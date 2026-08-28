Επεισόδια στη Θέουτα: «Η βία δεν είναι η λύση» απαντά ο υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας

Με την κατάσταση στην Θέουτα της Ισπανίας να είναι έκρυθμη μετά τα επεισόδια μεταξύ κατοίκων και μεταναστών και συμπλοκή των μεταναστών με τους αστυνομικούς, ο υπουργός Εσωτερικών, Φερνάντο Γκράντε – Μαρλάσκα ζητά να επικρατήσει ψυχραιμία και να πέσουν οι τόνοι.

«Καλώ να επικρατήσει ηρεμία και να σταματήσει κάθε μορφή βίας επειδή (…) η βία δεν είναι η λύση για να επιλυθεί ένα πρόβλημα τόσο πολύπλοκο» όσο εκείνο που αντιμετώπισε η μικρή ισπανική περιοχή στη βόρεια Αφρική των 18,5 τετραγωνικών χιλιομέτρων, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας Φερνάντο Γκράντε – Μαρλάσκα στη Μαδρίτη.

Τα χθεσινά επεισόδια έρχονται σε συνέχεια της εισβολής χιλιάδων μεταναστών στη Θέουτα από τα σύνορα με το Μαρόκο στις 30 και 31 Ιουλίου. Ακόμη και αν οι περισσότεροι μετανάστες οδηγήθηκαν σε απέλαση, ένα μέρος από αυτούς, περί τους 10.000 παραμένουν στην πόλη των 80.000 κατοίκων και περιπλανώνται στους δρόμους, κοιμούνται σε αυτοσχέδιους καταυλισμούς ή σε παραλίες.

Ένταση τις τελευταίες ημέρες στη Θέουτα

Τις τελευταίες ημέρες έχουν ξεσπάσει βίαια επεισόδια με τους κατοίκους της Θέουτα να διαδηλώνουν και απαιτούν την αποχώρηση των μεταναστών. Ταυτόχρονα, οι κάτοικοι της Θέουτα καταγγέλλουν προβλήματα ασφαλείας.

Χθες, Πέμπτη (27/8), οι συγκρούσεις ήταν ακόμη πιο σφοδρές με κατοίκους να επιτίθενται στους μετανάστες και να βάζουν φωτιά στον πρόχειρο καταυλισμό των μεταναστών. Κατά τα χθεσινά επεισόδια, ένας στρατιώτης τραυματίστηκε όταν στρατιωτικό όχημα δέχθηκε επίθεση με πέτρες από περίπου 70 μετανάστες, εκ των οποίων 12 Μαροκινοί οι οποίοι και συνελήφθησαν. Άλλοι δύο Μαροκινοί μετανάστες συνελήφθησαν επίσης την Πέμπτη μετά την επίθεση σε αξιωματικό της Guardia Civil (χωροφυλακή), δήλωσε σήμερα πηγή που πρόσκειται στην έρευνα. Βέβαια, μετά την επέμβαση των αστυνομικών Αρχών η χθεσινή νύχτα κύλησε ήρεμα.

NEW — 🇪🇸 Clashes have erupted between migrants and local residents in Ceuta. Migrants threw stones at locals protesting illegal immigration, prompting some Ceuta residents to set fire to migrants’ tents and makeshift camps. pic.twitter.com/faGLJPrLCx — UK Report (@UK_REPT) August 27, 2026

Έντονος προβληματισμός στο Κογκρέσο

Στο Κογκρέσο, όπου συζητείται το θέμα της μεταναστευτικής πολιτικής ο υπουργός Εσωτερικών, Φερνάντο Γκράντε – Μαρλάσκα κατηγόρησε την ακροδεξιά και τη δεξιά ότι διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις «επιδιώκοντας να αποκομίσουν πολιτικό όφελος από την κατάσταση ή, ακόμη χειρότερα, να υποκινήσουν το μίσος και την αντιπαράθεση μεταξύ ανθρώπων στους δρόμους της Θέουτα».

Από την πλευρά του ο βουλευτής της Θέουτα του δεξιού Λαϊκού Κόμματος (PP), Χαβιέρ Θελάγια κάλεσε και αυτός από την πλευρά του να επικρατήσει ηρεμία, λέγοντας ότι καταλαβαίνει τον «θυμό» και «την παραπάνω από δικαιολογημένη οργή του λαού της Θέουτα απέναντι στην παθητικότητα της κυβέρνησης».

Να σημειωθεί ότι η δεξιά και η ακροδεξιά πτέρυγα απαιτούν την επιστροφή όλων των μεταναστών που βρίσκονται ακόμη στη Θέουτα, όμως η σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ προειδοποίησε ότι οφείλει να τους ταυτοποιήσει για να προσδιορίσει αν έχουν δικαίωμα στο άσυλο ή πρέπει να επιστραφούν, διαδικασία που παίρνει χρόνο.

Τέλος, ο υπουργός Εσωτερικών, Φερνάντο Γκράντε – Μαρλάσκα, ο οποίος αναγνώρισε ότι η μαζική είσοδος μεταναστών στη Θέουτα ήταν «μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις» που αντιμετώπισε πρόσφατα η Ισπανία, παραδέχθηκε ότι «η κατάσταση παραμένει σε συναγερμό».