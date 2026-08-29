«Λαχτάρησαν» στην Παρί Σεν Ζερμέν με τον Σαφόνοφ: Συγκρούστηκε με μέλος της ομάδας στην προθέρμανση, αλλά αγωνίστηκε κανονικά (ΒΙΝΤΕΟ)

Ένα απρόοπτο στιγμιότυπο σημάδεψε την προθέρμανση της Παρί Σεν Ζερμέν πριν από την αναμέτρηση με τη Λιλ για τη 2η αγωνιστική της Ligue 1.
Ο Ματβέι Σαφόνοφ συγκρούστηκε με το κεφάλι με μέλος του επιτελείου των Παριζιάνων και, αφού αποχώρησε προσωρινά από τον αγωνιστικό χώρο.επέστρεψε λίγη ώρα αργότερα στο ζέσταμα και τελικά αγωνίστηκε βασικός για την ομάδα του Λουίς Ενρίκε.
Η βραδιά, πάντως, δεν εξελίχθηκε ιδανικά για την Παρί. Η πρωταθλήτρια Γαλλίας αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με τη Λιλ και μετρά πλέον δύο ισοπαλίες στις δύο πρώτες αγωνιστικές της Ligue 1, καθώς είχε ξεκινήσει τη σεζόν με το ίδιο σκορ απέναντι στη Ρεν.
Δείτε το στιγμιότυπο:
🚨🚨 MATVEY SAFONOV 🇷🇺 S’EST PRIS UN MEMBRE DU STAFF DU PSG ET A ÉTÉ SONNÉ DURANT L’ÉCHAUFFEMENT 😳😱
Le Russe a repris ensuite l’échauffement après un temps d’arrêt.
🎥 @ligue1plus pic.twitter.com/d6chR4cXW6
— Actu Foot (@ActuFoot_) August 28, 2026