Νεπάλ: Δορυφορικές εικόνες και αεροφωτογραφίες αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής – Φόβοι για νέες κατολισθήσεις και πλημμύρες

Νέες δορυφορικές εικόνες και αεροφωτογραφίες αποκαλύπτουν το τεράστιο μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσαν οι σαρωτικές πλημμύρες στο Νεπάλ και στα σύνορα με το Θιβέτ, την ώρα που οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και εκατοντάδες οικογένειες περιμένουν νέα για τους αγνοούμενους συγγενείς τους.

Σύμφωνα με το BBC, περισσότερο από 60 ώρες μετά τις πλημμύρες, ο αριθμός των νεκρών στο Νεπάλ έχει φτάσει τους 579, ενώ σχεδόν 2.000 άνθρωποι αγνοούνται, σύμφωνα με την υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της χώρας. Μαζί με τους 5 νεκρούς στο Θιβέτ ο συνολικός απολογισμός φτάνει τους 584.

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία της αστυνομίας του Νεπάλ, 644 ξένοι υπήκοοι παραμένουν αγνοούμενοι. Μεταξύ αυτών είναι 178 Ινδοί, 65 Αμερικανοί, 53 Ουκρανοί, 51 Μαλαισιανοί, 35 Αυστραλοί, 33 Βρετανοί και 25 Καναδοί. Στη λίστα των αγνοουμένων περιλαμβάνονται επίσης υπήκοοι της Σιγκαπούρης, της Γερμανίας, της Ρωσίας, της Νότιας Αφρικής, της Λετονίας, της Ιαπωνίας, της Νέας Ζηλανδίας, της Γαλλίας, του Βελγίου, της Ισπανίας και άλλων χωρών.

Οι δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν την έκταση της καταστροφής

Νέες δορυφορικές εικόνες που δημοσίευσε το Associated Press αποτυπώνουν την πρωτοφανή έκταση των καταστροφών κατά μήκος του ποταμού Τρισούλι.

Ανάμεσα στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο βρίσκεται το συνοριακό πέρασμα μεταξύ Νεπάλ και Θιβέτ, όπου κάμερα ασφαλείας κατέγραψε την Τετάρτη τη στιγμή που ένας τεράστιος όγκος νερού κατέκλυσε την περιοχή.

Οι δορυφορικές εικόνες της αμερικανικής εταιρείας Vantor δείχνουν ότι το σημείο έχει σχεδόν ολοκληρωτικά παρασυρθεί. Η δύναμη της πλημμύρας ήταν τόσο μεγάλη, ώστε νερό και συντρίμμια ωθήθηκαν ακόμη και προς υψηλότερο έδαφος, δυτικά του συνοριακού περάσματος.

Καταστροφές και τεράστιες ποσότητες λάσπης είναι ορατές σε απόσταση μεγαλύτερη των 2,5 χιλιομέτρων κατά μήκος του ποταμού, ενώ σε ορισμένα σημεία τα ίχνη της καταστροφής εντοπίζονται περισσότερα από 100 μέτρα πάνω από τη φυσιολογική στάθμη του νερού.

Satellite imagery collected this morning shows widespread destruction along the Nepal-China border, following the devastating floods that struck the region yesterday. More here: https://t.co/2QC9bzk6W6 pic.twitter.com/BuWsUY59fQ — Daily Overview (@DOverview) August 27, 2026

Οι εικόνες της Vantor αποκαλύπτουν επίσης ότι υδροηλεκτρικά φράγματα και μεγάλες εκτάσεις χωριών χαμηλότερα στην κοιλάδα έχουν εξαφανιστεί, αφήνοντας πίσω τους μόνο λάσπη και συντρίμμια.

This satellite image clearly shows the Nepal-Tibet border office, and the entire stretch was completely devastated #Nepal #Rasuwagadhi #NepalFlood pic.twitter.com/CSikHHHMDR — Alok Kumar (@dmalok) August 28, 2026

Παράλληλα, αεροφωτογραφίες από τις πληγείσες περιοχές αποτυπώνουν κατεστραμμένες υποδομές, δρόμους καλυμμένους από λάσπη και τεράστιες εκτάσεις γεμάτες φερτά υλικά.

Νέες βροχές απειλούν τις επιχειρήσεις διάσωσης

Οι κινεζικές ένοπλες δυνάμεις προειδοποίησαν ότι οι ισχυρές βροχοπτώσεις που αναμένονται μέσα στο Σαββατοκύριακο ενδέχεται να περιπλέξουν ακόμη περισσότερο τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, καθώς υπάρχει κίνδυνος νέων κατολισθήσεων σε ορισμένες περιοχές.

