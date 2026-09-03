Αϋπνία: Η απλή συνήθεια που μπορεί να σας βοηθήσει να κοιμάστε καλύτερα, σύμφωνα με ειδικούς

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Η αϋπνία μπορεί να μετατρέψει τον ύπνο σε καθημερινή δοκιμασία, με το στριφογύρισμα στο κρεβάτι και τις νυχτερινές αφυπνίσεις να επηρεάζουν την ενέργειά σας την επόμενη ημέρα. Σύμφωνα με ειδικούς, μια πολύ απλή συνήθεια μπορεί να βοηθήσει. Μάθετε γιατί η συνέπεια μπορεί να κάνει τη διαφορά και τι άλλο μπορείτε να κάνετε για πιο ποιοτικό ύπνο.

Αϋπνία: Πότε η δυσκολία στον ύπνο θεωρείται πρόβλημα

Αν δυσκολεύεστε συχνά να αποκοιμηθείτε ή ξυπνάτε επανειλημμένα κατά τη διάρκεια της νύχτας και δεν μπορείτε να ξανακοιμηθείτε, είναι πιθανό να αντιμετωπίζετε συμπτώματα αϋπνίας.

Χρόνια αυπνία: Ορίζεται ως η δυσκολία στον ύπνο (έλευση ή διατήρηση) για τουλάχιστον τρεις ημέρες την εβδομάδα, για διάστημα τριών μηνών ή περισσότερο.

Οξεία (βραχυπρόθεσμη) αυπνία: Διαρκεί λιγότερο από τρεις μήνες.

Τι προκαλεί την αυπνία και πώς επηρεάζει τον ύπνο σας

Πολλοί διαφορετικοί παράγοντες μπορούν να συμβάλουν στην εμφανιση της αυπνίας, όπως:

Η γονιδιακή προδιάθεση (κληρονομικότητα)

Διάφορες παθήσεις και θέματα υγείας

Οι καθημερινές συνήθειες και ο τρόπος ζωής

Ορισμένοι από αυτούς τους παράγοντες βρίσκονται υπό τον δικό σας έλεγχο περισσότερο από άλλους.

Η συνήθεια που μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της αυπνίας, σύμφωνα με ειδικούς

Αν αντιμετωπίζετε αυπνία ή διαταραχές ύπνου και προσπαθείτε να βελτιώσετε την ποιότητα της ξεκούρασής σας, οι ειδικοί συνιστούν μια συγκεκριμένη συνήθεια που μπορεί να κάνει τη διαφορά: Να ξαπλώνετε για ύπνο την ίδια ακριβώς ώρα κάθε βράδυ, ακόμη και τα Σαββατοκύριακα.

Τα οφέλη από την σταθερή ώρα ύπνου

Συμβάλλει στη ρύθμιση του βιολογικού σας ρολογιού

Μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα του ύπνου

Βοηθά στη δημιουργία μιας ρουτίνας φιλικής προς τον ύπνο

Συμβάλλει στη ρύθμιση του βιολογικού σας ρολογιού

Οι συχνές αλλαγές στο πρόγραμμα του ύπνου μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο για αϋπνία και άλλες διαταραχές ύπνου. Για τα άτομα που πάσχουν από αϋπνία, οι ακανόνιστες ώρες κατάκλισης στέλνουν μπερδεμένα σήματα στον εγκέφαλο, καθιστώντας πιο δύσκολο το να κοιμηθούν το βράδυ, εξηγεί η Dr. Shalini Paruthi.

Ο ύπνος και το πρωινό ξύπνημα την ίδια ώρα καθημερινά βοηθούν στη διαμόρφωση ενός πιο προβλέψιμου μοτίβου ύπνου. Αυτή η συνήθεια υποστηρίζει τον υγιή ύπνο και ενισχύει τον φυσικό κύκλο ύπνου-αφύπνισης του οργανισμού, γνωστό ως κιρκάδιο ρυθμό. Με αυτόν τον τρόπο, το σώμα αναγνωρίζει πιο εύκολα πότε είναι η ώρα για ξεκούραση και πότε για εγρήγορση.

«Ένας σταθερός κιρκάδιος ρυθμός προωθεί την έκκριση των ορμονών του ύπνου τη σωστή στιγμή και ενισχύει την πνευματική διαύγεια κατά τη διάρκεια της ημέρας», αναφέρει η Dr. Paruthi. «Για όσους αντιμετωπίζουν αϋπνία, η ενδυνάμωση αυτών των φυσικών ρυθμών διευκολύνει την υιοθέτηση πιο υγιεινών συνηθειών ύπνου».

Αυτό περιλαμβάνει μια σταθερή ώρα ύπνου και αφύπνισης ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. «Πολλοί άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν ότι ο περισσότερος ύπνος τα Σαββατοκύριακα δημιουργεί αυτό που ονομάζουμε κοινωνικό jet lag (social jet lag), το οποίο διαταράσσει τον κιρκάδιο ρυθμό με τον ίδιο τρόπο που το κάνει ένα ταξίδι σε διαφορετικές ζώνες ώρας», σημειώνει ο Dr. Ruchir P. Patel.

Μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα του ύπνου

Πέρα από τη διευκόλυνση στον ύπνο, η τήρηση ενός σταθερού προγράμματος βελτιώνει τη συνολική ποιότητα ύπνου. Έρευνες δείχνουν ότι η ευθυγράμμιση του ύπνου με τον φυσικό κιρκάδιο ρυθμό προσφέρει βαθύτερη ξεκούραση και μεγαλύτερη ενέργεια μέσα στη μέρα.

«Εάν δεν έχουμε ένα σταθερό πρόγραμμα ή προσπαθούμε να κοιμηθούμε σε ώρες που δεν συνάδουν με τον κιρκάδιο ρυθμό μας, διαταράσσεται η φυσιολογική εξέλιξη των τεσσάρων σταδίων του ύπνου, γεγονός που μπορεί να μειώσει τη διάρκεια του ύπνου REM», εξηγεί ο Dr. Patel.

Βοηθά στη δημιουργία μιας ρουτίνας φιλικής προς τον ύπνο

Μια δομημένη βραδινή ρουτίνα σάς βοηθά να κοιμάστε την ίδια ώρα κάθε βράδυ. Με τον καιρό, αυτό «εκπαιδεύει» το σώμα σας να προετοιμάζεται για τον ύπνο και να αισθάνεται νύστα καθώς πλησιάζει η καθορισμένη ώρα.

«Η διατήρηση ενός τακτικού προγράμματος ύπνου εκπαιδεύει τον εγκέφαλο να νιώθει φυσιολογικά πιο κουρασμένος την ώρα της κατάκλισης, αποφεύγοντας τη δυσκολία να αποκοιμηθείτε», αναφέρει η Dr. Christie Youssef. «Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για άτομα με αϋπνία, καθώς το να μένουν ξύπνιοι στο κρεβάτι για 20 με 30 λεπτά αποτελεί ένα συχνό και ενοχλητικό σύμπτωμα».

Παράλληλα, η σταθερή ώρα ύπνου διευκολύνει την υιοθέτηση κι άλλων ευεργετικών συνηθειών, όπως η αποφυγή των αργοπορημένων γευμάτων και του αλκοόλ, ο περιορισμός της καφεΐνης και η μείωση της διάρκειας του μεσημεριανού ύπνου.

Συμβουλές για καλύτερο και πιο ξεκούραστο ύπνο

Περιορίστε την έκθεση σε οθόνες και δυνατό φως πριν τον ύπνο

Αποφύγετε τα βαριά γεύματα και το αλκοόλ

Διατηρήστε το δωμάτιο σκοτεινό και δροσερό

Ζητήστε τη βοήθεια ειδικού

Περιορίστε την έκθεση σε οθόνες και δυνατό φως πριν τον ύπνο

Διατηρώντας τον φωτισμό του σπιτιού χαμηλό, χρησιμοποιώντας θερμές πηγές φωτός και αποφεύγοντας τις φωτεινές οθόνες, βοηθάτε τον οργανισμό σας να παράγει περισσότερη μελατονίνη, διευκολύνοντας τη χαλάρωση πριν την κατάκλιση. Τα κινητά τηλέφωνα είναι ιδιαίτερα προβληματικά: «Το φως, αλλά και τα συναισθήματα που προκαλεί ο έλεγχος των μηνυμάτων, μπορούν να δυσκολέψουν τη διαδικασία χαλάρωσης», προσθέτει η Youssef.

Αποφύγετε τα βαριά γεύματα και το αλκοόλ

Τα βαριά γεύματα —ειδικά όσα είναι πλούσια σε υδατάνθρακες ή ζάχαρη— καθώς και το αλκοόλ, μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητα του αναζωογονητικού ύπνου.

Διατηρήστε το δωμάτιο σκοτεινό και δροσερό

Ο Patel προτείνει να διατηρείτε τη θερμοκρασία του υπνοδωματίου μεταξύ 15°C και 19°C, να χρησιμοποιείτε άνετο στρώμα και μαξιλάρια, και να φοράτε άνετα, χαλαρά ρούχα. Επίσης, φροντίστε το δωμάτιο να είναι σκοτεινό χρησιμοποιώντας κουρτίνες συσκότισης ή μάσκα ύπνου.

Αυξήστε τη σωματική δραστηριότητα νωρίτερα μέσα στη μέρα

Η σωματική άσκηση συμβάλλει στον καλύτερο ύπνο, αλλά καλό είναι να αποφεύγεται πολύ κοντά την ώρα της κατάκλισης. «[Η γυμναστική] σας βοηθά να αποκοιμηθείτε γρηγορότερα, αυξάνει τον βαθύ και αναζωογονητικό ύπνο, μειώνει τα νυχτερινά ξυπνήματα, περιορίζει το στρες και ενισχύει την ενέργεια κατά τη διάρκεια της ημέρας», αναφέρει η Youssef.

Ζητήστε τη βοήθεια ειδικού

«Εάν η αϋπνία επιμένει για τρεις μήνες ή περισσότερο παρά την εφαρμογή αυτών των υγιεινών συνηθειών, είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία υγείας», τονίζει η Paruthi.