Νεπάλ: Δορυφορικές εικόνες και αεροφωτογραφίες αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής – Φόβοι για νέες κατολισθήσεις και πλημμύρες

Νέες δορυφορικές εικόνες και αεροφωτογραφίες αποκαλύπτουν το τεράστιο μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσαν οι σαρωτικές πλημμύρες στο Νεπάλ και στα σύνορα με το Θιβέτ, με τον αριθμό των νεκρών να φτάνει τους 579 και σχεδόν 2.000 ανθρώπους να αγνοούνται. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με φόβους για νέες κατολισθήσεις και τον κίνδυνο από λίμνες που σχηματίστηκαν μετά την καταστροφή.

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Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: AP
Φωτογραφία: AP
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέες δορυφορικές εικόνες και αεροφωτογραφίες αποκαλύπτουν το τεράστιο μέγεθος της καταστροφής από τις σαρωτικές πλημμύρες σε Νεπάλ και Θιβέτ, με 579 νεκρούς και σχεδόν 2.000 αγνοούμενους στο Νεπάλ.
  • Δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι το συνοριακό πέρασμα Ρασουαγάντι έχει σχεδόν ολοκληρωτικά παρασυρθεί, ενώ μεταξύ των αγνοουμένων είναι 644 ξένοι υπήκοοι από πολλές χώρες.
  • Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με νέες βροχοπτώσεις να απειλούν για κατολισθήσεις και τις αρχές να παρακολουθούν λίμνες που σχηματίστηκαν, φοβούμενες νέες πλημμύρες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέες δορυφορικές εικόνες και αεροφωτογραφίες αποκαλύπτουν το τεράστιο μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσαν οι σαρωτικές πλημμύρες στο Νεπάλ και στα σύνορα με το Θιβέτ, την ώρα που οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και εκατοντάδες οικογένειες περιμένουν νέα για τους αγνοούμενους συγγενείς τους.

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Σύμφωνα με το BBC, περισσότερο από 60 ώρες μετά τις πλημμύρες, ο αριθμός των νεκρών στο Νεπάλ έχει φτάσει τους 579, ενώ σχεδόν 2.000 άνθρωποι αγνοούνται, σύμφωνα με την υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της χώρας. Μαζί με τους 5 νεκρούς στο Θιβέτ ο συνολικός απολογισμός φτάνει τους 584.

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία της αστυνομίας του Νεπάλ, 644 ξένοι υπήκοοι παραμένουν αγνοούμενοι. Μεταξύ αυτών είναι 178 Ινδοί, 65 Αμερικανοί, 53 Ουκρανοί, 51 Μαλαισιανοί, 35 Αυστραλοί, 33 Βρετανοί και 25 Καναδοί. Στη λίστα των αγνοουμένων περιλαμβάνονται επίσης υπήκοοι της Σιγκαπούρης, της Γερμανίας, της Ρωσίας, της Νότιας Αφρικής, της Λετονίας, της Ιαπωνίας, της Νέας Ζηλανδίας, της Γαλλίας, του Βελγίου, της Ισπανίας και άλλων χωρών.

Φωτογραφία: AP
Φωτογραφία: AP

Οι δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν την έκταση της καταστροφής

Νέες δορυφορικές εικόνες που δημοσίευσε το Associated Press αποτυπώνουν την πρωτοφανή έκταση των καταστροφών κατά μήκος του ποταμού Τρισούλι.

Ανάμεσα στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο βρίσκεται το συνοριακό πέρασμα μεταξύ Νεπάλ και Θιβέτ, όπου κάμερα ασφαλείας κατέγραψε την Τετάρτη τη στιγμή που ένας τεράστιος όγκος νερού κατέκλυσε την περιοχή.

Οι δορυφορικές εικόνες της αμερικανικής εταιρείας Vantor δείχνουν ότι το σημείο έχει σχεδόν ολοκληρωτικά παρασυρθεί. Η δύναμη της πλημμύρας ήταν τόσο μεγάλη, ώστε νερό και συντρίμμια ωθήθηκαν ακόμη και προς υψηλότερο έδαφος, δυτικά του συνοριακού περάσματος.

Το συνοριακό πέρασμα Ρασουαγάντι, μεταξύ Νεπάλ και Κίνας, όπως φαινόταν στις 19 Απριλίου 2024, πριν από τις καταστροφικές πλημμύρες. Δορυφορική εικόνα: ©2026 Vantor via AP
Το συνοριακό πέρασμα Ρασουαγάντι, μεταξύ Νεπάλ και Κίνας, όπως φαινόταν στις 19 Απριλίου 2024, πριν από τις καταστροφικές πλημμύρες. Δορυφορική εικόνα: ©2026 Vantor via AP
Το συνοριακό πέρασμα Ρασουαγάντι στις 27 Αυγούστου 2026, μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή. Δορυφορική εικόνα: ©2026 Vantor via AP
Το συνοριακό πέρασμα Ρασουαγάντι στις 27 Αυγούστου 2026, μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή. Δορυφορική εικόνα: ©2026 Vantor via AP

Καταστροφές και τεράστιες ποσότητες λάσπης είναι ορατές σε απόσταση μεγαλύτερη των 2,5 χιλιομέτρων κατά μήκος του ποταμού, ενώ σε ορισμένα σημεία τα ίχνη της καταστροφής εντοπίζονται περισσότερα από 100 μέτρα πάνω από τη φυσιολογική στάθμη του νερού.

Οι εικόνες της Vantor αποκαλύπτουν επίσης ότι υδροηλεκτρικά φράγματα και μεγάλες εκτάσεις χωριών χαμηλότερα στην κοιλάδα έχουν εξαφανιστεί, αφήνοντας πίσω τους μόνο λάσπη και συντρίμμια.

Παράλληλα, αεροφωτογραφίες από τις πληγείσες περιοχές αποτυπώνουν κατεστραμμένες υποδομές, δρόμους καλυμμένους από λάσπη και τεράστιες εκτάσεις γεμάτες φερτά υλικά.

Φωτογραφία: Reuters
Φωτογραφία: Reuters

Νέες βροχές απειλούν τις επιχειρήσεις διάσωσης

Οι κινεζικές ένοπλες δυνάμεις προειδοποίησαν ότι οι ισχυρές βροχοπτώσεις που αναμένονται μέσα στο Σαββατοκύριακο ενδέχεται να περιπλέξουν ακόμη περισσότερο τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, καθώς υπάρχει κίνδυνος νέων κατολισθήσεων σε ορισμένες περιοχές.

Διασώστες μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο μια ηλικιωμένη γυναίκα που επλήγη από τις ξαφνικές πλημμύρες κατά μήκος του ποταμού Τρισούλι, στην επαρχία Νουακότ του Νεπάλ, στις 26 Αυγούστου 2026. Φωτογραφία: Niranjan Shrestha/AP
Διασώστες μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο μια ηλικιωμένη γυναίκα που επλήγη από τις ξαφνικές πλημμύρες κατά μήκος του ποταμού Τρισούλι, στην επαρχία Νουακότ του Νεπάλ, στις 26 Αυγούστου 2026. Φωτογραφία: Niranjan Shrestha/AP

Σε ανάρτησή τους ανέφεραν ότι επιχειρήσεις διάσωσης πραγματοποιούνται κοντά στο Γκιρόνγκ, το μεγαλύτερο χερσαίο συνοριακό πέρασμα μεταξύ Θιβέτ και Νεπάλ.

Το απότομο έδαφος και οι στενές κοιλάδες έχουν καταστήσει τις επιχειρήσεις «εξαιρετικά δύσκολες», ενώ στην περιοχή προβλέπονται συχνές βροχοπτώσεις έως την Κυριακή.

Διασώστες της Ένοπλης Αστυνομίας της Κίνας επιχειρούν σε περιοχή που επλήγη από κατολίσθηση κοντά στο συνοριακό πέρασμα Γκιρόνγκ, στη νοτιοδυτική Αυτόνομη Περιφέρεια του Θιβέτ, στις 28 Αυγούστου 2026. Φωτογραφία: Xinhua via AP
Διασώστες της Ένοπλης Αστυνομίας της Κίνας επιχειρούν σε περιοχή που επλήγη από κατολίσθηση κοντά στο συνοριακό πέρασμα Γκιρόνγκ, στη νοτιοδυτική Αυτόνομη Περιφέρεια του Θιβέτ, στις 28 Αυγούστου 2026. Φωτογραφία: Xinhua via AP

Σύμφωνα με τον κινεζικό στρατό, οι βασικότερες προκλήσεις για τα σωστικά συνεργεία είναι η αστάθεια του εδάφους, οι κατεστραμμένοι δρόμοι, οι κακές καιρικές συνθήκες και τα προβλήματα στις επικοινωνίες.

