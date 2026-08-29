Νεπάλ: Αποκαρδιωτικές οι εικόνες μετά τις φονικές πλημμύρες – Συνεχίζουν οι διασώστες την προσπάθεια μέσα στις λάσπες – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ανείπωτο το ανθρώπινο δράμα σε Νεπάλ και Θιβέτ με τα σωστικά συνεργεία να συνεχίζουν την άοκνη προσπάθεια για την αναζήτηση ανθρώπων που είτε είναι εγκλωβισμένοι, είτε ανασύρονται νεκροί, τη στιγμή που οι συγγενείς τους τους αναζητούν με αγωνία.

Κατά την τέταρτη ημέρα από το τραγικό περιβαλλοντικό περιστατικό της αποκόλλησης παγετώνα, οι καταγεγραμμένοι νεκροί προσεγγίζουν τους 700 και οι αγνοούμενοι τους 3.000. Συγκεκριμένα, τα τελευταία στοιχεία από την υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών του Νεπάλ έδειξαν 682 νεκρούς. Ενώ, ο συνολικός αριθμός των αγνοουμένων ανέρχεται σε 2.980 εκ των οποίων 2.426 από την πλευρά του Νεπάλ και 554 από το Θιβέτ.

Για την αποκατάσταση των καταστροφών σε σπίτια και υποδομές, το Reuters επικαλέστηκε δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών του Νεπάλ που εκτίμησε ότι το κόστος θα κυμανθεί μεταξύ 4 έως 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων και προς τούτο έχει ζητήσει βοήθεια από την διεθνή κοινότητα. Σε πρώτη φάση κοντινές χώρες όπως το Πακιστάν ανταποκρίνονται στην ανάγκη του Νεπάλ αποστέλλοντας ανθρωπιστική βοήθεια.

Στο μεταξύ, συνταρακτικές είναι οι εικόνες που έρχονται στη δημοσιότητα για την ορμή της φύσης, που καταπλάκωσε τα πάντα στο διάβα της, αλλά και για τον ανθρώπινο πόνο.

Παλεύοντας με τη λάσπη

Εκσκαφείς συνεχίζουν να εργάζονται πυρετωδώς στην Αυτόνομη Περιοχή Σιζάνγκ (Θιβέτ) της νοτιοδυτικής Κίνας για την επισκευή ενός βασικού δρόμου ώστε να διευκολυνθεί η είσοδος στο λιμάνι. Σχεδόν 2,6 χιλιόμετρα του οδικού τμήματος είχε αποκατασταθεί, αφήνοντας 1,7 χιλιόμετρα ακόμα μέχρι την άφιξη στο λιμάνι Τζιρόνγκ γύρω στη 1 μ.μ. το Σάββατο, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων “China Xinhua News”.

Νωρίτερα το Σάββατο, drones θεάθηκαν να μεταφέρουν προμήθειες στους διασώστες που βρίσκονταν ήδη εγκατεστημένοι στον πυρήνα της περιοχής της καταστροφής, ξεκινώντας από μια ζώνη ανεφοδιασμού τρία χιλιόμετρα μακριά από το πληγέν λιμάνι. Ο Χουό Τζιανσίν, μέλος της προηγμένης ομάδας της Κινεζικής Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης, δήλωσε στο Xinhua το βράδυ της Παρασκευής ότι η ομάδα θα αναπτύξει drones, σκύλους έρευνας και ανιχνευτές βιοτικών σημείων στις επιχειρήσεις έρευνας. Η ομάδα έφτασε στην κεντρική ζώνη καταστροφής το απόγευμα της Παρασκευής.

Μετ’ εμποδίων η επιχείρηση διάσωσης

«Αφού είδαμε την κατάσταση εδώ κατά την άφιξή μας, η ομάδα μου κι εγώ είχαμε μόνο μία ελπίδα: όσο υπάρχει έστω και η παραμικρή πιθανότητα να βρούμε επιζώντες, δεν θα τα παρατήσουμε ποτέ», δήλωσε ο Χουό Τζιανσίν. Οι διασώστες αναφέρουν ότι οι επιχειρήσεις παραμένουν δύσκολες λόγω του τραχύ εδάφους, του κινδύνου δευτερογενών καταστροφών, των κατεστραμμένων δρόμων και των διακοπών στις επικοινωνίες.

