Τραμπ: Συμφωνία-«μαμούθ» με τη Βενεζουέλα για 65 δισ. βαρέλια πετρελαίου – «Η μεγαλύτερη στην παγκόσμια ιστορία»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την οριστικοποίηση συμφωνίας με τη Βενεζουέλα για την αξιοποίηση 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου, χαρακτηρίζοντάς την «τη μεγαλύτερη στην παγκόσμια ιστορία». Η συμφωνία, που φέρεται να δίνει στις ΗΠΑ πλειοψηφικό έλεγχο χωρίς κόστος για τους φορολογούμενους, εντάσσεται στη στρατηγική του Τραμπ για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και επιρροής των ΗΠΑ στο Δυτικό Ημισφαίριο.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την οριστικοποίηση συμφωνίας με τη Βενεζουέλα, μέσω της οποίας οι ΗΠΑ αποκτούν πλειοψηφικό έλεγχο σε περισσότερα από 65 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου.
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη συμφωνία «τη μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην ιστορία», τονίζοντας πως προβλέπει αμερικανικό έλεγχο των αποθεμάτων χωρίς κόστος για τους φορολογούμενους.
  • Η συμφωνία εκτιμάται ότι θα μπορούσε να υπερδιπλασιάσει τα αποθέματα πετρελαίου των ΗΠΑ, εντασσόμενη στη στρατηγική του Τραμπ για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και της αμερικανικής επιρροής.

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Την οριστικοποίηση συμφωνίας με τη Βενεζουέλα για την αξιοποίηση των πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκτούν πλειοψηφικό έλεγχο σε περισσότερα από 65 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε την ανακοίνωση μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία «τη μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην ιστορία». Σύμφωνα πάντα με τον ίδιο, η συμφωνία προβλέπει αμερικανικό έλεγχο των συγκεκριμένων αποθεμάτων χωρίς κόστος για τους Αμερικανούς φορολογούμενους.

Η συμφωνία εκτιμάται ότι θα μπορούσε να υπερδιπλασιάσει τα αποθέματα πετρελαίου των ΗΠΑ, αξιοποιώντας μέρος των μεγαλύτερων αποδεδειγμένων κοιτασμάτων παγκοσμίως, τα οποία ανέρχονται σε περίπου 300 δισεκατομμύρια βαρέλια και περιλαμβάνουν 12 παραγωγικές πετρελαιοπηγές.

Η συμφωνία αποτελεί μια καθοριστική στιγμή για τον Πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος έχει καταστήσει την ενεργειακή ασφάλεια και την κυριαρχία των ΗΠΑ στο Δυτικό Ημισφαίριο πυλώνες του λεγόμενου «Δόγματος Ντονρόε», όπως έγραψε χαρακτηριστικά ο ιστότοπος Axios.

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