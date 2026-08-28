Έμφραγμα: Νέα παγκόσμια «επανάσταση» στη διάγνωση του – Οι αλλαγές που μπορούν να σώσουν εκατομμύρια γυναίκες

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Για πρώτη φορά, κορυφαίοι καρδιολογικοί οργανισμοί συμφώνησαν σε έναν ενιαίο, παγκόσμιο ορισμό του εμφράγματος, σε μία αλλαγή που αναμένεται να βελτιώσει δραστικά τη διάγνωση και τη θεραπεία εκατομμυρίων γυναικών, οι οποίες επί δεκαετίες βρίσκονταν σε μειονεκτική θέση.

Σύμφωνα με τον Guardian, οι τέσσερις κορυφαίοι οργανισμοί καρδιαγγειακής υγείας παγκοσμίως ενέκριναν νέες κατευθυντήριες οδηγίες για τους επαγγελματίες υγείας που αντιμετωπίζουν ασθενείς με πιθανό έμφραγμα.

Μέχρι σήμερα, ορισμένες λιγότερο συνηθισμένες μορφές εμφράγματος, οι οποίες σύμφωνα με τα στοιχεία εμφανίζονται πολύ συχνότερα στις γυναίκες, αντιμετωπίζονταν ως λιγότερο σημαντικές κατηγορίες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι ασθενείς να λαμβάνουν συχνά χειρότερη ή λιγότερο κατάλληλη θεραπεία.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι γυναίκες λάμβαναν θεραπείες που δεν στόχευαν πάντοτε στην πραγματική αιτία του εμφράγματός τους και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορούσαν ακόμη και να επιδεινώσουν την κατάστασή τους.

«Επανάσταση» στη διάγνωση των εμφραγμάτων

Κορυφαίοι καρδιολόγοι κάνουν πλέον λόγο για «επανάσταση» στη φροντίδα των ασθενών, μετά τη μεγαλύτερη αναθεώρηση εδώ και δεκαετίες στον τρόπο με τον οποίο ορίζεται και διαγιγνώσκεται ένα έμφραγμα.

Ένας από τους βασικούς στόχους είναι να περιοριστούν οι επικίνδυνες, ακόμη και θανατηφόρες, καθυστερήσεις στη διάγνωση των γυναικών.

Η ιστορική συμφωνία ανακοινώθηκε στο Μόναχο, κατά την πρώτη ημέρα του ετήσιου συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC), του μεγαλύτερου καρδιολογικού συνεδρίου στον κόσμο.

Με τις νέες οδηγίες αναβαθμίζονται τρεις μορφές εμφράγματος που εμφανίζονται έως και 10 φορές συχνότερα στις γυναίκες και μπορούν να συνδέονται, μεταξύ άλλων, με την εγκυμοσύνη και τον τοκετό, τη σωματική άσκηση ή το έντονο συναισθηματικό στρες.

Οι μορφές εμφράγματος που περνούσαν κάτω από το «ραντάρ»

Οι σοβαρότερες περιπτώσεις, που προηγουμένως χαρακτηρίζονταν ως «έμφραγμα τύπου 1» και πλέον ταξινομούνται ως «πρωτοπαθή» εμφράγματα, είχαν επικεντρωθεί κυρίως στις περιπτώσεις όπου ένας θρόμβος εμποδίζει τη ροή του αίματος προς την καρδιά.

Ωστόσο, μορφές εμφράγματος που εμφανίζονται συχνότερα στις γυναίκες μπορεί να προκαλούνται από μειωμένη ροή αίματος για διαφορετικούς λόγους, όπως ρήξη ή σύσπαση μιας αρτηρίας.

Αυτές οι περιπτώσεις είναι πιθανότερο να μην εντοπιστούν εγκαίρως ή να μην αντιμετωπιστούν με την ίδια επείγουσα προτεραιότητα, προκαλώντας καθυστερήσεις στη θεραπεία.

Χαμηλότερο όριο τροπονίνης για τις γυναίκες

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά την τροπονίνη, μια πρωτεΐνη που απελευθερώνεται στο αίμα όταν ο καρδιακός μυς υποστεί βλάβη και αποτελεί βασικό εργαλείο για τη διάγνωση του εμφράγματος.

Οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες προβλέπουν χαμηλότερο διαγνωστικό όριο για τις γυναίκες.

