκη για μια Ευρώπη που θα συνδυάζει την αμυντική θωράκιση με την κοινωνική προστασία.

Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ με το σύνθημα «Τώρα ΠΑΣΟΚ»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε στη συνέχεια μια σειρά από βασικές προτεραιότητες της πρότασης του ΠΑΣΟΚ, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη στέγαση, την υγεία, την εργασία, την κοινωνική προστασία και τη στήριξη της οικογένειας.

Με το σύνθημα «Τώρα ΠΑΣΟΚ», αναφέρθηκε μεταξύ άλλων:

στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής κατοικίας και στη μείωση του στεγαστικού κόστους,

στην προστασία της πρώτης κατοικίας και στην αυστηρότερη εποπτεία των funds και των servicers,

στην επαναφορά των 120 δόσεων για μικρομεσαίους,

στην καθολική δωρεάν βρεφική και προσχολική αγωγή,

στην επαναφορά του 13ου μισθού στον δημόσιο τομέα,

στην ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων,

στη χορήγηση 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις και στην επαναφορά του ΕΚΑΣ,

στην ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στην εκπαίδευση, την εργασία και την κοινωνική ζωή,

στη στήριξη αγροτών και κτηνοτρόφων με αφορολόγητο πετρέλαιο και μέτρα για το ενεργειακό κόστος,

στην ενίσχυση του δημόσιου σχολείου,

και στην αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ανάγκη δημογραφικής ανάταξης και ενίσχυσης της ελληνικής περιφέρειας, υποστηρίζοντας ότι η ανάπτυξη δεν μπορεί να περιορίζεται στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα.

Αιχμές για Τσίπρα και «αντισυστημικές» δυνάμεις

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στράφηκε και κατά όσων, όπως ανέφερε, εμφανίζονται σήμερα ως «αντισυστημικές» δυνάμεις, ασκώντας κριτική στην περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Έκανε αναφορές στο ιδιωτικό χρέος, τα κόκκινα δάνεια, τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, το ΕΚΑΣ και τον νόμο Κατρούγκαλου, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορούν να παρουσιάζονται ως λύση πολιτικές δυνάμεις που, κατά την άποψή του, έχουν ήδη δοκιμαστεί στην εξουσία.

«Ποιοι υπόσχονται λύσεις για το ιδιωτικό χρέος; Αυτοί που έλεγαν “Σεισάχθεια” και “Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη” και πούλησαν δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια από τις τράπεζες στα funds, εκβιάζοντας και κρατώντας σε ομηρία χιλιάδες Έλληνες; Αυτοί που έφεραν τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς; Απευθύνονται στους συνταξιούχους αυτοί που κατήργησαν το ΕΚΑΣ; Αυτοί που έφεραν τον νόμο Κατρούγκαλου;», διερωτήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Το δίλημμα, όπως το έθεσε, δεν είναι μεταξύ της σημερινής κυβέρνησης και της επιστροφής σε αποτυχημένες πολιτικές του παρελθόντος, αλλά μεταξύ της συντήρησης και μιας νέας προοδευτικής πρότασης διακυβέρνησης.

Μήνυμα στην Τουρκία και κριτική για τα «ήρεμα νερά»

Στα εθνικά θέματα, ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι η εξωτερική πολιτική πρέπει να κρίνεται από τα αποτελέσματά της και όχι από επικοινωνιακές διακηρύξεις.

Άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τη στρατηγική των «ήρεμων νερών» στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία εξακολουθεί να αμφισβητεί ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα και να προβάλλει τη θεωρία της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Παράλληλα, ζήτησε μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και κυρώσεις απέναντι σε ενέργειες που, όπως υποστήριξε, παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο.

Το μήνυμά του προς την Τουρκία ήταν ότι το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει σχέσεις καλής γειτονίας, με βασική προϋπόθεση τον σεβασμό των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου.

«Για χρόνια, η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και ο Υπουργός Εξωτερικών, μας έλεγαν ότι με την Τουρκία τα καταφέραμε, έχουμε «ήρεμα νερά». Και ξαφνικά βλέπουμε θαλασσοταραχή. Τελικά, είχαμε «ήρεμα νερά»; Είχε αλλάξει κάτι; Ή στον βωμό των επικοινωνιακών παιχνιδιών και της προπαγάνδας του Μαξίμου γινόταν πίσω από τις πλάτες του ελληνικού λαού μια συνεχιζόμενη αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων;», ανέφερε.

«Δεν θέλουμε απλώς να πάρουμε την εξουσία»

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε έμφαση στην ανάγκη αλλαγής του τρόπου με τον οποίο ασκείται η εξουσία.

Υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν ζητά «λευκή επιταγή», αλλά την εμπιστοσύνη των πολιτών στη βάση συγκεκριμένων προτάσεων και δεσμεύσεων.

Παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά στην ιστορική διαδρομή του κόμματος και στους πρώην προέδρους και πρωθυπουργούς του ΠΑΣΟΚ, τιμώντας τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον Κώστα Σημίτη, τον Γιώργο Παπανδρέου, τον Ευάγγελο Βενιζέλο και τη Φώφη Γεννηματά.

Το κεντρικό μήνυμα της ομιλίας του συνοψίστηκε στην ανάγκη για μια «νέα μεγάλη αλλαγή», με κοινωνική δικαιοσύνη, θεσμική αξιοπιστία και εθνική αξιοπρέπεια.

«Δεν νοσταλγούμε την Αλλαγή. Προετοιμάζουμε τη νέα, την επόμενη μεγάλη αλλαγή που έχει ανάγκη ο λαός και η πατρίδα», τόνισε, καλώντας τους πολίτες να ενώσουν τις δυνάμεις τους με το ΠΑΣΟΚ.

Η ομιλία ολοκληρώθηκε με το σύνθημα «Τώρα ΠΑΣΟΚ» και το κάλεσμα για έναν νέο πολιτικό αγώνα, με αφετηρία την Κρήτη και στόχο, όπως υπογράμμισε ο πρόεδρος του κόμματος, την πολιτική αλλαγή στις επόμενες εθνικές εκλογές.