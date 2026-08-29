ΗΠΑ: Συνελήφθη από την ICE στη Λουιζιάνα ο ακροδεξιός πολιτικός σχολιαστής Μάιλο Γιαννόπουλος

Υπό κράτηση από την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) φαίνεται να έχει τεθεί ο Βρετανός σχολιαστής που έχει συνδεθεί με την αμερικανική Ακροδεξιά, Μαίλο Γιαννόπουλος, ο οποίος σύμφωνα με έρευνα στο μητρώο κρατουμένων της υπηρεσίας, κρατείται στη Λουιζιάνα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο λόγος για τον οποίο ο Γιαννόπουλος τέθηκε υπό κράτηση, σύμφωνα με το BBC. Ο ίδιος, Βρετανός υπήκοος και παιδί Ελληνοϊρλανδού πατέρα και Γερμανίδας μητέρας που μεγάλωσε στο Κεντ της Αγγλίας, ζει εδώ και χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες.

On August 27, ICE arrested Milo Yiannopoulos, an illegal alien from the United Kingdom, at the Louis Armstrong New Orleans International Airport (MSY) in Kenner, Louisiana. Yiannopoulos legally entered the country on May 14, 2019, through New York City, New York. He chose to… https://t.co/Hk6QBUmGDI pic.twitter.com/DbIhv8Z6PI — Homeland Security (@DHSgov) August 28, 2026

Ο Γιαννόπουλος έγινε γνωστός από τη δραστηριότητά του ως σχολιαστής και αρθρογράφος, έχοντας μεταξύ άλλων εργαστεί στο Breitbart News, ενώ στο παρελθόν συνεργάστηκε και με τον ράπερ Κάνιε Γουέστ. Οι τοποθετήσεις του έχουν προκαλέσει επανειλημμένα αντιδράσεις, με επικριτές του να τον κατηγορούν για ρητορική μίσους και ακραίες θέσεις σε ζητήματα όπως η μετανάστευση, τα δικαιώματα των τρανς ατόμων και οι μουσουλμάνοι.

Υπήρξε επίσης ένας από τους πρώτους δημόσιους υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2016 και είχε λάβει μέρος σε εκδήλωση υπέρ του τότε υποψηφίου των Ρεπουμπλικάνων. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, έχει ασκήσει κριτική σε επιλογές και πολιτικές του Τραμπ, διατηρώντας παράλληλα τη στήριξή του σε ορισμένες από τις πολιτικές του προέδρου.

Το 2017 αποχώρησε από το Breitbart, μετά τη δημοσιοποίηση δηλώσεων που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις και ερμηνεύτηκαν ως ανοχή στην παιδοφιλία. Ο Γιαννόπουλος έχει επίσης αλλάξει δημόσια στάση σε ζητήματα που αφορούν τη σεξουαλικότητά του, ενώ πλέον απορρίπτει την ένταξή του στην alt-right, παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν είχε συνδεθεί με το συγκεκριμένο πολιτικό ρεύμα.