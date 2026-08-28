Ιωάννα Τούνη: «Επί 30 ολόκληρα χρόνια δεν έβρισκες τον “τέλειο άντρα”…» – Η ανάρτηση για τον γιο της και οι φωτογραφίες από τις Μαλδίβες

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Μία ανάρτηση αφιερωμένη στον γιο της έκανε η Ιωάννα Τούνη, στο προφίλ της στο Instagram. Παράλληλα, η influencer και επιχειρηματίας μοιράστηκε με το κοινό της, φωτογραφίες που τράβηξε με το παιδί της, στη διάρκεια των πρόσφατων διακοπών τους στις Μαλδίβες.

Στα πολύ όμορφα στιγμιότυπα, η Ιωάννα Τούνη ποζάρει στην κάμερα, έχοντας στην αγκαλιά της τον γιο της. Υπενθυμίζεται ότι ο τριών ετών Πάρης, τον οποίo η επιχειρηματίας απέκτησε με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, ήρθε στον κόσμο τον Ιανουάριο του 2023.

Μαμά και γιος στις φωτογραφίες φοράνε τα μαγιό τους και απεικονίζονται χαμογελαστοί, την ώρα που ο ήλιος δύει στις Μαλδίβες.

Η Ιωάννα Τούνη έχει γράψει στη λεζάντα της ανάρτησής της: «POV: επί 30 ολόκληρα χρόνια δεν έβρισκες τον “τέλειο άντρα” οπότε αποφάσισες να τον γεννήσεις».