Σε ανάρτησή τους ανέφεραν ότι επιχειρήσεις διάσωσης πραγματοποιούνται κοντά στο Γκιρόνγκ, το μεγαλύτερο χερσαίο συνοριακό πέρασμα μεταξύ Θιβέτ και Νεπάλ.

Το απότομο έδαφος και οι στενές κοιλάδες έχουν καταστήσει τις επιχειρήσεις «εξαιρετικά δύσκολες», ενώ στην περιοχή προβλέπονται συχνές βροχοπτώσεις έως την Κυριακή.

Σύμφωνα με τον κινεζικό στρατό, οι βασικότερες προκλήσεις για τα σωστικά συνεργεία είναι η αστάθεια του εδάφους, οι κατεστραμμένοι δρόμοι, οι κακές καιρικές συνθήκες και τα προβλήματα στις επικοινωνίες.

Νεκροί και εκατοντάδες αγνοούμενοι και στο Θιβέτ

Στο Θιβέτ, πέντε άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 550 αγνοούνται, σύμφωνα με τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Δεν είναι, ωστόσο, σαφές εάν οι αριθμοί αυτοί επικαλύπτονται με τα στοιχεία που έχουν ανακοινωθεί στο Νεπάλ, γεγονός που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την αποτίμηση του συνολικού αριθμού των θυμάτων.

🇳🇵🇨🇳 Satellite imagery shows the scale of the Nepal–Tibet disaster. A roughly 930m section of glacier and bedrock broke from Langtang Lirung, plunging 1.2km and triggering the deadly flood. pic.twitter.com/J3c4PhXk38 — Eye OSINT (@AlexiaNoel94927) August 27, 2026

Η ακριβής εικόνα από το Θιβέτ παραμένει δύσκολο να εξακριβωθεί, καθώς πρόκειται για μία από τις αυστηρότερα ελεγχόμενες περιοχές της Κίνας και η πρόσβαση ξένων δημοσιογράφων είναι εξαιρετικά περιορισμένη.

Φόβοι για τη λίμνη που σχηματίστηκε μετά την κατολίσθηση

Οι κινεζικές Αρχές παρακολουθούν στενά μία λίμνη που σχηματίστηκε πίσω από φυσικό φράγμα μετά την κατολίσθηση, καθώς υπάρχει φόβος ότι το φράγμα θα μπορούσε να υποχωρήσει και να απελευθερώσει νέο μεγάλο όγκο νερού.

Η ανησυχία ήταν τέτοια, ώστε οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ανεστάλησαν προσωρινά νωρίτερα, λόγω του κινδύνου διάρρηξης του φυσικού φράγματος. Στη συνέχεια, οι επιχειρήσεις ξεκίνησαν εκ νέου.

Παράλληλα, οι Αρχές του Νεπάλ παρακολουθούν δύο λίμνες κοντά στη ζώνη της καταστροφής, καθώς ο κίνδυνος νέων πλημμυρών θεωρείται ότι θα παραμείνει έως ότου αποστραγγιστούν πλήρως. Η μία είχε αρχίσει να υπερχειλίζει την Παρασκευή, ενώ η δεύτερη εμφανιζόταν μεγαλύτερη και χωρίς ορατή δίοδο εκροής, προκαλώντας ανησυχίες ότι η πίεση του νερού ενδέχεται να συνεχίζει να αυξάνεται.

Οικογένειες σε αγωνία για τους αγνοουμένους

Περισσότερες από δύο ημέρες μετά την καταστροφή, οικογένειες σε διαφορετικές χώρες εξακολουθούν να περιμένουν πληροφορίες για τους ανθρώπους τους.

Ο Ανάντ Πατέλ από το Κόβεντρι δήλωσε στο BBC ότι προσπαθεί να «παραμείνει δυνατός», καθώς περιμένει νέα για τους γονείς του, οι οποίοι πραγματοποιούσαν προσκύνημα στην περιοχή όταν εκδηλώθηκαν οι καταστροφικές πλημμύρες.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, με τα σωστικά συνεργεία να δίνουν μάχη σε ένα τοπίο που έχει μεταμορφωθεί από τη λάσπη και τα συντρίμμια, ενώ οι νέες βροχοπτώσεις δημιουργούν πλέον τον φόβο ότι οι ήδη εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες μπορεί να επιδεινωθούν ακόμη περισσότερο.