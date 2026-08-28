Εκτός ελέγχου η κατάσταση στη Θέουτα: Μετανάστες ληστεύουν και επιτίθενται σε ένστολους – «Φανταστείτε τι συμβαίνει σε γυναίκες»

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Σε κατάσταση εκτός ελέγχου περιγράφουν την καθημερινότητα στη Θέουτα στελέχη των ισπανικών σωμάτων ασφαλείας, καθώς η αυτόνομη πόλη της Βόρειας Αφρικής έρχεται αντιμέτωπη με μια σοβαρή μεταναστευτική και ανθρωπιστική κρίση, που συνοδεύεται από έξαρση της παραβατικότητας και έλλειψη επαρκών υποδομών.

«Η Θέουτα βρίσκεται σε πολύ κακό δρόμο χωρίς βραχυπρόθεσμη λύση», δήλωσε μέλος της ισπανικής Πολιτοφυλακής.

Σύμφωνα με την El Espanol, ένας συνάδελφός του ξυλοκοπήθηκε από πέντε Μαροκινούς, που προσπάθησαν να τον ληστέψουν σε πρατήριο καυσίμων τα ξημερώματα της Κυριακής, 23 Αυγούστου.

Μιλώντας με «αγανάκτηση» στην ισπανική εφημερίδα, περιγράφει τον εφιάλτη που ζουν καθημερινά στην περιοχή.

Όπως καταγγέλλει, ο αριθμός των Μαροκινών που παραμένουν στη Θέουτα μετά τα αλλεπάλληλα κύματα εισόδου στις 30 και 31 Ιουλίου, ξεπερνά κατά πολύ την ανεπίσημη εκτίμηση των 10.000 ατόμων.

Μάλιστα, σχεδόν ένα μήνα μετά, η ισπανική κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει ακόμη σε καμία επίσημη καταμέτρηση των παράτυπων μεταναστών.

«Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι διανέμονται 9.000 γεύματα καθημερινά, και υπάρχουν πολλοί περισσότεροι που μένουν χωρίς φαγητό. Πολλοί άνθρωποι ψάχνουν στα σκουπίδια για ψίχουλα ή υπολείμματα φαγητού».

Ο ίδιος τονίζει ότι η επικινδυνότητα χτυπάει «κόκκινο» μόλις πέσει το σκοτάδι.

«Δεν μπορείς να κάνεις μια βόλτα εδώ γύρω. Σου ζητούν χρήματα, φαγητό, τρώνε ό,τι αφήνεις στο πιάτο σου στο μπαρ… Αν είναι νύχτα και δεν υπάρχει πολύς κόσμος γύρω, σε παρενοχλούν, σου φωνάζουν και προσπαθούν να σε ληστέψουν», αναφέρει.

«Στα όριά μας, χωρίς μέσα»

Στελέχη των δυνάμεων ασφαλείας που υπηρετούν στο σημείο τονίζουν πως έχουν ξεπεράσει τα όριά τους και επιχειρούν χωρίς τους απαραίτητους πόρους.

Τα βίαια περιστατικά αποτελούν καθημερινότητα, αναφέρει η El Espanol.

Για παράδειγμα, την Πέμπτη συνελήφθησαν 12 μετανάστες, οι οποίοι επιτέθηκαν με πέτρες εναντίον τεσσάρων στρατιωτών. Οι στρατιώτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το μη θωρακισμένο όχημά τους, ενώ οι δράστες τους καταδίωξαν τραυματίζοντάς τους, με αποτέλεσμα να χρειαστούν πρώτες βοήθειες.

«Οι καταυλισμοί που έχουν δημιουργηθεί δεν χωρούν πάνω από 2.000 άτομα και οι υπόλοιποι περιπλανώνται στους δρόμους. Η εικόνα εγκατάλειψης στην πόλη προκαλεί σοκ».

Αναφερόμενος στην επίθεση που δέχθηκε ο συνάδελφός του στις 4:30 τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής, σχολιάζει με έκδηλη ανησυχία: «Αν το κάνουν αυτό σε έναν δυνατό, γυμνασμένο άνδρα, φανταστείτε τι συμβαίνει σε γυναίκες και κορίτσια».

Ο αστυνομικός βρισκόταν εκτός υπηρεσίας και περπατούσε στη λεωφόρο Cañonero Dato, όταν τον πλησίασε ομάδα πέντε Μαροκινών κοντά στο πρατήριο Carranza. Όταν αρνήθηκε να τους δώσει χρήματα, εκείνοι προσπάθησαν να τον ληστέψουν.

Ο ένστολος προέβαλε αντίσταση και οι δράστες τον γρονθοκόπησαν στο πρόσωπο και τον κλώτσησαν στο σώμα πριν τραπούν σε φυγή.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Εθνικής Αστυνομίας (GAC), η οποία, με τη βοήθεια του θύματος, εντόπισε λίγα λεπτά αργότερα τους πέντε υπόπτους να κρύβονται σε σκάλες κοντά στη συνοικία Barriada Junta de Obras del Puerto.

Μόλις αντιλήφθηκαν τους αστυνομικούς, προσπάθησαν να ξεφύγουν προβάλλοντας σθεναρή αντίσταση.

Τελικά, συνελήφθησαν οι τρεις εξ αυτών και κρατούνται αντιμέτωποι με κατηγορίες για απόπειρα ληστείας με χρήση βίας, απειλή και αντίσταση κατά της αρχής.

Ανήμπορη να καλύψει τις ανάγκες η ειδική μονάδα USECIC

Στην περιοχή επιχειρεί και η Ειδική Μονάδα Πολιτικής Ασφάλειας (USECIC) της ισπανικής Πολιτοφυλακής.

Πρόκειται για μια ευέλικτη μονάδα εφεδρείας με 33 άτομα προσωπικό, η οποία συγκροτήθηκε από την Κυβερνητική Αντιπροσωπεία της Θέουτα στις 6 Απριλίου για την ενίσχυση της ασφάλειας στο λιμάνι, το ελικοδρόμιο και τους οδικούς άξονες.

Παρότι η αποστολή της δεν είναι η φύλαξη των συνόρων, η μονάδα συνδράμει εκτάκτως στις συνοριακές περιπολίες λόγω της κρίσης.

Ωστόσο, τα 33 μόλις στελέχη της δηλώνουν πλέον τελείως ανήμπορα να διαχειριστούν τον όγκο και την ένταση της παρούσας κατάστασης.