Ύπνος: Ο παράγοντας που συχνά παραβλέπουμε στη διαχείριση του βάρους – Τι έδειξε μελέτη

Όταν θέλουμε να ελέγξουμε το βάρος μας, συνήθως σκεφτόμαστε τη διατροφή και την άσκηση. Όμως, φαίνεται πως υπάρχει ακόμη ένας παράγοντας που αξίζει την προσοχή μας: ο ύπνος. Μια νέα μελέτη δείχνει ότι ακόμη και μία ώρα λιγότερου ύπνου κάθε βράδυ μπορεί να επηρεάσει το βάρος.

Πώς μία ώρα λιγότερου ύπνου κάθε βράδυ μπορεί να επηρεάσει το βάρος – Τι έδειξε μελέτη

Οι ερευνητές ανακαλύπτουν ότι ο ύπνος παίζει πολύ σημαντικότερο ρόλο στη διαχείριση του βάρους από όσο συνειδητοποιούν οι περισσότεροι άνθρωποι, ακόμη και όταν η έλλειψη ύπνου είναι σχετικά ήπια.

«Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμη πόσο σημαντικό ρόλο μπορεί να παίζει ο ύπνος στη ρύθμιση του βάρους», εξηγεί ο Taruj Ali, ιατρικός διευθυντής της κλινικής ύπνου και μεταβολισμού SOMOS Health και διευθυντής του τμήματος ύπνου στο Mary Washington Health System. «Η διατροφή και η άσκηση παραμένουν βασικοί παράγοντες, όμως ο επαρκής ύπνος αποτελεί το τρίτο σημαντικό κομμάτι της εξίσωσης για τον έλεγχο του βάρους».

Παρόλο που είναι εύκολο να υποθέσει κανείς ότι μόνο οι ακραίες περιπτώσεις στερησης ύπνου έχουν αρνητικό αντίκτυπο, μια νέα κλινική δοκιμή διάρκειας 6 εβδομάδων, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Annals of Internal Medicine, διαπίστωσε ότι η απώλεια μόλις 1 ώρας ύπνου κάθε νύχτα είναι αρκετή για να ωθήσει το σωματικό βάρος προς τα πάνω.

Τα ευρήματα αυτά έρχονται σε μια περίοδο που οι ερευνητές αμφισβητούν παλιές παραδοχές γύρω από το αδυνάτισμα. Νεότερες μελέτες δείχνουν ότι:

Η άσκηση μπορεί να καίει λιγότερες θερμίδες από όσες υπολογίζαμε παλαιότερα.

Η υπερβολική μείωση φαγητού συχνά δυσκολεύει την απώλεια βάρους αντί να τη διευκολύνει.

Τώρα, αυτή η νέα μελέτη προσθέτει επιπλέον στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η ποιότητα και η διάρκεια του ύπνου αποτελούν καθοριστικό παράγοντα στην ομαλή λειτουργία του μεταβολισμού.

Πώς διεξήχθη η μελέτη για τον ύπνο και το βάρος

Ερευνητές από το Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons μελέτησαν 95 ενήλικες που συνήθιζαν να κοιμούνται τουλάχιστον επτά ώρες κάθε νύχτα. Στους συμμετέχοντες ζητήθηκε να καθυστερήσουν τον συνηθισμένο χρόνο ύπνου κατά 90 λεπτά, διατηρώντας παράλληλα σταθερή την ώρα που ξυπνούσαν. Ακολουθώντας αυτό το πρόγραμμα ήπιας στέρησης ύπνου για έξι εβδομάδες, κατέληξαν να κοιμούνται περίπου 80 λεπτά λιγότερο κάθε νύχτα.

Μέχρι το τέλος της μελέτης, οι συμμετέχοντες είχαν πάρει κατά μέσο όρο περίπου μισό κιλό (1 λίβρα) και εμφάνισαν μια μικρή αύξηση στην περιφέρεια της μέσης. Παράλληλα, έγιναν πιο αδρανείς, αφιερώνοντας περίπου 17 επιπλέον λεπτά την ημέρα σε καθιστική ζωή, με τις μεγαλύτερες μεταβολές να παρατηρούνται στους άνδρες και τις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες.

Γιατί τα ευρήματα αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα

Αυτό που κάνει τη συγκεκριμένη έρευνα ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι ότι η απώλεια ύπνου που μελετήθηκε προσομοιάζει την καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων. Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), σχεδόν το 35% των ενηλίκων κοιμάται λιγότερο από επτά ώρες το βράδυ.

Πολλά παλαιότερα πειράματα στέρησης ύπνου υπέβαλλαν τους συμμετέχοντες σε ακραία έλλειψη ύπνου για σύντομα χρονικά διαστήματα σε εργαστηριακό περιβάλλον. Τα νέα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι ακόμη και η «ήπια» καθημερινή έλλειψη ύπνου αρκεί για να μετατοπίσει σταδιακά την ενεργειακή ισορροπία του οργανισμού.

Χρόνια έλλειψη ύπνου: Το ερώτημα που παραμένει ανοιχτό

Υπάρχουν, ωστόσο, όρια στο τι μπορεί να μας δείξει μια μελέτη έξι εβδομάδων. Η έρευνα δεν σχεδιάστηκε για να διαπιστωθεί αν η αύξηση μισού κιλού σε έξι εβδομάδες μεταφράζεται σε συνεχή αύξηση βάρους σε βάθος μηνών ή ετών.

