Ουκρανία – Ελλάδα 82-76: Εθνική… απογοήτευση και το παγκόσμιο απομακρύνεται

Η Εθνική Ελλάδας γνώρισε την ήττα με 82-76 από την Ουκρανία στη Ρίγα, σε αναμέτρηση για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, με αποτέλεσμα να δυσκολεύει σημαντικά η προσπάθειά της για πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα υποχώρησε στο 3-4, την ώρα που η Ουκρανία βελτίωσε το ρεκόρ της σε 5-2. Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027 θα διεξαχθεί στην Ντόχα, από τις 27 Αυγούστου έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2027.

Η Ελλάδα δεν βρήκε τις λύσεις που χρειαζόταν

Μετά τις ήττες από τη Ρουμανία εκτός έδρας και την Πορτογαλία εντός έδρας, η Ελλάδα δεν κατάφερε να παρουσιάσει αισθητά βελτιωμένη εικόνα απέναντι στην Ουκρανία. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη αντιμετώπισε προβλήματα στη λειτουργία της, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό να αναζητεί λύσεις από τον πάγκο χωρίς να καταφέρνει να αλλάξει την εξέλιξη της αναμέτρησης.

Οι Νικ Καλάθης, Τάιλερ Ντόρσεϊ και Θανάσης Αντετοκούνμπο ήταν μεταξύ των παικτών που είχαν τη μεγαλύτερη συνεισφορά για την Εθνική. Ωστόσο, η Ελλάδα αντιμετώπισε σημαντικό πρόβλημα στο σουτ από την περιφέρεια, ενώ οι συνδυασμοί που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του αγώνα δεν κατάφεραν να προσφέρουν σταθερά καλές αποστάσεις και αποτελεσματική επιθετική λειτουργία.

Η προσπάθεια στο φινάλε

Η Εθνική επιχείρησε να επιστρέψει στη διεκδίκηση της νίκης στα τελευταία λεπτά. Ο Ντίνος Μήτογλου ευστόχησε σε βολές και μείωσε τη διαφορά στους τέσσερις πόντους (80-76), διατηρώντας προσωρινά τις ελπίδες της Ελλάδας.

Ωστόσο, στην επόμενη φάση η ελληνική ομάδα σπατάλησε σχεδόν 20 δευτερόλεπτα, με αποτέλεσμα να περιοριστούν σημαντικά τα χρονικά περιθώρια για ανατροπή. Ο Κόβλιαρ ευστόχησε στη συνέχεια από τη γραμμή των βολών και διαμόρφωσε το τελικό 82-76, κλειδώνοντας τη νίκη της Ουκρανίας.

Η νέα ήττα αφήνει την Ελλάδα στο 3-4 και καθιστά δυσκολότερη τη συνέχεια της προσπάθειάς της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.