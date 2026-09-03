Πυροσβεστική: Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές σε Καστοριά και Έβρο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Τρίτης σε δασική έκταση στη Χρυσή του Δήμου Νεστορίου, στην Καστοριά.

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 20:00, σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο με έντονο ανάγλυφο, γεγονός που δυσκόλεψε σημαντικά την πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Στο σημείο επιχείρησαν άμεσα έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι συνθήκες του εδάφους δυσχέραναν το έργο της κατάσβεσης. Για τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς διεξάγει έρευνα το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης, το οποίο μετέβη στην περιοχή.

Παράλληλα, υπό έλεγχο τέθηκε και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ψηλός Στάλος, στο Σουφλί Έβρου.

Για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και πέντε πυροσβεστικών οχημάτων.