Επεισόδιο με πυροβολισμούς στο κέντρο της Θεσσαλονίκης – Συνελήφθη ο δράστης

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν ένας 40χρονος άνδρας φέρεται να πυροβόλησε μέσα και έξω από κατάστημα καφέ στην οδό Κασσάνδρου, έπειτα από προηγούμενο διαπληκτισμό με υπάλληλο

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν άνδρας φέρεται να πυροβόλησε σε κατάστημα καφέ.
  • Ένας 40χρονος, μετά από διαπληκτισμό με υπάλληλο, επέστρεψε κρατώντας κυνηγετικό όπλο και πυροβόλησε επανειλημμένα μέσα και έξω από το κατάστημα.
  • Ο 40χρονος συνελήφθη από την αστυνομία, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμό.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν άνδρας φέρεται να πυροβόλησε σε κατάστημα καφέ, τόσο μέσα όσο και έξω από αυτό.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε σε κατάστημα ψιλικών και καφέ στην οδό Κασσάνδρου. Ένας 40χρονος φέρεται να είχε διαπληκτιστεί νωρίτερα, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με υπάλληλο του καταστήματος.

Ο άνδρας αποχώρησε από το σημείο και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επέστρεψε αργότερα κρατώντας κυνηγετικό όπλο. Φέρεται να πυροβόλησε δύο φορές στο εσωτερικό του καταστήματος και τουλάχιστον τρεις φορές στον εξωτερικό χώρο.

Ο 40χρονος συνελήφθη από την αστυνομία, ενώ διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του περιστατικού.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμό.

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