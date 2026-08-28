Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ: 547 νεκροί, πάνω από 1.000 αγνοούμενοι – Αγωνιώδης μάχη για επιζώντες

Οι καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν το Νεπάλ έχουν προκαλέσει τον θάνατο 547 ανθρώπων και έχουν αφήσει πάνω από 1.000 αγνοούμενους, συμπεριλαμβανομένων εκατοντάδων ξένων τουριστών. Οι Αρχές του Νεπάλ έχουν αναπτύξει επιπλέον στρατιώτες για να επιταχύνουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, ενώ παρόμοια δραματική είναι η κατάσταση και στο Θιβέτ με νεκρούς και αγνοούμενους.

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Διεθνή Νέα

Εικόνα από drone αποτυπώνει τη λάσπη να έχει καλύψει κτίρια και περιουσίες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες στην Τρισούλι, στην επαρχία Νουακότ του Νεπάλ, στις 27 Αυγούστου. Φωτογραφία: Reuters/Navesh Chitrakar
Εικόνα από drone αποτυπώνει τη λάσπη να έχει καλύψει κτίρια και περιουσίες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες στην Τρισούλι, στην επαρχία Νουακότ του Νεπάλ, στις 27 Αυγούστου. Φωτογραφία: Reuters/Navesh Chitrakar
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δραματικά αυξάνεται ο απολογισμός από τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν το Νεπάλ, καθώς οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι 547 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ περισσότεροι από 1000 εξακολουθούν να αγνοούνται.
  • Ο στρατός του Νεπάλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στις περισσότερο πληγείσες περιοχές, ενώ οι νέες ισχυρές βροχοπτώσεις προκαλούν επιπλέον προβλήματα στις ομάδες διάσωσης.
  • Την ίδια ώρα, μεγάλη ανησυχία επικρατεί και στην κινεζική πλευρά των Ιμαλαΐων, όπου στο Θιβέτ τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 558 αγνοούνται.

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Δραματικά αυξάνεται ο απολογισμός από τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν το Νεπάλ, καθώς οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι 547 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ περισσότεροι από 1000 εξακολουθούν να αγνοούνται, ανάμεσά τους εκατοντάδες ξένοι τουρίστες.

Σύμφωνα με την αστυνομία, μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί 547 σοροί, ενώ τουλάχιστον 1.473 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε την ανάπτυξη επιπλέον 1.200 στρατιωτών, προκειμένου να επιταχυνθούν οι επιχειρήσεις έρευνας και ανάσυρσης, αναφέρει το Reuters.

Οι πλημμύρες προκλήθηκαν, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους που μίλησαν στο BBC, από κατάρρευση παγετώνα, η οποία δημιούργησε ένα τεράστιο κύμα νερού και φερτών υλικών. Ο ορμητικός χείμαρρος σάρωσε σπίτια και δρόμους και κατέστρεψε ένα κομβικό συνοριακό πέρασμα μεταξύ Νεπάλ και Θιβέτ.

Εκατοντάδες ξένοι τουρίστες μεταξύ των αγνοουμένων

Περισσότεροι από 1000 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι, μεταξύ των οποίων εκατοντάδες τουρίστες από χώρες όπως η Ινδία, οι ΗΠΑ, η Ουκρανία, η Μαλαισία, η Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το Συμβούλιο Τουρισμού του Νεπάλ ανακοίνωσε ότι 121 ξένοι υπήκοοι έχουν διασωθεί από την Τετάρτη, διαβεβαιώνοντας ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για τον εντοπισμό και την απομάκρυνση τραυματιών και εγκλωβισμένων.

Ανάμεσα στους αγνοούμενους βρίσκεται και η Βρετανίδα Γκίθα Ρέντι. «Λέω στα παιδιά μου να προετοιμαστούν για το χειρότερο», δήλωσε στο BBC ο σύζυγός της, καθώς προσπαθεί να μάθει εάν επέζησε από την καταστροφή.

ΦωτογραφίαL Reuters
Φωτογραφία: Reuters

Δραματικές διασώσεις μέσα από τούνελ

Ο στρατός του Νεπάλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στις περισσότερο πληγείσες περιοχές. Στην περιοχή Ρασούβα, στρατιώτες κατάφεραν να προσεγγίσουν και να απεγκλωβίσουν επιζώντες που είχαν παγιδευτεί μέσα σε σήραγγα υδροηλεκτρικού έργου.

Βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του πρωθυπουργού δείχνει στρατιώτες να μεταφέρουν επιζώντες, ενώ άλλοι κινούνται μέσα σε παχύ στρώμα λάσπης για να φτάσουν σε εγκλωβισμένους.

Η βροχή δυσχεραίνει τις επιχειρήσεις

Οι νέες ισχυρές βροχοπτώσεις προκαλούν επιπλέον προβλήματα στις ομάδες διάσωσης. Στην Τρισούλι, οι διασώστες βρίσκονται σε επιφυλακή για το ενδεχόμενο νέων πλημμυρικών φαινομένων.

Το ορεινό ανάγλυφο δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την πρόσβαση, καθώς ορισμένες από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο έχουν αποκοπεί. Γέφυρες έχουν παρασυρθεί, δρόμοι και κτίρια παραμένουν θαμμένα στη λάσπη, ενώ ελικόπτερα συνεχίζουν τις πτήσεις αναζητώντας επιζώντες.

Διασώστης βοηθά μία γυναίκα να διασχίσει δρόμο καλυμμένο με λάσπη, μετά τις σαρωτικές πλημμύρες και την κατολίσθηση στην Τρισούλι, στην επαρχία Νουακότ του Νεπάλ, στις 28 Αυγούστου 2026. Φωτογραφία: Reuters/Navesh Chitrakar
Διασώστης βοηθά μία γυναίκα να διασχίσει δρόμο καλυμμένο με λάσπη, μετά τις σαρωτικές πλημμύρες και την κατολίσθηση στην Τρισούλι, στην επαρχία Νουακότ του Νεπάλ, στις 28 Αυγούστου 2026. Φωτογραφία: Reuters/Navesh Chitrakar

«Κρίσιμη» η κατάσταση στο Θιβέτ

Την ίδια ώρα, μεγάλη ανησυχία επικρατεί και στην κινεζική πλευρά των Ιμαλαΐων. Στο Θιβέτ τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 558 αγνοούνται, σύμφωνα με κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι κινεζικές Αρχές παρακολουθούν στενά μια λίμνη που σχηματίστηκε όταν κατολίσθηση έφραξε τη ροή των υδάτων, καθώς υπάρχει κίνδυνος υπερχείλισης. Αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν την κατάσταση «κρίσιμη».

Οι επιχειρήσεις διάσωσης είχαν διακοπεί προσωρινά όταν άρχισε να διαφεύγει νερό από τη λίμνη, ωστόσο στη συνέχεια επαναλήφθηκαν.

Παραμένει ασαφές εάν οι αριθμοί των αγνοουμένων που ανακοινώνονται από το Νεπάλ και την Κίνα επικαλύπτονται, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας συνεχίζονται και στις δύο πλευρές των συνόρων.

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