Στο νοσοκομείο η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου – «Όταν δεν σε κρατάνε τα πόδια σου»

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Στο νοσοκομείο βρέθηκε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου. Την αποκάλυψη έκανε η καλλιτέχνις, επιχειρηματίας και influencer, μέσα από το προφίλ που διατηρεί στο Instagram, το πρωί της Παρασκευής 28 Αυγούστου.

Στην ανάρτηση που πραγματοποίησε, με την μορφή του Instagram story, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου δημοσίευσε μία φωτογραφία της μέσα από το νοσοκομείο.

Στο στιγμιότυπο την βλέπουμε ξαπλωμένη στο κρεβάτι του νοσοκομείου, ενώ γνωστοποίησε στους ακολούθους της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, πως χρειάστηκε να γίνει ενδοφλέβια έγχυση σιδήρου.

Συγκεκριμένα, η influencer και καλλιτέχνις έχει γράψει στο story της: «Όταν δεν σε κρατάνε τα πόδια σου… Ενδοφλέβια έγχυση σιδήρου».

Η επιχειρηματίας επέλεξε να μην δώσει μέσα από την ανάρτησή της, περισσότερες λεπτομέρειες.