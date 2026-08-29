«Λαχτάρησαν» στην Παρί Σεν Ζερμέν με τον Σαφόνοφ: Συγκρούστηκε με μέλος της ομάδας στην προθέρμανση, αλλά αγωνίστηκε κανονικά (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο τερματοφύλακας της Παρί Σεν Ζερμέν, Ματβέι Σαφόνοφ, συγκρούστηκε με μέλος του επιτελείου κατά την προθέρμανση πριν τον αγώνα με τη Λιλ, αλλά αγωνίστηκε κανονικά. Η Παρί αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2, συνεχίζοντας το σερί ισοπαλιών της στις δύο πρώτες αγωνιστικές της Ligue 1.

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Αθλητισμός

Σαφόνοφ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα απρόοπτο στιγμιότυπο σημάδεψε την προθέρμανση της Παρί Σεν Ζερμέν, καθώς ο Ματβέι Σαφόνοφ συγκρούστηκε με μέλος του επιτελείου πριν τον αγώνα με τη Λιλ.
  • Παρά τη σύγκρουση και την προσωρινή αποχώρηση, ο Ρώσος τερματοφύλακας επέστρεψε στην προθέρμανση και αγωνίστηκε κανονικά ως βασικός.
  • Η βραδιά, ωστόσο, δεν εξελίχθηκε ιδανικά για την Παρί, η οποία αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με τη Λιλ, φτάνοντας τις δύο ισοπαλίες στις δύο πρώτες αγωνιστικές της Ligue 1.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένα απρόοπτο στιγμιότυπο σημάδεψε την προθέρμανση της Παρί Σεν Ζερμέν πριν από την αναμέτρηση με τη Λιλ για τη 2η αγωνιστική της Ligue 1.

Ο Ματβέι Σαφόνοφ συγκρούστηκε με το κεφάλι με μέλος του επιτελείου των Παριζιάνων και, αφού αποχώρησε προσωρινά από τον αγωνιστικό χώρο.επέστρεψε λίγη ώρα αργότερα στο ζέσταμα και τελικά αγωνίστηκε βασικός για την ομάδα του Λουίς Ενρίκε.

Η βραδιά, πάντως, δεν εξελίχθηκε ιδανικά για την Παρί. Η πρωταθλήτρια Γαλλίας αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με τη Λιλ και μετρά πλέον δύο ισοπαλίες στις δύο πρώτες αγωνιστικές της Ligue 1, καθώς είχε ξεκινήσει τη σεζόν με το ίδιο σκορ απέναντι στη Ρεν.

Δείτε το στιγμιότυπο:

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