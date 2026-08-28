Στο νοσοκομείο η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου – «Όταν δεν σε κρατάνε τα πόδια σου»

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου βρέθηκε στο νοσοκομείο, μέσα από το οποίο έκανε μία ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. 

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Lifestyle

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου
Φωτογραφία: Instagram/alexandra__panagiotarou
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο νοσοκομείο βρέθηκε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, αποκαλύπτοντας το γεγονός μέσα από το προφίλ που διατηρεί στο Instagram.
  • Δημοσίευσε μια φωτογραφία της μέσα από το νοσοκομείο, γνωστοποιώντας στους ακολούθους της πως χρειάστηκε να γίνει ενδοφλέβια έγχυση σιδήρου.
  • Η influencer έγραψε στο story της: «Όταν δεν σε κρατάνε τα πόδια σου… Ενδοφλέβια έγχυση σιδήρου», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

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Στο νοσοκομείο βρέθηκε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου. Την αποκάλυψη έκανε η καλλιτέχνις, επιχειρηματίας και influencer, μέσα από το προφίλ που διατηρεί στο Instagram, το πρωί της Παρασκευής 28 Αυγούστου.

Στην ανάρτηση που πραγματοποίησε, με την μορφή του Instagram story, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου δημοσίευσε μία φωτογραφία της μέσα από το νοσοκομείο.

Στο στιγμιότυπο την βλέπουμε ξαπλωμένη στο κρεβάτι του νοσοκομείου, ενώ γνωστοποίησε στους ακολούθους της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, πως χρειάστηκε να γίνει ενδοφλέβια έγχυση σιδήρου.

Συγκεκριμένα, η influencer και καλλιτέχνις έχει γράψει στο story της: «Όταν δεν σε κρατάνε τα πόδια σου… Ενδοφλέβια έγχυση σιδήρου». 

Η επιχειρηματίας επέλεξε να μην δώσει μέσα από την ανάρτησή της, περισσότερες λεπτομέρειες.

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου

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