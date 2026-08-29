Πεζεσκιάν: Έως και 35% η μείωση των ιρανικών εξαγωγών και εισαγωγών λόγω των αμερικανικών κυρώσεων

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Μείωση 25% έως 35% καταγράφουν οι εξαγωγές και οι εισαγωγές του Ιράν λόγω των αμερικανικών κυρώσεων και του αποκλεισμού, σύμφωνα με τον πρόεδρο της χώρας, Μασούντ Πεζεσκιάν.

Σε συνέντευξή του στο πλαίσιο της «Εβδομάδας της Κυβέρνησης», ο Πεζεσκιάν προειδοποίησε ότι η συνέχιση των κυρώσεων θα οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση των τιμών, καθώς το κόστος μεταφοράς για τους εισαγωγείς έχει αυξηθεί.

Ο Ιρανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι η χώρα έχει διαθέσει περίπου 90 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από την έναρξη εφαρμογής του μνημονίου κατανόησης που υπεγράφη με τις Ηνωμένες Πολιτείες τον Ιούνιο.

Iranian President Masoud Pezeshkian said Friday in an interview with state television that Oman had accepted a framework for reopening a shipping route through the Strait of Hormuz, while insisting that the United States must fulfill commitments under the Islamabad MoU.… — Iran International English (@IranIntl_En) August 28, 2026

Παράλληλα, κάλεσε την Ουάσινγκτον να άρει τις κυρώσεις σε βάρος του Ιράν και να ασκήσει πίεση στο Ισραήλ ώστε να τερματίσει την εκστρατεία του στον Λίβανο.

Σύμφωνα με τον Πεζεσκιάν, στο πλαίσιο της προσωρινής συμφωνίας προβλεπόταν η άρση των τραπεζικών κυρώσεων και του εμπάργκο στα πετροχημικά. Όπως υποστήριξε, εάν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δεν τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους, ούτε το Ιράν θα εφαρμόσει τις δικές του.

Στη συνέντευξή του, ο Ιρανός πρόεδρος αναφέρθηκε ακόμη στη διαχείριση των ενεργειακών πόρων και στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων, επισημαίνοντας ότι εξοικονόμηση ενέργειας κατά 10% αντιστοιχεί σε περίπου 900.000 βαρέλια πετρελαίου ημερησίως.

Πηγή: Al Jazeera