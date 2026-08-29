Conference League: Με την Μπόρατς στο ΟΑΚΑ ο εκκίνηση του Παναθηναϊκού στη League Phase

Στο ΟΑΚΑ κόντρα στην Μπόρατς Μπάνια Λούκα στις 15 Οκτωβρίου (19:45) θα ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός τις υποχρεώσεις του στη League Phase του εφετινού Conference League, όπως γνωστοποίησε το βράδυ του Σαββάτου (29/8) η UEFA, παρουσιάζοντας το αναλυτικό πρόγραμμα της εφετινής διοργάνωσης.

Οι «πράσινοι» θα κάνουν μία εβδομάδα αργότερα (22/10) το πιο μακρινό εφετινό ταξίδι τους, ως το Καζακστάν για να αγωνιστούν κόντρα στην Καϊράτ Αλμάτι (σ’ ένα παιχνίδι που θα ξεκινήσει στις 17:30), ενώ στη συνέχεια θα υποδεχθούν την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο ΟΑΚΑ στις 5/11.

Το επόμενο ταξίδι των «πράσινων» θα είναι στη Δανία για τον αγώνα με τη Νόρτζελαντ στις 26 Νοεμβρίου, ενώ στις 10 Δεκεμβρίου θα πάνε στη Γερμανία για το ματς με τη Φράιμπουργκ (19:45) και θα κλείσουν τις υποχρεώσεις τους στη League Phase με το εντός έδρας παιχνίδι κόντρα στην αγγλική Μπράιτον (17/12 στο ΟΑΚΑ).

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στη League Phase του Conference League 2026/27: