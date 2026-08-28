Μαραθώνας: Εκτός κινδύνου νοσηλεύονται τα δύο αδελφάκια που δέχθηκαν επίθεση από οχιά στην αυλή του σπιτιού τους – «Ομαλή η πορεία της υγείας τους»

Δύο αδελφάκια δέχθηκαν επίθεση από οχιά στην αυλή του σπιτιού τους στον Μαραθώνα, με αποτέλεσμα να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Πρόκειται για ένα αγοράκι περίπου 18 μηνών και το μεγαλύτερο αδελφάκι του, ηλικίας περίπου 14 ετών. Σύμφωνα με το Mega, το μικρότερο παιδί έπαιζε στην αυλή του σπιτιού όταν δέχθηκε το δάγκωμα από την οχιά. Στη συνέχεια, το μεγαλύτερο αδελφάκι φέρεται να πλησίασε προκειμένου να απομακρύνει το μικρότερο παιδί από το φίδι και δέχθηκε και εκείνο δάγκωμα.

Τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο από συγγενείς τους. Στο 18 μηνών αγοράκι χορηγήθηκε το αντίδοτο για το δηλητήριο της οχιάς και νοσηλεύεται στην εντατική.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν κινδυνεύει η ζωή κανενός από τα δύο παιδιά, ενώ η κατάσταση της υγείας τους παρακολουθείται και εξελίσσεται.

Μάριος Θεμιστοκλέους: «Είναι ομαλή η πορεία της υγείας τους»

«Είναι καλή η κατάσταση της υγείας. Τα δύο παιδιά νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας, όχι διασωληνωμένα, κυρίως για παρακολούθηση των ζωτικών σημείων. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα, κάποια επιπλοκή. Είναι ομαλή η πορεία. Ο αντιοφικός ορός είναι φάρμακο το οποίο θα σώσει μια ζωή. Είναι φάρμακο όμως που χρειάζεται την παρακολούθηση τις πρώτες ημέρες και αυτό είναι και ένας ακόμη λόγος που τα παιδιά βρίσκονται σε στενή παρακολούθηση» ανέφερε ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στο Live News.