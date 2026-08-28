Ουγκάντα: Πέθανε στα 34 του ο βασιλιάς Όγιο Νίμπα – Είχε ανέβει στον θρόνο σε ηλικία μόλις 3 ετών

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Πέθανε σε ηλικία μόλις 34 ετών ο βασιλιάς Όγιο Νίμπα της Ουγκάντας, ο οποίος είχε γράψει ιστορία όταν, το 1995, ανέβηκε στον θρόνο σε ηλικία μόλις τριών ετών, αποτελώντας τότε τον νεότερο εν ενεργεία μονάρχη στον κόσμο.

Ο Όγιο Νίμπα Καμπάμπα Ιγκούρου Ρουκίντι Δ΄ ήταν βασιλιάς του Τόρο, ενός μικρού παραδοσιακού βασιλείου στη δυτική Ουγκάντα, κοντά στα σύνορα με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Τον θάνατό του ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Πέμπτης ο πρωθυπουργός του βασιλείου, Κάλβιν Άρμστρονγκ Ρουομίιρε Ακίικι.

«Με βαθιά θλίψη και βαριά καρδιά ανακοινώνω τον θάνατο της Αυτού Μεγαλειότητας, του Ομουκάμα του Τόρο, βασιλιά Όγιο Νίμπα Καμπάμπα Ιγκούρου Ρουκίντι Δ΄», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο 34χρονος μονάρχης πέθανε περίπου στις 22:00 τοπική ώρα την Πέμπτη, χωρίς να γίνει γνωστή η αιτία του θανάτου του.

Στον θρόνο από τριών ετών

Ο Ρουκίντι Δ΄ στέφθηκε βασιλιάς στις 12 Σεπτεμβρίου 1995, όταν ήταν μόλις τριών ετών, μετά τον θάνατο του πατέρα του, Ρουκιραμπασάιτζα Πάτρικ Ντέιβιντ Μάθιου Καμπόγιο Ολίμι Γ΄.

Λίγο πριν ανακοινωθεί ο θάνατός του, ο Μπαλάαμ Μπαρουγκαχάρα, υπουργός στην κυβέρνηση του προέδρου της Ουγκάντας Γιοουέρι Μουσεβένι, είχε γνωστοποιήσει ότι ο βασιλιάς λάμβανε θεραπεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρει το CNN.

Ο πρωθυπουργός του Τόρο χαρακτήρισε τον θάνατό του «ανυπολόγιστη απώλεια». Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι, παρότι ο βασιλιάς δεν είχε παντρευτεί, αφήνει πίσω του διάδοχο, διαβεβαιώνοντας ότι «η συνέχεια του Στέμματος είναι εξασφαλισμένη».

Θρήνος στην Ουγκάντα

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε κύμα θλίψης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έλαβε μεγάλη δημοσιότητα στα μέσα ενημέρωσης της Ουγκάντας.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής που στράφηκε στην πολιτική και αποτελεί κορυφαία προσωπικότητα της αντιπολίτευσης, Μπόμπι Γουάιν, έγραψε στο X: «Τα πιο συντριπτικά νέα! Είθε η ψυχή της Αυτού Μεγαλειότητας του Βασιλιά να αναπαυθεί εν ειρήνη».

Most devastating news! May His Majesty the King’s soul rest in eternal peace. pic.twitter.com/tkVXr3yYpU — BOBI WINE (@HEBobiwine) August 27, 2026

Μόλις τον περασμένο Απρίλιο, σε μήνυμα για τα γενέθλια του βασιλιά, ο πρωθυπουργός του Τόρο είχε αναφερθεί ιδιαίτερα στη νεαρή ηλικία του.

«Ο βασιλιάς μας δεν είναι αποκομμένος από την πραγματικότητα του λαού του. Είναι μέρος αυτής της γενιάς, μέρος αυτού του οικοσυστήματος, μεγαλώνει, μαθαίνει και ηγείται», είχε δηλώσει, προσθέτοντας ότι η νεότητά του «δεν αποτελεί περιορισμό, αλλά δύναμη», καθώς προσφέρει ενέργεια, νέα οπτική και το θάρρος να οραματιστεί ένα διαφορετικό μέλλον για το Τόρο.

Τα παραδοσιακά βασίλεια της Ουγκάντας

Παρότι η Ουγκάντα είναι δημοκρατία με εκλεγμένο αρχηγό κράτους, στη χώρα εξακολουθούν να υπάρχουν αρκετές παραδοσιακές μοναρχίες, οι οποίες έχουν τις ρίζες τους στα βασίλεια που υπήρχαν πριν από την αποικιοκρατική περίοδο.

Η πολιτική εξουσία των μοναρχών είναι σήμερα σε μεγάλο βαθμό συμβολική, ωστόσο εξακολουθούν να ασκούν σημαντική κοινωνική και πολιτιστική επιρροή στις κοινότητές τους.