Παναιτωλικός – Καλαμάτα 2-0: Δεύτερη νίκη και κορυφή για τους Αγρινιώτες

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Ο Παναιτωλικός έκανε το «2 στα 2» στη Super League, επικρατώντας 2-0 της Καλαμάτας στο Αγρίνιο, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Αγρινίου συνέχισε ιδανικά το ξεκίνημά της στη σεζόν, καθώς είχε προηγηθεί η νίκη με 3-1 επί του Αστέρα Τρίπολης στην πρεμιέρα, επίσης στην έδρα της.

Αντίθετα, η Καλαμάτα υπέστη τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα της και παραμένει χωρίς βαθμό μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές. Η «Μαύρη Θύελλα» είχε ηττηθεί με 3-2 από τον Άρη στην πρεμιέρα, σε αναμέτρηση που διεξήχθη στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».

Ο Παναιτωλικός βρήκε το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση στο 26ο λεπτό, με τον Γκράναθ να δίνει ξανά τη λύση. Ο Μανρίκε εκτέλεσε το κόρνερ και ο Σουηδός αμυντικός κινήθηκε σωστά μέσα στην περιοχή, πήρε την κεφαλιά και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Το εντυπωσιακό είναι πως πρόκειται για… γκολ καρμπόν με εκείνο της πρεμιέρας απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης. Και τότε ο Γκράναθ είχε σκοράρει με κεφαλιά, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Μανρίκε.

Ο Σουηδός έχει ξεκινήσει έτσι ιδανικά τη σεζόν, βρίσκοντας δίχτυα και στις δύο πρώτες αγωνιστικές και μάλιστα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι δύο ομάδες είχαν τις στιγμές τους, με τον Παναιτωλικό να αγγίζει το δεύτερο γκολ στο 82′, όταν ο Άλεξιτς είδε την προσπάθειά του να σταματά στο δοκάρι.

Το δεύτερο γκολ, ωστόσο, ήρθε τελικά στο 90’+4′. Ο Σουμά βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα και διαμόρφωσε το τελικό 2-0, σφραγίζοντας τη δεύτερη νίκη του Παναιτωλικού σε ισάριθμες αγωνιστικές.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας, Γκράναθ, Στάγιτς, Μανρίκε, Κόγιτς (64΄Εράκοβιτς), Σατσιάς (78΄Νακάμπα), Εστέμπαν (78΄Σουμά), Μπάσι, Τζενεπό (78΄Άλεξιτς), Μεχία (58΄Μπάτζι).

ΚΑΛΑΜΑΤΑ (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Γκέλιος, Στρούγγης, Ντιαρά (57΄Καρεάζο), Κατάλντι (82΄Λιατσικούρας), Σίγκουρντσον (82΄Μαρτίν), Αλόνσο, Μορέιρα, Καλουτσικίδης, Χαμζά (62΄Αγγελής), Μπονέτο (57΄Χατζηθεοδωρίδης), Ροντρίγκες.