Μέχρι σήμερα, γυναίκες και άνδρες έπρεπε να φτάσουν στο ίδιο όριο τροπονίνης για να τεθεί η διάγνωση. Σύμφωνα με τους ειδικούς, αυτή η πρακτική μπορούσε να οδηγήσει στο να μην αναγνωρίζονται ορισμένα εμφράγματα στις γυναίκες.

Ο καθηγητής Μπράιαν Γουίλιαμς, επικεφαλής επιστημονικός και ιατρικός διευθυντής του British Heart Foundation, χαρακτήρισε τις αλλαγές «ορόσημο».

«Πρόκειται για μια ριζική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο ορίζουμε και διαγιγνώσκουμε τα εμφράγματα παγκοσμίως, η οποία θα μεταμορφώσει τη φροντίδα των ανθρώπων», δήλωσε.

Όπως τόνισε, «επί δεκαετίες, οι γυναίκες στερούνταν ακριβούς διάγνωσης και θεραπείας». Η μεγαλύτερη έμφαση στις λιγότερο συνηθισμένες αιτίες εμφράγματος που επηρεάζουν κυρίως γυναίκες θα μπορούσε, σύμφωνα με τον ίδιο, να αλλάξει τη ζωή τεράστιου αριθμού ασθενών σε ολόκληρο τον κόσμο.

Οι τρεις μορφές που αναβαθμίζονται

Οι τρεις μορφές εμφράγματος στις οποίες δίνουν πλέον ιδιαίτερη βαρύτητα οι νέες οδηγίες είναι ο σπασμός της στεφανιαίας αρτηρίας, η στεφανιαία εμβολή και ο αυτόματος διαχωρισμός στεφανιαίας αρτηρίας (SCAD).

Στην πρώτη περίπτωση, η αρτηρία συσπάται, περιορίζοντας την παροχή αίματος και οξυγόνου στον καρδιακό μυ. Η κατάσταση μπορεί να προκληθεί από συναισθηματικό στρες, άσκηση ή ακραίο ψύχος.

Η στεφανιαία εμβολή συμβαίνει όταν ένας θρόμβος αίματος ή λιπώδες υλικό μετακινηθεί προς μια στεφανιαία αρτηρία και προκαλέσει απόφραξη.

Η τρίτη περίπτωση, ο SCAD, προκαλείται από ρήξη στο τοίχωμα μιας στεφανιαίας αρτηρίας. Τουλάχιστον το 80% των περιστατικών αφορά γυναίκες, ενώ εμφανίζεται συχνά κατά τη διάρκεια ή λίγο μετά την εγκυμοσύνη.

«Υπήρχε συστηματική προκατάληψη εις βάρος των γυναικών»

Ο καθηγητής Νίκολας Μιλς, καρδιολόγος στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου και επικεφαλής της διεθνούς ομάδας για τη σύνταξη των νέων οδηγιών, δήλωσε ότι είναι η πρώτη φορά που επιτυγχάνεται μία πραγματικά παγκόσμια προσέγγιση για τη διάγνωση και ταξινόμηση του εμφράγματος.

«Σκοτώνει τόσους πολλούς ανθρώπους και ποτέ μέχρι σήμερα δεν είχαμε καταφέρει να συμφωνήσουμε σε παγκόσμιο επίπεδο για το πώς θα το περιγράφουμε, θα το ταξινομούμε και θα το εξηγούμε στους ασθενείς μας», ανέφερε.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τις αλλαγές «επανάσταση», υπογραμμίζοντας ότι το επόμενο βήμα είναι η εφαρμογή τους όσο το δυνατόν ευρύτερα.

Ο Μιλς αναγνώρισε επίσης ότι υπήρχε μια «ακούσια συστηματική προκατάληψη εις βάρος των γυναικών». Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η χρήση ενός κοινού μέσου ορίου στις εξετάσεις αίματος για τη διάγνωση του εμφράγματος, το οποίο μπορούσε να εντοπίζει τα περιστατικά στους άνδρες αλλά να χάνει ορισμένα στις γυναίκες.

Οι νέες κατηγορίες αναμένεται παράλληλα να βοηθήσουν τους ίδιους τους ασθενείς να κατανοούν καλύτερα τι ακριβώς προκάλεσε το έμφραγμά τους και ποια πρέπει να είναι τα επόμενα βήματα της θεραπείας τους.

Οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες δημοσιεύθηκαν στο European Heart Journal και καταρτίστηκαν από τέσσερις κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς καρδιαγγειακής υγείας, μεταξύ των οποίων η European Society of Cardiology (ESC) και το American College of Cardiology.