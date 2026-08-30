Ύπνος: Κοιμάστε 8 ώρες αλλά ξυπνάτε κουρασμένοι; Νευρολόγος εξηγεί τι μπορεί να φταίει

Κοιμάστε τις απαιτούμενες οκτώ ώρες, αλλά το πρωί αισθάνεστε σαν να μην ξεκουραστήκατε καθόλου; Η εξήγηση μπορεί να μην βρίσκεται στη διάρκεια του ύπνου, αλλά στην ώρα που επιλέγετε να ξαπλώσετε στο κρεβάτι. Νευρολόγος εξηγεί πώς το βιολογικό ρολόι επηρεάζει την ποιότητα της ξεκούρασής σας.

Νιώθετε κουρασμένοι ενώ κοιμάστε 8 ώρες; Νευρολόγος αποκαλύπτει τι μπορεί να φταίει

Το να κοιμάστε οκτώ ώρες δεν σημαίνει απαραίτητα ότι εξασφαλίζετε την ίδια ποιότητα ξεκούρασης. Αν και εκ πρώτης όψεως το να κοιμηθείτε από τις 10:00 μ.μ. έως τις 6:00 π.μ. φαίνεται ίδιο με το να κοιμηθείτε από τις 1:00 π.μ. έως τις 9:00 π.μ., η επιστήμη του ύπνου αποδεικνύει ότι η ώρα που κοιμόμαστε επηρεάζει καθοριστικά το πόσο καλά ξεκουραζόμαστε και πόσο αποτελεσματικά ανακάμπτει ο οργανισμός μας.

Η Dr. Celia García Malo (MD, PhD), νευρολόγος με ειδίκευση στην ιατρική του ύπνου εξηγεί ότι η ποιότητα της ξεκούρασης δεν καθορίζεται μόνο από τον αριθμό των ωρών που κοιμόμαστε. Παρόλο που δεν υπάρχει μία συγκεκριμένη ώρα ύπνου που να ταιριάζει σε όλους, ο εντοπισμός του προσωπικού μας χρονοτύπου μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή της κατάλληλης ώρας για ύπνο.

Πώς το βιολογικό ρολόι καθορίζει την ποιότητα του ύπνου

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κατανοήσουμε, σύμφωνα με την ειδικό, είναι ότι ο ύπνος μας ρυθμίζεται από ένα εσωτερικό βιολογικό ρολόι —τον κιρκάδιο ρυθμό. Αυτός ο ρυθμός ελέγχει τη θερμοκρασία του σώματος, την έκκριση της μελατονίνης, καθώς και εξαιρετικά σύνθετες μεταβολικές, ορμονικές και εγκεφαλικές διεργασίες.

Αυτό το βιολογικό ρολόι λειτουργεί σαν εσωτερικός «μαέστρος», διατηρώντας το σώμα σε συντονισμό με τους φυσικούς κύκλους φωτός και σκότους. Γι’ αυτό, όταν απομακρυνόμαστε πολύ από το φυσικό μας πρόγραμμα ύπνου, το σώμα καταπονείται —ακόμη κι αν νιώθουμε ότι έχουμε κοιμηθεί «αρκετά».

«Όταν κοιμόμαστε σε πλήρη συντονισμό με το βιολογικό μας ρολόι, ο ύπνος μας τείνει να είναι πολύ πιο αναζωογονητικός. Οι κύκλοι και τα στάδια του ύπνου παραμένουν σταθερά, επιτρέποντας στις φυσιολογικές λειτουργίες του οργανισμού να πραγματοποιούνται σωστά», αναφέρει η Dr. García Malo.

Αντίθετα, το να πέφτουμε για ύπνο πολύ αργά μπορεί να διαταράξει αισθητά την ποιότητα της ξεκούρασής μας. «Μπορεί να συμπληρώνουμε τον σωστό αριθμό ωρών, αλλά σε μια χρονική στιγμή που βρίσκεται εντελώς εκτός συντονισμού με τη βιολογία μας. Επιπλέον, γινόμαστε πολύ πιο ευάλωτοι στο τεχνητό φως, ειδικά από τις οθόνες», σημειώνει η ίδια.

