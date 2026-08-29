Πεζεσκιάν: Έως και 35% η μείωση των ιρανικών εξαγωγών και εισαγωγών λόγω των αμερικανικών κυρώσεων

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, ανακοίνωσε μείωση 25% έως 35% στις εξαγωγές και εισαγωγές της χώρας λόγω των αμερικανικών κυρώσεων και του οικονομικού αποκλεισμού. Προειδοποίησε ότι η συνέχιση των κυρώσεων θα οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση των τιμών και κάλεσε τις ΗΠΑ να άρουν τις κυρώσεις και να πιέσουν το Ισραήλ να τερματίσει την εκστρατεία του στον Λίβανο.

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Διεθνή Νέα

Πεζεσκιάν
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μείωση 25% έως 35% καταγράφουν οι εξαγωγές και οι εισαγωγές του Ιράν λόγω των αμερικανικών κυρώσεων και του αποκλεισμού, σύμφωνα με τον πρόεδρο της χώρας Μασούντ Πεζεσκιάν.
  • Ο Πεζεσκιάν προειδοποίησε ότι η συνέχιση των κυρώσεων θα οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση των τιμών και κάλεσε την Ουάσινγκτον να τις άρει.
  • Σύμφωνα με τον Πεζεσκιάν, εάν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δεν τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους από την προσωρινή συμφωνία, ούτε το Ιράν θα εφαρμόσει τις δικές του.

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Μείωση 25% έως 35% καταγράφουν οι εξαγωγές και οι εισαγωγές του Ιράν λόγω των αμερικανικών κυρώσεων και του αποκλεισμού, σύμφωνα με τον πρόεδρο της χώρας, Μασούντ Πεζεσκιάν.

Σε συνέντευξή του στο πλαίσιο της «Εβδομάδας της Κυβέρνησης», ο Πεζεσκιάν προειδοποίησε ότι η συνέχιση των κυρώσεων θα οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση των τιμών, καθώς το κόστος μεταφοράς για τους εισαγωγείς έχει αυξηθεί.

Ο Ιρανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι η χώρα έχει διαθέσει περίπου 90 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από την έναρξη εφαρμογής του μνημονίου κατανόησης που υπεγράφη με τις Ηνωμένες Πολιτείες τον Ιούνιο.

Παράλληλα, κάλεσε την Ουάσινγκτον να άρει τις κυρώσεις σε βάρος του Ιράν και να ασκήσει πίεση στο Ισραήλ ώστε να τερματίσει την εκστρατεία του στον Λίβανο.

Σύμφωνα με τον Πεζεσκιάν, στο πλαίσιο της προσωρινής συμφωνίας προβλεπόταν η άρση των τραπεζικών κυρώσεων και του εμπάργκο στα πετροχημικά. Όπως υποστήριξε, εάν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δεν τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους, ούτε το Ιράν θα εφαρμόσει τις δικές του.

Στη συνέντευξή του, ο Ιρανός πρόεδρος αναφέρθηκε ακόμη στη διαχείριση των ενεργειακών πόρων και στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων, επισημαίνοντας ότι εξοικονόμηση ενέργειας κατά 10% αντιστοιχεί σε περίπου 900.000 βαρέλια πετρελαίου ημερησίως.

Πηγή: Al Jazeera

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