Ο Brian Wojeck, ειδικός στη διαχείριση βάρους και τις διαταραχές ύπνου και επίκουρος καθηγητής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Yale, τονίζει ότι αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς πολλοί ασθενείς δεν στερούνται τον ύπνο μόνο για έξι εβδομάδες, αλλά βιώνουν χρόνια αϋπνία ή διαταραγμένο ύπνο:

«Αυτή η μελέτη μας δίνει μια εικόνα για το τι μπορεί να συμβαίνει, αλλά η αλήθεια είναι ότι για πολλούς ασθενείς δεν πρόκειται απλώς για έξι εβδομάδες. Συμβαίνει διαρκώς. Οι περισσότεροι άνθρωποι που βλέπουμε σε μια κλινική ύπνου υποφέρουν από χρόνια έλλειψη ύπνου», επισημαίνει ο ειδικός.

Το αν οι αρνητικές επιπτώσεις συσσωρεύονται με την πάροδο του χρόνου παραμένει ένα ανοιχτό ερώτημα. Επιπλέον, η μελέτη απέκλεισε άτομα με διαγνωσμένες παθήσεις, όπως διαταραχές ύπνου και διαβήτη, αφήνοντας ανερεύνητο το πώς επηρεάζονται όσοι ζουν ήδη με αυτά τα νοσήματα.

Πώς η έλλειψη ύπνου μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση βάρους

Δεν υπάρχει μόνο μία εξήγηση για το πώς ο μειωμένος ύπνος επηρεάζει το σωματικό βάρος. Ο ερευνητής Wojeck επισημαίνει ότι η έλλειψη ύπνου μπορεί να διαταράξει τα συστήματα που ρυθμίζουν την πείνα και την όρεξη – συγκεκριμένα τη γκρελίνη (την ορμόνη που στέλνει σήμα πείνας) και τη λεπτίνη (την ορμόνη που ειδοποιεί τον εγκέφαλο ότι είμαστε πλήρεις).

Αν και οι ερευνητές προσπαθούν ακόμη να κατανοήσουν τον ακριβή μηχανισμό πίσω από αυτές τις ορμονικές αλλαγές, τα δεδομένα είναι σαφή: «Οι άνθρωποι πεινούν περισσότερο και, κατά μέσο όρο, παίρνουν βάρος όταν στερούνται τον ύπνο, τουλάχιστον αρχικά», εξηγεί ο Wojeck.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες στη μελέτη αύξησαν τον χρόνο καθιστικής ζωής, αν και ο ίδιος θεωρεί απίθανο αυτός ο παράγοντας από μόνος του να προκαλέσει όλη την αύξηση βάρους.

Πώς το αυξημένο βάρος μπορεί να οδηγήσει σε υπνική άπνοια

Το αυξημένο σωματικό βάρος αποτελεί κύριο παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση υπνικής άπνοιας – μιας διαταραχής όπου η αναπνοή σταματά και ξεκινά διαδοχικά κατά τη διάρκεια του ύπνου. Καθώς το βάρος αυξάνεται, η υπνική άπνοια μπορεί να επιδεινωθεί, διαταράσσοντας ακόμη περισσότερο την ποιότητα της ξεκούρασης.

Γιατί ο ύπνος είναι «κλειδί» για υγιές σωματικό βάρος

Όσοι προσπαθούν να χάσουν ή να διατηρήσουν το βάρος τους θα πρέπει να διατηρούν μια σταθερή ρουτίνα ύπνου και να συμπληρώνουν τουλάχιστον 7 ώρες ξεκούρασης καθημερινά, σύμφωνα με τον Ali.

Αυτός ο επιπλέον χρόνος στο κρεβάτι είναι πιο σημαντικός από όσο νομίζουμε:

Η ήπια έλλειψη ύπνου «συνηθίζεται» εύκολα.

Όποιος κοιμάται 5 με 6 ώρες τη νύχτα μπορεί να μην θεωρεί τον εαυτό του στερημένο από ύπνο, αλλά στην πραγματικότητα αντιμετωπίζει έλλειψη ύπνου.

Πότε πρέπει να συμβουλευτείτε γιατρό

Φυσικά, το να κοιμηθεί κανείς περισσότερο δεν είναι πάντα απλό. Όσοι άνθρωποι ξυπνούν συνεχώς εξαντλημένοι, ροχαλίζουν έντονα ή έχουν διακεκομμένο ύπνο ενδέχεται να πάσχουν από κάποια υποκείμενη διαταραχή (όπως η υπνική άπνοια) και θα πρέπει να απευθυνθούν σε έναν επαγγελματία υγείας.

Για τους ερευνητές, το βασικό μήνυμα της μελέτης δεν είναι ότι ο περισσότερος ύπνος αποτελεί «μαγική λύση» για το αδυνατισμα. Αντίθετα, ο ύπνος πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ισότιμος πυλώνας μαζί με τη διατροφή και την άσκηση για τη ρύθμιση του βάρους και τη μεταβολική υγεία.