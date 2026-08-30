Οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (30/8) – MotoGP, Super League, Premier League, Serie A και LaLiga σήμερα

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Στα ίχνη της βιβλικής Βηθσαϊδά: Αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι βρήκαν τη «χαμένη» πόλη όπου ο Ιησούς έκανε θαύματα

Ροδρίγκες: Η Βενεζουέλα διατηρεί την ιδιοκτησία και την κυριαρχία του πετρελαίου της

Νότια Αφρική: Αεροπλάνα πέρασαν «ξυστά» από στάδιο στο Κέιπ Τάουν - Βίντεο που κόβει την ανάσα