Conference League: Με την Μπόρατς στο ΟΑΚΑ ο εκκίνηση του Παναθηναϊκού στη League Phase

Ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Conference League στις 15 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ κόντρα στην Μπόρατς Μπάνια Λούκα, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα που γνωστοποίησε η UEFA. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εντός και εκτός έδρας αναμετρήσεις με ομάδες όπως η Καϊράτ Αλμάτι, η ΤΣΣΚΑ Σόφιας, η Νόρτζελαντ, η Φράιμπουργκ και η Μπράιτον, ολοκληρώνοντας τον κύκλο στις 17 Δεκεμβρίου.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Conference League στις 15 Οκτωβρίου, υποδεχόμενος στο ΟΑΚΑ την Μπόρατς Μπάνια Λούκα.
  • Το πιο μακρινό ταξίδι για τους «πράσινους» θα είναι στο Καζακστάν στις 22 Οκτωβρίου, όπου θα αντιμετωπίσουν την Καϊράτ Αλμάτι.
  • Τις υποχρεώσεις τους στη League Phase θα κλείσουν εντός έδρας στις 17 Δεκεμβρίου, υποδεχόμενοι στο ΟΑΚΑ την αγγλική Μπράιτον.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στο ΟΑΚΑ κόντρα στην Μπόρατς Μπάνια Λούκα στις 15 Οκτωβρίου (19:45) θα ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός τις υποχρεώσεις του στη League Phase του εφετινού Conference League, όπως γνωστοποίησε το βράδυ του Σαββάτου (29/8) η UEFA, παρουσιάζοντας το αναλυτικό πρόγραμμα της εφετινής διοργάνωσης.

Οι «πράσινοι» θα κάνουν μία εβδομάδα αργότερα (22/10) το πιο μακρινό εφετινό ταξίδι τους, ως το Καζακστάν για να αγωνιστούν κόντρα στην Καϊράτ Αλμάτι (σ’ ένα παιχνίδι που θα ξεκινήσει στις 17:30), ενώ στη συνέχεια θα υποδεχθούν την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο ΟΑΚΑ στις 5/11.

Το επόμενο ταξίδι των «πράσινων» θα είναι στη Δανία για τον αγώνα με τη Νόρτζελαντ στις 26 Νοεμβρίου, ενώ στις 10 Δεκεμβρίου θα πάνε στη Γερμανία για το ματς με τη Φράιμπουργκ (19:45) και θα κλείσουν τις υποχρεώσεις τους στη League Phase με το εντός έδρας παιχνίδι κόντρα στην αγγλική Μπράιτον (17/12 στο ΟΑΚΑ).

 

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στη League Phase του Conference League 2026/27:

  • 15 Οκτωβρίου 2026 – Παναθηναϊκός – Μπόρατς (19:45)
  • 22 Οκτωβρίου 2026 – Καϊράτ Αλμάτι – Παναθηναϊκός (17:30)
  • 5 Νοεμβρίου 2026 – Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ Σόφιας (22:00)
  • 26 Νοεμβρίου 2026 – Νόρντζελαντ – Παναθηναϊκός (22:00)
  • 10 Δεκεμβρίου 2026 – Φράιμπουργκ – Παναθηναϊκός (19:45)
  • 17 Δεκεμβρίου 2026 – Παναθηναϊκός – Μπράιτον (22:00)
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