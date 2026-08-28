ΗΠΑ: Ο Τραμπ υπογράφει διάταγμα για τη δημιουργία Εθνικής Ακαδημίας Διαστήματος

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για τη δημιουργία της Διαστημικής Ακαδημίας των Ηνωμένων Πολιτειών, με στόχο την εκπαίδευση στελεχών για τη NASA και τις Διαστημικές Ένοπλες Δυνάμεις. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στον εντεινόμενο διαστημικό ανταγωνισμό της Ουάσινγκτον με την Κίνα, καθώς οι ΗΠΑ επιδιώκουν την υπεροχή στο διάστημα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για τη δημιουργία της «Διαστημικής Ακαδημίας των Ηνωμένων Πολιτειών» (US Space Academy), με στόχο την εκπαίδευση της επόμενης γενιάς στελεχών της NASA και των Διαστημικών Ενόπλων Δυνάμεων.
  • Η ίδρυση της ακαδημίας εντάσσεται στον «δεύτερο αγώνα του διαστήματος» που δηλώνει ότι ξεκινά η κυβέρνηση Τραμπ με αντίπαλο το Πεκίνο, καθώς το διάστημα κατέχει πλέον κεντρική θέση στους στρατηγικούς ανταγωνισμούς.
  • Παράλληλα, η NASA έχει ξεκινήσει τις εργασίες για το πρώτο πυρηνοκίνητο διαπλανητικό διαστημόπλοιο, το οποίο αναμένεται να εκτοξευθεί σε αποστολή στον Άρη το 2028.

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Εκτελεστικό διάταγμα για τη δημιουργία εθνικής ακαδημίας στις Ηνωμένες Πολιτείες υπέγραψε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο την εκπαίδευση της επόμενης γενιάς στελεχών της NASA και των Διαστημικών Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς εντείνεται ο ανταγωνισμός της Ουάσινγκτον με την Κίνα στο Διάστημα.

«Θα υπογράψω διάταγμα που εκκινεί τη διαδικασία δημιουργίας μιας νέας εθνικής ακαδημίας. Θα ονομάζεται η Διαστημική Ακαδημία των Ηνωμένων Πολιτειών (US Space Academy)», ανακοίνωσε νωρίτερα κατά τη διάρκεια τελετής απονομής μεταλλίων στο Διαστημικό Κέντρο Τζόνσον της NASA στο Χιούστον.

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός πρόεδρος απένειμε στο πλήρωμα του Artemis II το Μετάλλιο Τιμής του Κογκρέσου για το Διάστημα.

«Είναι κάτι πολύ σπουδαίο. Θα έχει ως αποστολή να προσελκύει, να εκπαιδεύει και να δίνει πτυχία στα καλύτερα ταλέντα που η χώρα μας έχει να προσφέρει», σημείωσε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.

Η ακαδημία αυτή θα χρησιμοποιηθεί από τη NASA αλλά και από την ιδιωτική διαστημική βιομηχανία, όπως και στην United States Space Force, την έκτη πτέρυγα των ενόπλων δυνάμεων που είχε δημιουργήσει στην πρώτη του θητεία του, διευκρίνισε ο Τραμπ.

Η τοποθεσία της δεν έχει ωστόσο καθοριστεί.

«Ένα έθνος δεν μπορεί να είναι πρώτο στη Γη εάν πρόκειται να είμαστε δεύτεροι στο διάστημα. Απλώς δεν πρόκειται να συμβεί. Κατά κάποιο τρόπο, απλώς δεν λειτουργεί έτσι», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Επίσης, επισήμανε ότι η NASA έχει ξεκινήσει τις εργασίες για αυτό που αποκάλεσε το πρώτο πυρηνοκίνητο διαπλανητικό διαστημόπλοιο το οποίο, όπως είπε, αναμένεται να εκτοξευθεί σε αποστολή στον Άρη το 2028, ενώ διευκρίνισε ότι το διαστημόπλοιο θα μπορούσε να είναι το πρώτο σε έναν μεγαλύτερο αμερικανικό στόλο που έχει στόχο να κάνει πιο κοινά τα διαστημικά ταξίδια.

Η ανακοίνωση για την ίδρυση της ακαδημίας γίνεται την ώρα που το διάστημα κατέχει πλέον κεντρική θέση στους στρατηγικούς ανταγωνισμούς, κυρίως στρατιωτικούς και τεχνολογικούς.

Η κυβέρνηση Τραμπ δηλώνει ανοιχτά ότι ξεκινά έναν «δεύτερο αγώνα του διαστήματος» με αντίπαλο το Πεκίνο, αναφερόμενη στον αγώνα για την κατάκτηση του διαστήματος που είχε φέρει αντιμέτωπες τις ΗΠΑ και τη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.

Οι δύο αντίπαλες δυνάμεις φιλοδοξούν να στείλουν ανθρώπους στη Σελήνη έως το 2030 και να εγκαταστήσουν εκεί βάση.

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