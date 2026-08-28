Στέφανος Καπίνο: Το τρυφερό βίντεο με τον λίγων ημερών γιο του και η χιουμοριστική ατάκα – «Καμία πίεση, απλώς ακολούθησε τα όνειρά σου»

Ο Στέφανος Καπίνο μοιράστηκε ένα τρυφερό βίντεο με τον λίγων ημερών γιο του στο Instagram, δείχνοντας το μωρό να αλληλεπιδρά με μια μπάλα ποδοσφαίρου. Ο τερματοφύλακας έγινε πατέρας για πρώτη φορά τέλη Ιουλίου, με τη σύζυγό του, Μιρκέτα Βιδάλη, να φέρνει στον κόσμο τον καρπό του έρωτά τους.

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Μιρκέτα Βιδάλη Στέφανος Καπίνο
Φωτογραφία: Instagram/mirketa
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Στέφανος Καπίνο μοιράστηκε ένα τρυφερό βίντεο με τον λίγων ημερών γιο του στο Instagram.
  • Στο βίντεο, το μωρό βρίσκεται μέσα στη φωλίτσα του, με τον ευτυχισμένο μπαμπά να τοποθετεί μία μπάλα ποδοσφαίρου εκεί.
  • Το βρέφος, με τη βοήθεια του πατέρα του, χρησιμοποιεί το παιχνίδι με τα πόδια του.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένα τρυφερό βίντεο με τον λίγων ημερών γιο του θέλησε να μοιραστεί ο Στέφανος Καπίνο, με τους ακολούθους του στο Instagram την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Υπενθυμίζεται ότι ο τερματοφύλακας έγινε μπαμπάς για πρώτη φορά τέλη Ιουλίου, με την σύζυγό του και επιχειρηματία Μιρκέτα Βιδάλη, να φέρνει στη ζωή τον καρπό του έρωτά τους.

Στο βίντεο, το οποίο ο Στέφανος Καπίνο δημοσίευσε με την μορφή του Instagram story, βλέπουμε το μωρό του ζευγαριού να βρίσκεται μέσα στη φωλίτσα του.

Ο ευτυχισμένος μπαμπάς και επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, αγόρασε για το παιδί του μία μπάλα ποδοσφαίρου, την οποία τοποθέτησε στη φωλιά του γιου του. Στο story, το βρέφος με την βοήθεια του πατέρα του, χρησιμοποιεί το παιχνίδι με τα πόδια του.

«Καμία πίεση, απλώς ακολούθησε τα όνειρά σου», έχει γράψει με χιούμορ ο Στέφανος Καπίνο, προσθέτοντας emoji που γελάνε.

Ο αθλητής και η Μιρκέτα Βιδάλη ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου, τον Ιούνιο του 2019. Τον Απρίλιο του 2026 ανακοίνωσαν πως θα γίνουν γονείς για πρώτη φορά, με τον γιο τους να γεννιέται λίγους μήνες μετά.

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