Τραμπ: Συμφωνία-«μαμούθ» με τη Βενεζουέλα για 65 δισ. βαρέλια πετρελαίου – «Η μεγαλύτερη στην παγκόσμια ιστορία»

Την οριστικοποίηση συμφωνίας με τη Βενεζουέλα για την αξιοποίηση των πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκτούν πλειοψηφικό έλεγχο σε περισσότερα από 65 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε την ανακοίνωση μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία «τη μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην ιστορία». Σύμφωνα πάντα με τον ίδιο, η συμφωνία προβλέπει αμερικανικό έλεγχο των συγκεκριμένων αποθεμάτων χωρίς κόστος για τους Αμερικανούς φορολογούμενους.

BREAKING NEWS: The United States of America has just entered into an Agreement with the Country of Venezuela on, THE BIGGEST OIL DEAL IN WORLD HISTORY! At my direction, Secretary of State Marco Rubio, and Secretary of War Pete Hegseth, working closely with Highly Respected… pic.twitter.com/lLl44Fp7cs — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) August 28, 2026

Η συμφωνία εκτιμάται ότι θα μπορούσε να υπερδιπλασιάσει τα αποθέματα πετρελαίου των ΗΠΑ, αξιοποιώντας μέρος των μεγαλύτερων αποδεδειγμένων κοιτασμάτων παγκοσμίως, τα οποία ανέρχονται σε περίπου 300 δισεκατομμύρια βαρέλια και περιλαμβάνουν 12 παραγωγικές πετρελαιοπηγές.

Η συμφωνία αποτελεί μια καθοριστική στιγμή για τον Πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος έχει καταστήσει την ενεργειακή ασφάλεια και την κυριαρχία των ΗΠΑ στο Δυτικό Ημισφαίριο πυλώνες του λεγόμενου «Δόγματος Ντονρόε», όπως έγραψε χαρακτηριστικά ο ιστότοπος Axios.