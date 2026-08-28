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Γιγάντιες κατσαρίδες σε ρόλο… διασωστών – Ερευνητές «εκπαιδεύουν» έντομα να εντοπίζουν ανθρώπους παγιδευμένους

Ερευνητές βιορομποτικής από το Πανεπιστήμιο του Κουίνσλαντ και μηχανικοί βιοϊατρικής από το Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας στην Αυστραλία ανέπτυξαν «paraborg», δηλαδή βιονικές παραϊατρικές κατσαρίδες. Αυτά τα έντομα, του είδους Macropanesthia rhinoceros, είναι ικανά να εντοπίζουν παγιδευμένους ανθρώπους σε δυσπρόσιτα σημεία και να παρέχουν έκτακτη βοήθεια με τη χορήγηση σωτήριων φαρμάκων μέσω τηλεχειριζόμενων μικροσυσκευών.

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κατσαρίδα
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ερευνητές στην Αυστραλία ανέπτυξαν βιονικές κατσαρίδες, ικανές να εντοπίζουν ανθρώπους παγιδευμένους σε δυσπρόσιτα σημεία και να παρέχουν έκτακτη βοήθεια.
  • Οι «paraborg», όπως ονομάζονται, είναι κατσαρίδες ρινόκεροι, οι οποίες φέρουν μικροσυσκευές και μπορούν να μεταφέρουν κάμερες, αισθητήρες και να χορηγούν φάρμακα με τηλεχειρισμό.
  • Με εμφυτευμένα ηλεκτρόδια και μικροτσίπ για τηλεχειρισμό, οι «paraborg» ξεπερνούν τα ρομπότ σε ευελιξία και ανθεκτικότητα, καταγράφοντας 100% επιτυχία στην προσέγγιση στόχων και 72% στη χορήγηση φαρμάκου στις δοκιμές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Κατσαρίδες vs ρομπότ και διασωστών: σημειώσατε 1. «Πολλοί μπορεί να μην ενθουσιάζονται  καθόλου με την εικόνα μιας γιγάντιας κατσαρίδας να τρέχει κατά πάνω τους, αλλά αν είστε παγιδευμένοι κάτω από ερείπια ή εγκλωβισμένοι σε μια σπηλιά και χρειάζεστε βοήθεια, αυτό θα μπορούσε πραγματικά να κάνει τη διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου» λέει ο υποψήφιος διδάκτορας Χάι Ναν Λε.

Μαζί με άλλους ερευνητές βιορομποτικής του Πανεπιστημίου του Κουίνσλαντ, σε συνεργασία με μηχανικούς βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας στην Αυστραλία ανέπτυξαν στο εργαστήριο οιονεί βιονικές παραϊατρικές κατσαρίδες, σύμφωνα με την εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ».

Είναι ικανές να εντοπίζουν ανθρώπους παγιδευμένους σε μέρη όπου δεν μπορούν να φτάσουν άμεσα διασώστες ή ακόμη και μικρά ρομπότ και να παρέχουν έκτακτη βοήθεια με τη χορήγηση σωτήριων φαρμάκων, με μικροσκοπικές σύριγγες, που εκτοξεύονται μέσω τηλεχειρισμού από φορητή μικροσυσκευή στερεωμένη στο πάνω μέρος του σώματος των εντόμων.

Τις ονομάζουν «paraborg» και ανήκουν στο είδος Macropanesthia rhinoceros, γνωστή και ως αυστραλιανή κατσαρίδα – ρινόκερος, η μεγαλύτερη στον κόσμο. Μπορεί να φτάσει σε μήκος τα 9 εκατοστά και σε βάρος τα 35 γραμμάρια. Εμφυτεύονται ηλεκτρόδια και μικροτσίπ για τη διέγερση του νευρικού συστήματος ώστε οι κινήσεις τους να μπορούν να ελέγχονται εξ αποστάσεως.

Είναι αρκετά δυνατές για να μεταφέρουν μικροκάμερες. αισθητήρες, φακούς και ιατρικές μικροσυσκευές και όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, ξεπερνούν τα ρομπότ σε ευελιξία και ανθεκτικότητα.

Κατά τη διάρκεια των δοκιμών κατέγραψαν ποσοστό επιτυχίας 100% στην προσέγγιση καθορισμένων στόχων και συνολικό ποσοστό επιτυχίας 72% στη χορήγηση φαρμάκου.

 

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