Απόστολος Οικονόμου στον Real fm 97,8 : «Άκρως ανταγωνιστική η παρουσία μας και πλέον μας υπολογίζουν»

«Έχουμε ξεπεράσει τους στόχους μας, αλλά συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και δεν θέλουμε να σταματήσει το όνειρο», τόνισε στον Real fm 97,8 ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Απόστολος Οικονόμου, για την προσπάθεια της εθνικής μας ομάδας βόλεϊ των γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μετά από εντυπωσιακή παρουσία που είχε στην φάση των ομίλων, κατάφερε να προκριθεί στις 16 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης και να διεκδικεί την είσοδο της στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Αντιμετωπίζει την Γαλλία στο νοκ αουτ παιχνίδι, το απόγευμα της Κυριακής (30/8) στις 5 το απόγευμα.

«Με την Γαλλία είχαμε παίξει πέρσι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, επίσης σε νοκ αουτ αγώνα, τότε για την είσοδο στους «16», όπου είχαμε χάσει δύσκολα με 3-1 σετ. Σίγουρα η Γαλλία είναι το φαβορί, όμως τώρα πλέον μας υπολογίζουν, μετά την παρουσία μας εδώ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα», ανέφερε ο κ. Οικονόμου, συμπληρώνοντας: «Θα δώσουμε όλες τις δυνάμεις μας, για να μπορέσουμε να πάμε ακόμη ψηλότερα».

Η ελληνική ομάδα, στο Μπρνό της Τσεχίας, στην πρώτη φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, είχε απολογισμό τρείς νίκες (Ουκρανία, Βουλγαρία, Αυστρία) και δυο ήττες (Τσεχία, Σερβία), καταλαμβάνοντας την 3η θέση στον όμιλο που της έδωσε και την πρόκριση στα νοκ αουτ παιχνίδια. «Όταν στο πρώτο ματς, χάσαμε από την Τσεχία, αλλά βγάλαμε ανταγωνιστικό πρόσωπο, κατάλαβα ότι είμαστε σε καλή κατάσταση», υπογράμμισε ο Απόστολος Οικονόμου, μιλώντας στην εκπομπή Real sports και τον Δημήτρη Σταυρακάκη, συμπληρώνοντας:

«Κερδίζοντας την Ουκρανία είδα ότι τα κορίτσια πλέον πιστεύουν στον εαυτό τους και ότι είμαστε σε καλή κατάσταση. Έχουμε δημιουργήσει μια καλή ομάδα. Βγάζουμε ποιότητα σαν σύνολο και αυτό είναι που μετράει!».

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