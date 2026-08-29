Ισημερινός: Καταδίκη-κόλαφος σε βάρος του πρώην προέδρου Λενίν Μορένο για δωροληψία – 6,5 χρόνια κάθειρξη ζητά η εισαγγελία

Ένοχο για δωροληψία έκρινε η δικαιοσύνη του Ισημερινού τον πρώην πρόεδρο της χώρας Λενίν Μορένο, για υπόθεση που αφορά χρηματισμό από την κινεζική κατασκευαστική εταιρεία Sinohydro με αντάλλαγμα την ανάθεση δημόσιας σύμβασης για την κατασκευή του υδροηλεκτρικού σταθμού Coca Codo Sinclair.

Η ποινή του 73χρονου πρώην προέδρου δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, με την εισαγγελία να έχει ζητήσει να του επιβληθεί κάθειρξη έξι ετών και έξι μηνών. Ο Μορένο, ο οποίος εμφανίστηκε στο δικαστήριο σε αναπηρικό αμαξίδιο, αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι πρόκειται για πολιτική δίωξη που ενορχηστρώθηκε από τον πρώην πρόεδρο Ραφαέλ Κορέα.

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El expresidente Lenin Moreno, y su esposa, Rocío González, llegan a la sala de audiencias de la Corte Nacional de Justicia para escuchar el fallo del Tribunal penal en el caso Sinohydro por presunto cohecho.

▶️@EcuadorChequea pic.twitter.com/fWAMZYZ4qt — Ecuadorinmediato (@ecuainm_oficial) August 28, 2026

Η υπόθεση των δωροδοκιών

Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο Μορένο συμμετείχε σε κύκλωμα διαφθοράς που έδρασε από το 2009 έως το 2018, γύρω από την ανάθεση και την κατασκευή του μεγάλου υδροηλεκτρικού έργου Coca Codo Sinclair.

Συνολικά τέσσερα πρόσωπα κρίθηκαν ένοχα στην υπόθεση, στην οποία εμπλέκεται η Sinohydro. Η κινεζική εταιρεία κατηγορείται ότι κατέβαλε συνολικά 76 εκατομμύρια δολάρια σε δωροδοκίες για την εξασφάλιση της σύμβασης.

Ο Μορένο ήταν αντιπρόεδρος του Ισημερινού επί Ραφαέλ Κορέα την περίοδο κατά την οποία, σύμφωνα με τις αρχές, διαπράχθηκαν τα αδικήματα, από το 2007 έως το 2013.

Η ρήξη με τον Κορέα

Ο πρώην πρόεδρος εξακολουθεί να αρνείται ότι έλαβε χρήματα από τη Sinohydro. Μετά την ετυμηγορία επέμεινε ότι δεν πήρε «ούτε δεκάρα» από την εταιρεία.

Για την ίδια υπόθεση είχαν κατηγορηθεί περίπου 20 ακόμη πρόσωπα, μεταξύ των οποίων η σύζυγος και η κόρη του Μορένο, στελέχη επιχειρήσεων και πρώην πρεσβευτής της Κίνας στο Κίτο.

Η υπόθεση προσθέτει ένα ακόμη κεφάλαιο στη βαθιά πολιτική ρήξη του Μορένο με τον Ραφαέλ Κορέα. Ο Κορέα είχε στηρίξει την εκλογή του άλλοτε πολιτικού του συνεργάτη στην προεδρία το 2017, όμως οι σχέσεις τους διαλύθηκαν μετά τη στροφή του Μορένο προς τη Δεξιά και την προσέγγισή του με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Κορέα, ο οποίος κυβέρνησε τον Ισημερινό από το 2007 έως το 2017, ζει πλέον στο Βέλγιο. Το 2020 καταδικάστηκε ερήμην σε οκτώ χρόνια κάθειρξη για υπόθεση διαφθοράς, ενώ οι βελγικές αρχές του έχουν χορηγήσει πολιτικό άσυλο.