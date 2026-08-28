Δημήτρης Κόκοτας: Συγκίνηση στο τελευταίο «αντίο» στον αγαπημένο ερμηνευτή – Ηχηρά ονόματα του πενταγράμμου στην κηδεία

Το «ύστατο χαίρε» λένε την Παρασκευή (28/8) στον Δημήτρη Κόκοτα, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι, στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα. Θα ακολουθήσει η ταφή στο Γ΄ Κοιμητήριο Αθηνών. Ο επιτυχημένος ερμηνευτής άφησε τη τελευταία του πνοή σε ηλικία 57 ετών, αφού πάλεψε σκληρά δύο χρόνια για να κρατηθεί στη ζωή.

Τραγική φιγούρα η σύζυγος του Δημήτρη Κόκοτα, Κατερίνα Πετράκη, η οποία καλείται να αποχωριστεί πολύ νωρίς, τον αγαπημένο της άνθρωπο.

Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας, τον οποίο ο αείμνηστος καλλιτέχνης είχε υπηρετήσει ως δημοτικός σύμβουλος, αποφάσισε να καλύψει τα έξοδα της κηδείας. Παράλληλα η δημοτική σημαία κυματίζει μεσίστια από την ημέρα που ο Δημήτρης Κόκοτας έφυγε από τη ζωή, μέχρι και σήμερα. Ακόμα, ο δήμος θα καθιερώσει ετήσια υποτροφία του Ωδείου στο όνομά του, το οποίο θα δώσει επίσης στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ωδείου, στο Μέγαρο «Μήτρος Σουλιμιώτης». Τέλος, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του Σεπτεμβρίου μετατίθενται για μετά το 40ήμερο μνημόσυνο.

Πλήθος κόσμου έχει δώσει από νωρίς το «παρών» στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα, προκειμένου να πει το δικό του «αντίο» σε έναν άνθρωπο που με το ταλέντο και τον χαρακτήρα του κατάφερε να ξεχωρίσει στη μουσική βιομηχανία της χώρας και να γράψει τη δική του ιστορία. Ανάμεσά τους: ο Στέλιος Διονυσίου, ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης, ο Χάρης Βαρθακούρης, η Αντελίνα Βαρθακούρη, ο Γιώργος Λεμπέσης, ο Φοίβος, η Σάντρα Βουτσά, ο Διονύσης Σχοινάς, ο Νίκος Βουρλιώτης και η Πηνελόπη Αναστασοπούλου.

Η σκληρή μάχη για να κρατηθεί στη ζωή

Το 2024 ο Δημήτρης Κόκοτας συμμετείχε στο show του ALPHA «J2US». Στις 28 Μαρτίου, στη διάρκεια προβών που είχε με την Τραϊάνα Ανανία για την μουσική εκπομπή, ο αγαπημένος ερμηνευτής υπέστη καρδιακή ανακοπή. Από τότε μέχρι και την ημέρα που πέθανε, έδινε μία γενναία μάχη για να τα καταφέρει, με την οικογένειά του να βρίσκεται στο πλευρό του έως και το τέλος.

«Νιώθω σαν να ξεκινάω από την αρχή»

Στις 26 Μαρτίου του 2024, ο Δημήτρης Κόκοτας είχε δώσει τη τελευταία του συνέντευξη στο «Πρωινό ΣουΣου». Δύο μέρες μόλις πριν ξεκινήσει ο Γολγοθάς του, ο επιτυχημένος καλλιτέχνης είχε εξομολογηθεί πως: «Νιώθω σαν να ξεκινάω από την αρχή. Ξανά! Οκ, ευτυχώς έχω τα τόσο ωραία τραγούδια που τα ευχαριστιέμαι, του Φοίβου, του Καρβέλα, του Θεοφάνους, του Μηλιωτάκη. Με βοηθάνε πάρα πολύ ακόμα και συνεχίζουν, να είναι καλά και όλος ο κόσμος. Νιώθω σαν να ξεκινάω τώρα, από την αρχή. Δηλαδή είμαι σε φάση να βγάλω καινούργιο τραγούδι…».

«Ήταν δική μου επιλογή να μην παίζω στην τηλεόραση. Να μην βγαίνω συχνά, και καθόλου έστω. Αν δεν έχεις κάτι να πεις πάνω στη δουλειά, για εμένα… Που βέβαια μετά το σκέφτηκα ξανά και είπα “κακώς, έπρεπε να έχω βγει”. Δηλαδή έπρεπε να έχω δώσει το παρών και άλλες φορές», είχε εξηγήσει στη συνέχεια.

«Για εμένα όταν αγαπάς δεν υπάρχει η λέξη θυσία»

Μετά τον θάνατο του συζύγου της, η συνοδοιπόρος του Δημήτρη Κόκοτα, η οποία στάθηκε βράχος δίπλα του αυτά τα δύο πολύ δύσκολα χρόνια, μίλησε στο MEGA.

