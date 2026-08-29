Τενεσί: Στο τραπέζι η μετονομασία του αεροδρομίου του Νάσβιλ σε «Ντόλι Πάρτον» – Το εμπόδιο των δύο ετών

Το ενδεχόμενο να μετονομαστεί το Διεθνές Αεροδρόμιο του Νάσβιλ σε «Ντόλι Πάρτον» εξετάζει το Τενεσί, ως φόρο τιμής στην τραγουδίστρια της κάντρι, η οποία πέθανε την Τρίτη σε ηλικία 80 ετών.

Η πρωτοβουλία έρχεται έπειτα από διαδικτυακή εκστρατεία θαυμαστών της Ντόλι Πάρτον, που ζητούν να δοθεί το όνομά της στο αεροδρόμιο. Ο κυβερνήτης του Τενεσί, Μπιλ Λι, έχει ήδη επικοινωνήσει με συνεργάτες της τραγουδίστριας για το ενδεχόμενο της μετονομασίας, σύμφωνα με το γραφείο του.

Σε ανακοίνωσή του, το γραφείο του κυβερνήτη επισημαίνει ότι η ζωή και η πορεία της Ντόλι Πάρτον είναι στενά συνδεδεμένες με το Τενεσί, χαρακτηρίζοντας την ονοματοδοσία του αεροδρομίου προς τιμήν της μια «ταιριαστή» επιλογή.

Η πρόταση αναμένεται να συζητηθεί σε συνεδρίαση στις 17 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, σύμφωνα με τους New York Times, η ισχύουσα νομοθεσία του Τενεσί προβλέπει ότι για να δοθεί σε αεροδρόμιο το όνομα προσώπου, θα πρέπει να έχουν περάσει τουλάχιστον δύο χρόνια από τον θάνατό του.

Η Ντόλι Πάρτον γεννήθηκε στις 19 Ιανουαρίου 1946 στο Πίτμαν Σέντερ του Τενεσί και μεγάλωσε σε μια μικρή καλύβα στο Λόκαστ Ριτζ. Έδειξε το ταλέντο της από την παιδική της ηλικία και όταν τελείωσε το σχολείο μετακόμισε στο Νάσβιλ για να κάνει καριέρα στη μουσική.

Από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ήταν τα «Jolene», «I will Always Love You», «Coat of Many Colors» και «9 to 5». Μεταξύ άλλων, είχε βραβευθεί με 11 Grammy, τρία Emmy κι ένα τιμητικό Oscar για το φιλανθρωπικό της έργο, ενώ είχε αποκτήσει το προσωπικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ.