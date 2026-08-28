Λονδίνο: Μεγάλη φωτιά κοντά στο στάδιο Γουέμπλεϊ – Αναφορές για έκρηξη – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο πυρκαγιά σε κέντρο διαχείρισης αποβλήτων και ανακύκλωσης κοντά στο Στάδιο Γουέμπλεϊ στο Λονδίνο, με αποτέλεσμα πυκνός μαύρος καπνός να έχει καλύψει τον ουρανό πάνω από την πρωτεύουσα της Αγγλίας. Υπάρχουν αναφορές ότι πριν εκδηλωθεί η πυρκαγιάς σημειώθηκε έκρηξη.

Περίπου 125 πυροσβέστες και 20 πυροσβεστικά οχήματα επιχειρούν στον τόπο του συμβάντος στην περιοχή Νιάνσντεν του βορειοδυτικού Λονδίνου, αφού είχαν γίνει περισσότερες από 70 κλήσεις στο 999 λίγο μετά τις 11:30 π.μ.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προέτρεψαν τους κατοίκους της περιοχής να κλείσουν τις πόρτες και τα παράθυρά τους και να «παραμείνουν στο εσωτερικό των σπιτιών τους, αν είναι δυνατόν», λόγω της μεγάλης ποσότητας καπνού.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές ομάδες από το Λονδίνο, συγκεκριμένα από τα πυροσβεστικά τμήματα του Wembley, του Park Royal, του Willesden και άλλων γειτονικών σταθμών, αλλά η αιτία της πυρκαγιάς δεν είναι ακόμη γνωστή.

«Ο καπνός είναι τρομακτικός»

Ένας τρομαγμένος μάρτυρας έγραψε στο Twitter: «Τεράστια πυρκαγιά κοντά στο Νιζντεν / Γουέμπλεϊ. Ο καπνός είναι τρομακτικός και, λόγω του ανέμου, η κατάσταση επιδεινώνεται. Τι στο καλό συνέβη;».

Ένας άλλος είπε: «Κάποια αποθήκη στο Γουέμπλεϊ μόλις τυλίχθηκε σε μια πολύ, πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Είδα τουλάχιστον επτά πυροσβεστικά οχήματα να τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα και τρία περιπολικά της αστυνομίας».

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