Φρίκη στην Κυψέλη: Κατεψυγμένο έμβρυο εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα

Άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας εντόπισαν ένα κατεψυγμένο έμβρυο μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα Airbnb στην Κυψέλη.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φρίκη στην Κυψέλη καθώς άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας εντόπισαν ένα κατεψυγμένο έμβρυο μέσα σε μία βαλίτσα.
  • Ο ιδιοκτήτης διαμερίσματος Airbnb κάλεσε την Άμεση Δράση καταγγέλλοντας μη πληρωμή ενοικίου και χρήση ναρκωτικών από τους ενοικιαστές.
  • Κατά την έρευνα στο διαμέρισμα, η ομάδα ΔΙΑΣ εντόπισε το κατεψυγμένο έμβρυο (7-8 μηνών) μέσα σε βαλίτσα, ενώ βρέθηκαν και μικροποσότητες ναρκωτικών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φρίκη στην Κυψέλη καθώς άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας εντόπισαν ένα κατεψυγμένο έμβρυο μέσα σε μία βαλίτσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, ιδιοκτήτης διαμερίσματος Airbnb κάλεσε το μεσημέρι της Κυριακής στην Άμεση Δράση και κατήγγειλε ότι οι ενοικιαστές του δεν πληρώνουν το ενοίκιο και πως κάνουν χρήση ναρκωτικών.

Ομάδα ΔΙΑΣ που έσπευσε στο σημείο, μπήκε στο διαμέρισμα, όπου βρίσκονταν ένα ζευγάρι (ένας 43χρονος και μία 28χρονη), η κόρη του και ο σύντροφός της. Επάνω τους βρέθηκαν μικροποσότητες ναρκωτικών με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να προχωρήσουν στην προσαγωγή του.

Κατά την έρευνα στο διαμέρισμα οι άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν ένα κατεψυγμένο έμβρυο (7-8 μηνών) μέσα σε μία βαλίτσα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η 28χρονη φέρεται να είπε στους αστυνομικούς πως πρόκειται για δικό της παιδί, το οποίο είχε πεθάνει πριν από περίπου έναν χρόνο και το διατηρούσε στην κατάψυξη. Η ίδια φέρεται να υποστήριξε ότι το έβαλε στη βαλίτσα επειδή η οικογένεια ετοιμαζόταν να εγκαταλείψει το διαμέρισμα.

Η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι εμπλεκόμενοι εξετάζονται από τις αρχές, οι οποίες διερευνούν τις συνθήκες θανάτου του βρέφους και όλες τις πτυχές της υπόθεσης.

 

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