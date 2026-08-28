Γιγάντιες κατσαρίδες σε ρόλο… διασωστών – Ερευνητές «εκπαιδεύουν» έντομα να εντοπίζουν ανθρώπους παγιδευμένους

Κατσαρίδες vs ρομπότ και διασωστών: σημειώσατε 1. «Πολλοί μπορεί να μην ενθουσιάζονται καθόλου με την εικόνα μιας γιγάντιας κατσαρίδας να τρέχει κατά πάνω τους, αλλά αν είστε παγιδευμένοι κάτω από ερείπια ή εγκλωβισμένοι σε μια σπηλιά και χρειάζεστε βοήθεια, αυτό θα μπορούσε πραγματικά να κάνει τη διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου» λέει ο υποψήφιος διδάκτορας Χάι Ναν Λε.

Μαζί με άλλους ερευνητές βιορομποτικής του Πανεπιστημίου του Κουίνσλαντ, σε συνεργασία με μηχανικούς βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας στην Αυστραλία ανέπτυξαν στο εργαστήριο οιονεί βιονικές παραϊατρικές κατσαρίδες, σύμφωνα με την εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ».

Είναι ικανές να εντοπίζουν ανθρώπους παγιδευμένους σε μέρη όπου δεν μπορούν να φτάσουν άμεσα διασώστες ή ακόμη και μικρά ρομπότ και να παρέχουν έκτακτη βοήθεια με τη χορήγηση σωτήριων φαρμάκων, με μικροσκοπικές σύριγγες, που εκτοξεύονται μέσω τηλεχειρισμού από φορητή μικροσυσκευή στερεωμένη στο πάνω μέρος του σώματος των εντόμων.

Τις ονομάζουν «paraborg» και ανήκουν στο είδος Macropanesthia rhinoceros, γνωστή και ως αυστραλιανή κατσαρίδα – ρινόκερος, η μεγαλύτερη στον κόσμο. Μπορεί να φτάσει σε μήκος τα 9 εκατοστά και σε βάρος τα 35 γραμμάρια. Εμφυτεύονται ηλεκτρόδια και μικροτσίπ για τη διέγερση του νευρικού συστήματος ώστε οι κινήσεις τους να μπορούν να ελέγχονται εξ αποστάσεως.

Είναι αρκετά δυνατές για να μεταφέρουν μικροκάμερες. αισθητήρες, φακούς και ιατρικές μικροσυσκευές και όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, ξεπερνούν τα ρομπότ σε ευελιξία και ανθεκτικότητα.

Κατά τη διάρκεια των δοκιμών κατέγραψαν ποσοστό επιτυχίας 100% στην προσέγγιση καθορισμένων στόχων και συνολικό ποσοστό επιτυχίας 72% στη χορήγηση φαρμάκου.