Rescuers waded through waist-deep mud as they advanced toward key disaster-hit areas of Gyirong Port in southwest China’s Xizang. pic.twitter.com/L1qsw3dqjh — China Xinhua News (@XHNews) August 29, 2026

Πλήρως κατεστραμμένες οι υποδομές

Στο μεταξύ, οι τοπικές Αρχές προειδοποίησαν ότι η φραγμένη λίμνη, που σχηματίστηκε στο πάνω μέρος του λιμανιού, βρίσκεται σε ασταθές γεωλογικό περιβάλλον και θα μπορούσε να υποστεί ρήξη, θέτοντας σε κίνδυνο τις επιχειρήσεις διάσωσης πιο χαμηλά.

Επίσης, η λασπολίσθηση κατέστρεψε ένα τμήμα του G216, ενός εθνικού αυτοκινητόδρομου που οδηγεί στο λιμάνι, παρακωλύοντας σοβαρά τις προσπάθειες άμεσης επέμβασης και διάσωσης.

Σημειακές επεμβάσεις

Η China Anneng, μια κρατική κατασκευαστική και διασωστική εταιρεία, ανέπτυξε 60 άτομα τεχνικό και εξειδικευμένο προσωπικό και κινητοποίησε 14 κομμάτια εξοπλισμού μηχανικής διάσωσης, συμπεριλαμβανομένων εκσκαφέων και φορτωτών, για να προσπαθήσει να ανοίξει ξανά το κατεστραμμένο τμήμα του G216.

Ως σημαντικός δίαυλος για το συνοριακό εμπόριο Κίνας – Νεπάλ και εθνικό χερσαίο λιμάνι πρώτης κατηγορίας, το λιμάνι Τζιρόνγκ παρουσιάζει συνήθως έντονη εμπορική δραστηριότητα, πυκνό πληθυσμό και εκτεταμένες υποδομές. Η καταστροφή συνέβη κατά τις ημερήσιες ώρες εργασίας, όταν πλήθος κόσμου βρισκόταν στο λιμάνι, ένας παράγοντας που οι διασώστες είπαν ότι μπορεί να συνέβαλε στον βαρύ αριθμό των θυμάτων.

Επικίνδυνο το έδαφος

Οι διασώστες που έφτασαν στην περιοχή της συνοριακής πύλης περιέγραψαν το θέαμα ως «αποκαρδιωτικό», καθώς η λασπολίσθηση, που κατρακύλησε με τρομακτική ταχύτητα από έναν παγετώνα σε μεγάλο υψόμετρο, δεν άφησε σχεδόν καμία κατασκευή όρθια. «Όταν φτάσαμε, το μόνο που μπορούσαμε να δούμε στην αρχή ήταν λάσπη. Το έδαφος ήταν τόσο μαλακό που ήταν αδύνατο να περπατήσεις πάνω του», δήλωσε ο Γιν Ουέι, πυροσβέστης από την επαρχία Τζιρόνγκ.

Ολοσχερώς καταστράφηκε η συνοριακή πύλη

Ο Γιν Ουέι ανέφερε ότι η περιοχή της συνοριακής πύλης καταστράφηκε ολοσχερώς. Ο ποταμός ήταν γεμάτος με συντρίμμια οχημάτων και ρούχα που παρασύρθηκαν, πιθανότατα από οικισμούς που βρίσκονταν πιο ορεινά, θυμήθηκε ο ίδιος.

Ο Λάι Τζουν, ένας άλλος πυροσβέστης από την επαρχία Τζιρόνγκ, δήλωσε ότι η σοβαρότητα της καταστροφής ξεπέρασε τις προσδοκίες τους. «Οι εικόνες που έστειλε το drone μας δείχνουν ότι δεν είχε απομείνει τίποτα όρθιο, ούτε ένα κτίριο. Ήταν συντριπτικό. Συνεχίσαμε να ψάχνουμε για τη συνοριακή πύλη που ελπίζαμε να βρούμε, αλλά είχε εξαφανιστεί», είπε.