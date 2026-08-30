Οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (30/8) – MotoGP, Super League, Premier League, Serie A και LaLiga σήμερα

Πλούσια αγωνιστική δράση περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
09:45: COSMOTE SPORT 5 HD | Harley-Davidson Bagger World Cup
10:35: COSMOTE SPORT 5 HD | MotoGP Γκραν Πρι Αραγονία (Warm Up)
11:45: COSMOTE SPORT 5 HD | Moto3 Γκραν Πρι Αραγονία (Αγώνας)
13:00: COSMOTE SPORT 5 HD | Moto2 Γκραν Πρι Αραγονία (Αγώνας)
13:15: Novasports 2HD | Ουτρέχτη – PSV Αϊντχόφεν (Eredivisie)
14:00: COSMOTE SPORT 1 HD | Αμπερντίν – Ρέιντζερς (Scottish Premiership)
14:30: Novasports Start | Ντάρμσταντ – Ανόβερο (Bundesliga 2)
14:30: COSMOTE SPORT 5 HD | MotoGP Γκραν Πρι Αραγονία (Αγώνας)
14:30: Novasports 3HD | Ζανκτ Πάουλι – Καϊζερσλάουτερν (Bundesliga 2)
15:30: Novasports 6HD | Φέγενορντ – Ντεν Χάαγκ (Eredivisie)
16:00: Novasports Premier League | Τσέλσι – Μπράιτον (Premier League)
16:00: Novasports Prime | Σάντερλαντ – Φούλαμ (Premier League)
16:00: Novasports 2HD | Λιντς – Μπρέντφορντ (Premier League)
16:30: Novasports 4HD | Φράιμπουργκ – Βέρντερ Βρέμης (Bundesliga)
17:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ελλάδα – Γαλλία (Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα βόλεϊ Γυναικών)
17:45: Novasports Start | Τέλσταρ – Άγιαξ (Eredivisie)
18:00: COSMOTE SPORT 7 HD | Ρεάλ Μαδρίτης – Μάλαγα (LaLiga)
18:30; Novasports Premier League | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Ίπσουιτς Premier League
18:30: Novasports 3HD | Άουγκσμπουργκ – Σάλκε (Bundesliga)
19:00: Eurosport 1 | US OPEN (Τένις)
19:30: Novasports 2HD | Άρης – ΟΦΗ (Super League)
19:30: COSMOTE SPORT 1 HD | Νάπολι – Κόμο (Serie A)
20:00: COSMOTE SPORT 6 HD | WRC Παραγουάη, SS22
20:15: Novasports 4HD | Ατρόμητος – ΠΑΟΚ (Super League)
20:30: COSMOTE SPORT 5 HD | Ντεπορτίβο λα Κορούνια – Βαλένθια (LaLiga)
21:00: Novasports Prime | Αστέρας Aktor – Ολυμπιακός (Super League)
21:00: COSMOTE SPORT 8 HD | Κηφισιά – ΑΕΚ (Super League)
21:45: COSMOTE SPORT 1 HD | Κάλιαρι – Ίντερ (Serie A)
21:45: COSMOTE SPORT 2 HD | Λάτσιο – Τζένοα (Serie A)
22:00: COSMOTE SPORT 4 HD | Ατλάντα Ντριμ – Μινεσότα Λινξ (WNBA Regular Season)
22:30: COSMOTE SPORT 7 HD | Θέλτα – Μπιλμπάο (LaLiga)
22:30: COSMOTE SPORT 3 HD | Φαμαλικάο – Ζιλ Βισέντε (Liga Portugal)