Οι σύγχρονοι «εχθροί» του ξεκούραστου ύπνου

Ένας από τους βασικούς παράγοντες που μπορούν να διαταράξουν τον σύγχρονο ύπνο είναι η έντονη δραστηριότητα αργά το βράδυ. Η χρήση του κινητού, η παρατεταμένη έκθεση σε οθόνες και η κατανάλωση βραδινού γεύματος αργά μπορεί να δυσκολέψουν την προετοιμασία του οργανισμού για ύπνο, επηρεάζοντας την έκκριση μελατονίνης και την ποιότητα της ξεκούρασης.

Ωστόσο, δεν λειτουργούμε όλοι με τον ίδιο τρόπο. Ορισμένοι άνθρωποι νιώθουν γεμάτοι ενέργεια νωρίς το πρωί, ενώ άλλοι αποδίδουν καλύτερα το βράδυ. «Εδώ ακριβώς υπεισέρχονται οι χρονοτύποι», εξηγεί η Dr. García Malo. «Ορισμένοι άνθρωποι είναι εκ φύσεως πρωινοί τύποι – λειτουργούν καλύτερα όταν κοιμούνται και ξυπνούν νωρίς – ενώ άλλοι είναι βραδινοί τύποι, αποδίδοντας καλύτερα αργότερα μέσα στη μέρα».

Υποφέρετε από «κοινωνικό jet lag»; Ο χρονοτύπος σας είναι το «κλειδί» για καλύτερο ύπνο

Παρόλο που μπορεί να φαίνεται ότι ένα οκτάωρο ύπνου προσφέρει τα ίδια αποτελέσματα ανεξάρτητα από την ώρα, η ατομική μας βιολογία λέει μια διαφορετική ιστορία.

«Ο καλός νυχτερινός ύπνος δεν είναι μόνο θέμα καταμέτρησης ωρών — πρέπει να σκέφτεστε και την ποιότητα. Και η ποιότητα του ύπνου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το αν ξαπλώνετε τη στιγμή που το σώμα σας είναι πραγματικά έτοιμο για αυτό», αναφέρει η Dr. Celia García Malo.

«Το πρόβλημα δημιουργείται όταν οι καθημερινές μας υποχρεώσεις — η εργασία, το σχολείο, το τεχνητό φως, οι οθόνες και τα αργοπορημένα γεύματα — αναγκάζουν το σώμα να κοιμηθεί εκτός του φυσικού βιολογικού του παραθύρου», εξηγεί η ειδικός. «Ο εντοπισμός του χρονοτύπου και η ευθυγράμμιση της καθημερινότητας με το βιολογικό ρολόι είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για καλύτερη ξεκούραση. Αυτό είναι εξαιρετικά χρήσιμο στην αντιμετώπιση της αϋπνίας».

Στην πράξη, αυτό εξηγεί γιατί τόσοι άνθρωποι ξυπνούν εξαντλημένοι τις καθημερινές παρόλο που συμπληρώνουν οκτώ ώρες ύπνου, ενώ νιώθουν πραγματικά ξεκούραστοι μόνο το Σαββατοκύριακο. Αυτή η αναναντιστοιχία ανάμεσα στις κοινωνικές απαιτήσεις και το βιολογικό ρολόι προκαλεί το λεγόμενο «κοινωνικό jet lag» (social jet lag), προκαλώντας αίσθημα ατονίας, εκνευρισμό και έλλειψη συγκέντρωσης.

Πώς να βελτιώσετε την ποιότητα του ύπνου σας

Για την καταπολέμηση του παραπάνω φαινομένου, οι ειδικοί υπογραμμίζουν τη σημασία μιας σταθερής ρουτίνας: