Ύπνος στη μέση ηλικία: Πώς επηρεάζει την καριέρα και τα χρόνια εργασίας, σύμφωνα με νέα μελέτη

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Ο ύπνος δεν επηρεάζει μόνο το πώς αισθανόμαστε την επόμενη ημέρα. Νέα μελέτη δείχνει ότι οι συνήθειες του ύπνου στη μέση ηλικία ενδέχεται να συνδέονται ακόμη και με το πόσα χρόνια θα παραμείνει κάποιος ενεργός στην αγορά εργασίας.

Πώς ο ύπνος επηρεάζει τον εργασιακό βίο: Τι δείχνει νέα μελέτη

Όσοι υιοθετούν ένα υγιές μοτίβο ύπνου στη μέση ηλικία τείνουν να παραμένουν ενεργοί στην αγορά εργασίας για περισσότερα χρόνια, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη. Αντιθέτως, ο υπερβολικός ύπνος (εννέα ώρες ή περισσότερο), καθώς και οι συχνές διαταραχές ύπνου, συνδέονται με πρόωρη συνταξιοδότηση ή έξοδο από το εργατικό δυναμικό έως και 9 μήνες νωρίτερα.

Για να διαπιστώσουν αν η ποιότητα και η διάρκεια του ύπνου συνδέονται με τη διάρκεια του εργασιακού βίου, ερευνητές στη Φινλανδία ανέλυσαν δεδομένα από άτομα ηλικίας 50 έως 68 ετών. Η έρευνα βασίστηκε σε δύο μεγάλες μελέτες:

70.000+ υπάλληλοι του δημοσίου τομέα (2000-2016).

6.071 ενήλικες εργασιακής ηλικίας (1998-2013).

Τα δεδομένα κατηγοριοποίησαν τη διάρκεια του ύπνου σε: μικρή (κάτω από 7 ώρες), μεσαία (7 έως 8,5 ώρες) και μεγάλη (9 ώρες και άνω). Ως διαταραχές ορίστηκαν η δυσκολία στον ύπνο, τις συχνές αφυπνίσεις και το πολύ πρωινό ξύπνημα.

Διαταραχές ύπνου και προσδόκιμο εργασιακού βίου

Η ποιότητα της νυχτερινής ξεκούρασης αποδείχθηκε καθοριστική για τη διάρκεια της καριέρας:

Ύπνος χωρίς διαταραχές: Προσδόκιμο εργασιακού βίου 13 έτη και 5 μήνες.

Ύπνος με ήπιες διαταραχές (2-4 νύχτες/εβδομάδα): Προσδόκιμο εργασιακού βίου 13 έτη.

Ύπνος με σοβαρές διαταραχές (σχεδόν κάθε νύχτα): Προσδόκιμο εργασιακού βίου 12 έτη και 10 μήνες.

Το υψηλότερο προσδόκιμο (σχεδόν 14 χρόνια) καταγράφηκε σε γυναίκες επαγγελματίες χωρίς διαταραχές ύπνου, ενώ το χαμηλότερο (σχεδόν 12,5 χρόνια) σε άνδρες με σοβαρά προβλήματα ύπνου.

Η διάρκεια του ύπνου και το μορφωτικό επίπεδο επηρεάζουν σημαντικά τα αποτελέσματα:

Δημόσιος τομέας: Εργαζόμενοι που κοιμούνταν 7 έως 8,5 ώρες είχαν προσδόκιμο εργασιακού βίου 13 έτη και 2 μήνες, ενώ όσοι κοιμούνταν πάνω από 9 ώρες υπολογίστηκε ότι εργάζονται 12 έτη και 5 μήνες.

Επαγγελματίες υψηλής μόρφωσης: Στην ηλικία των 50 ετών, όσοι είχαν υψηλή εξειδίκευση και σύντομο αλλά ποιοτικό ύπνο σημείωσαν το μεγαλύτερο προσδόκιμο εργασίας (13 έτη και 7 μήνες).

Χαμηλή εξειδίκευση: Το χαμηλότερο προσδόκιμο εργασίας (μόλις 6 έτη και 5 μήνες) παρατηρήθηκε σε άνδρες με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο που έκαναν χειρωνακτικές/εργασίες ρουτίνας και κοιμούνταν πάνω από 9 ώρες τη νύχτα.

Το συμπέρασμα των ερευνητών

Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Occupational & Environmental Medicine, υπογραμμίζουν ότι ο ποιοτικός ύπνος βοηθά τους εργαζόμενους να παραμένουν παραγωγικοί καθώς μεγαλώνουν.

Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές: «Για να ενισχυθεί η συμμετοχή των μεγαλύτερων ενηλίκων στην εργασία, είναι απαραίτητη η υποστήριξη της σωστής διάρκειας και της υψηλής ποιότητας του ύπνου».