Φωτογραφία: Reuters
Φωτογραφία: Reuters

Νεκροί και εκατοντάδες αγνοούμενοι και στο Θιβέτ

Στο Θιβέτ, πέντε άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 550 αγνοούνται, σύμφωνα με τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Δεν είναι, ωστόσο, σαφές εάν οι αριθμοί αυτοί επικαλύπτονται με τα στοιχεία που έχουν ανακοινωθεί στο Νεπάλ, γεγονός που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την αποτίμηση του συνολικού αριθμού των θυμάτων.

Η ακριβής εικόνα από το Θιβέτ παραμένει δύσκολο να εξακριβωθεί, καθώς πρόκειται για μία από τις αυστηρότερα ελεγχόμενες περιοχές της Κίνας και η πρόσβαση ξένων δημοσιογράφων είναι εξαιρετικά περιορισμένη.

Δορυφορική εικόνα δείχνει μία από τις δύο λίμνες στο σημείο της κατάρρευσης του παγετώνα, στη συνοριακή περιοχή μεταξύ Νεπάλ και Θιβέτ, στις 28 Αυγούστου 2026. Φωτογραφία: SPOT ©CNES 2026, Distribution Airbus DS/Handout via Reuters
Δορυφορική εικόνα δείχνει μία από τις δύο λίμνες στο σημείο της κατάρρευσης του παγετώνα, στη συνοριακή περιοχή μεταξύ Νεπάλ και Θιβέτ, στις 28 Αυγούστου 2026. Φωτογραφία: SPOT ©CNES 2026, Distribution Airbus DS/Handout via Reuters

Φόβοι για τη λίμνη που σχηματίστηκε μετά την κατολίσθηση

Οι κινεζικές Αρχές παρακολουθούν στενά μία λίμνη που σχηματίστηκε πίσω από φυσικό φράγμα μετά την κατολίσθηση, καθώς υπάρχει φόβος ότι το φράγμα θα μπορούσε να υποχωρήσει και να απελευθερώσει νέο μεγάλο όγκο νερού.

Η ανησυχία ήταν τέτοια, ώστε οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ανεστάλησαν προσωρινά νωρίτερα, λόγω του κινδύνου διάρρηξης του φυσικού φράγματος. Στη συνέχεια, οι επιχειρήσεις ξεκίνησαν εκ νέου.

Παράλληλα, οι Αρχές του Νεπάλ παρακολουθούν δύο λίμνες κοντά στη ζώνη της καταστροφής, καθώς ο κίνδυνος νέων πλημμυρών θεωρείται ότι θα παραμείνει έως ότου αποστραγγιστούν πλήρως. Η μία είχε αρχίσει να υπερχειλίζει την Παρασκευή, ενώ η δεύτερη εμφανιζόταν μεγαλύτερη και χωρίς ορατή δίοδο εκροής, προκαλώντας ανησυχίες ότι η πίεση του νερού ενδέχεται να συνεχίζει να αυξάνεται.

Φωτογραφία: Reuters
Φωτογραφία: Reuters

Οικογένειες σε αγωνία για τους αγνοουμένους

Περισσότερες από δύο ημέρες μετά την καταστροφή, οικογένειες σε διαφορετικές χώρες εξακολουθούν να περιμένουν πληροφορίες για τους ανθρώπους τους.

Ο Ανάντ Πατέλ από το Κόβεντρι δήλωσε στο BBC ότι προσπαθεί να «παραμείνει δυνατός», καθώς περιμένει νέα για τους γονείς του, οι οποίοι πραγματοποιούσαν προσκύνημα στην περιοχή όταν εκδηλώθηκαν οι καταστροφικές πλημμύρες.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, με τα σωστικά συνεργεία να δίνουν μάχη σε ένα τοπίο που έχει μεταμορφωθεί από τη λάσπη και τα συντρίμμια, ενώ οι νέες βροχοπτώσεις δημιουργούν πλέον τον φόβο ότι οι ήδη εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες μπορεί να επιδεινωθούν ακόμη περισσότερο.

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