Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από την καταδίωξη του 30χρονου μοτοσικλετιστή που παραβίασε τον… μισό Κ.Ο.Κ.

Στη σύλληψη ενός μοτοσικλετιστή προχώρησαν το βράδυ της Πέμπτης (27/8) οι άνδρες της ΕΛΑΣ, καθώς ο 30χρονος είχε μετατρέψει τους δρόμους της Ανατολικής Θεσσαλονίκης σε πίστα ταχύτητας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, ο 30χρονος εντοπίστηκε να κινείται με δίκυκλο κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς, αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας σε διαφορετικές οδούς και έναν μονόδρομο. Ο μοτοσικλετιστής παραβίαζε διαδοχικά και πολλαπλά ερυθρούς σηματοδότες, μέχρι που ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα, από το οποίο προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές.

Μάλιστα κατά τη σύλληψή του έκανε χρήση βίας κατά των αστυνομικών. Σε βάρος του βεβαιώθηκαν συνολικά 18 παραβάσεις που επισύρουν χρηματικά πρόστιμα (18.590) ευρώ.

«Καταδίωκε η Αστυνομία ένα σκούτερ, ο οποίος στην προσπάθεια να τους αποφύγει, ένα αμάξι πήγε να στρίψει δεξιά και έπεσε πάνω στο αμάξι. Δεν το χτύπησε το αμάξι. Φρέναρε για να μην το χτυπήσει και αναγκαστικά έπεσε και τον πιάσανε οι αστυνομικοί και τον συλλάβανε φυσικά. Από την Καλαμαριά τον κυνηγούσαν. Ένα αμάξι πήγε να στρίψει παράνομα δεξιά και αυτός πήγε από δεξιά να τον περάσει και για να μην τρακάρει πάνω στο αμάξι, πάτησε φρένο και αναγκαστικά έπεσε. Δηλαδή έπεσε μόνος του. Δεν τον χτύπησε κανένας αστυνομικός ούτε χτύπησε πάνω στο αμάξι. Και το αμάξι έφυγε, δεν το χτύπησε και επειδή ήταν κοντά οι αστυνομικοί τον πιάσανε. Αυτός σηκώθηκε αμέσως και πήγε να ξαναπάρει το μηχανάκι να φύγει» ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας.

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