Οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (30/8) – MotoGP, Super League, Premier League, Serie A και LaLiga σήμερα

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Αθλητικές μεταδόσεις
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πλούσια αγωνιστική δράση περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
  • Σήμερα περιλαμβάνονται αγώνες από Super League, Premier League και Serie A.
  • Επίσης, οι φίλοι του αθλητισμού θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν MotoGP, Bundesliga και LaLiga.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Πλούσια αγωνιστική δράση περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

09:45: COSMOTE SPORT 5 HD | Harley-Davidson Bagger World Cup

10:35: COSMOTE SPORT 5 HD | MotoGP Γκραν Πρι Αραγονία (Warm Up)

11:45: COSMOTE SPORT 5 HD | Moto3 Γκραν Πρι Αραγονία (Αγώνας)

13:00: COSMOTE SPORT 5 HD | Moto2 Γκραν Πρι Αραγονία (Αγώνας)

13:15: Novasports 2HD | Ουτρέχτη – PSV Αϊντχόφεν (Eredivisie)

14:00: COSMOTE SPORT 1 HD | Αμπερντίν – Ρέιντζερς (Scottish Premiership)

14:30: Novasports Start | Ντάρμσταντ – Ανόβερο (Bundesliga 2)

14:30: COSMOTE SPORT 5 HD | MotoGP Γκραν Πρι Αραγονία (Αγώνας)

14:30: Novasports 3HD | Ζανκτ Πάουλι – Καϊζερσλάουτερν (Bundesliga 2)

15:30: Novasports 6HD | Φέγενορντ – Ντεν Χάαγκ (Eredivisie)

16:00: Novasports Premier League | Τσέλσι – Μπράιτον (Premier League)

16:00: Novasports Prime | Σάντερλαντ – Φούλαμ (Premier League)

16:00: Novasports 2HD | Λιντς – Μπρέντφορντ (Premier League)

16:30: Novasports 4HD | Φράιμπουργκ – Βέρντερ Βρέμης (Bundesliga)

17:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ελλάδα – Γαλλία (Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα βόλεϊ Γυναικών)

17:45: Novasports Start | Τέλσταρ – Άγιαξ (Eredivisie)

18:00: COSMOTE SPORT 7 HD | Ρεάλ Μαδρίτης – Μάλαγα (LaLiga)

18:30; Novasports Premier League | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Ίπσουιτς Premier League

18:30: Novasports 3HD | Άουγκσμπουργκ – Σάλκε (Bundesliga)

19:00: Eurosport 1 | US OPEN (Τένις)

19:30: Novasports 2HD | Άρης – ΟΦΗ (Super League)

19:30: COSMOTE SPORT 1 HD | Νάπολι – Κόμο (Serie A)

20:00: COSMOTE SPORT 6 HD | WRC Παραγουάη, SS22

20:15: Novasports 4HD | Ατρόμητος – ΠΑΟΚ (Super League)

20:30: COSMOTE SPORT 5 HD | Ντεπορτίβο λα Κορούνια – Βαλένθια (LaLiga)

21:00: Novasports Prime | Αστέρας Aktor – Ολυμπιακός (Super League)

21:00: COSMOTE SPORT 8 HD | Κηφισιά – ΑΕΚ (Super League)

21:45: COSMOTE SPORT 1 HD | Κάλιαρι – Ίντερ (Serie A)

21:45: COSMOTE SPORT 2 HD | Λάτσιο – Τζένοα (Serie A)

22:00: COSMOTE SPORT 4 HD | Ατλάντα Ντριμ – Μινεσότα Λινξ (WNBA Regular Season)

22:30: COSMOTE SPORT 7 HD | Θέλτα – Μπιλμπάο (LaLiga)

22:30: COSMOTE SPORT 3 HD | Φαμαλικάο – Ζιλ Βισέντε (Liga Portugal)

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