Η Κατερίνα Πετράκη ανέφερε ότι: «Ισχύει ότι προσπαθούσε να πάρει τα πάνω του και να βελτιωθεί, απλά ήταν ένας κουρασμένος οργανισμός και το τελευταίο μικρόβιο δεν το νίκησε. Δυστυχώς».

«Ο Δημήτρης καταλάβαινε, ένιωθε, είχε συναίσθημα, αντιδρούσε. Δηλαδή εκτελούσε εντολές με όση δύναμη είχε, καταλάβαινε τι του λέγαμε. Τι του έλεγα εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή του έλεγα να κάνει πράγματα, ό,τι μου ερχόταν ας πούμε σαν ιδέα, να προσπαθεί να το κάνει… Θεώρησα ότι σιγά σιγά έρχεται κοντά μας. Δεν μπορούσα να το πιστέψω.

Θέλω να πω ότι ναι, καταλάβαινα ότι είναι μία κατάσταση ριψοκίνδυνη μέσα στην εντατική, δεν έχω άγνοια. Αλλά έδειχνε δύναμη. Ό,τι και αν ερχόταν, το αντιμετώπιζε», πρόσθεσε.

«Δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι δεν θα είμαι εκεί. Ήταν η μόνη ώρα που μπορούσα να τον δω. Πήγαινα κάθε μέρα και ευτυχώς δεν μου έτυχε κάτι, που να μην μου επιτρέψει να πάω μια μέρα. Δηλαδή ό,τι και αν είχα πήγαινε σε άλλη ώρα, σε άλλη μέρα, αρκεί εγώ εκείνη την ώρα να μπορώ να έχω το επισκεπτήριό μου.

Δεν ξεπέρασα τις δυνάμεις μου. Έκανα αυτό που είναι για εμένα αυτονόητο. Εγώ θέλω να πω μόνο ένα πράγμα. Για εμένα όταν αγαπάς δεν υπάρχει η λέξη θυσία. Η θυσία είναι κάτι που αναγκάζεσαι να κάνεις. Αγαπάς και δίνεις όλη σου τη δύναμη, ό,τι έχεις. Για εμένα αυτό είναι αγάπη», σημείωσε.

Ποιος ήταν ο Δημήτρης Κόκοτας

Ο Δημήτρης Κόκοτας είχε γεννηθεί στις 14 Δεκεμβρίου του 1968. Πατέρας του ήταν ο σπουδαίος λαϊκός ερμηνευτής Σταμάτης Κόκοτας.

Είχε ξεκινήσει από μικρός να ασχολείται με την μουσική. Σε ηλικία 26 ετών, τον Φεβρουάριο του 1994, κυκλοφόρησε ο πρώτος του προσωπικός δίσκος, με τίτλο «Διαδόσεις». Το κοινό αμέσως διέκρινε το ταλέντο του και τον ξεχώρισε.

Στη διάρκεια της επιτυχημένης πορείας του πάλεψε και κατάφερε να γίνει ένας από τους πιο αγαπητούς και επιτυχημένους ερμηνευτές της γενιάς του. Συνεργάστηκε επίσης με μεγάλα ονόματα της μουσικής βιομηχανίας, όπως: η Μαρινέλλα, ο Φοίβος, η Καίτη Γαρμπή, η Άντζελα Δημητρίου, ο Γιώργος Θεοφάνους, ο Νίκος Καρβέλας και ο Βασίλης Καρράς.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Espresso, ο Δημήτρης Κόκοτας είχε μιλήσει για τις συνεργασίες του με τον Νίκο Καρβέλα και τον Γιώργο Θεοφάνους.

Συγκεκριμένα, μιλώντας για το τι θυμάται από αυτές, είχε πει πως: «Καταρχάς τα καταπληκτικά τραγούδια τους, την επιτυχία που ήρθε, τις στιγμές στο σπίτι με τον Νίκο Καρβέλα, ο οποίος ως συνθέτης και στιχουργός έφτιαχνε τα τραγούδια μας με την κιθάρα του.

Αντίστοιχα και με τον Γιώργο Θεοφάνους θυμάμαι ωραίες στιγμές στο στούντιο, στο άλμπουμ που κάναμε μαζί, που ήταν σε στίχους του Πάνου Φαλάρα. Αναπολώ με νοσταλγία όλες αυτές τις στιγμές. Γενικά έχω ευχαριστηθεί πολύ στη δουλειά μου. Και με τον Κώστα Μηλιωτάκη στο άλμπουμ που ακολούθησε του Θεοφάνους, πάλι σε στίχους του Φαλάρα, είχαμε κάνει την επιτυχία “Ολόψυχα δικός σου”».

Μεταξύ άλλων, κυκλοφόρησε τους δίσκους: «Αχαριστία», «Σε ρεύματα αντίθετα», «Απρόσμενη αγάπη» και «Άμα δε σε δω απόψε».

Ανάμεσα στα πιο γνωστά και αγαπητά στο κοινό τραγούδια του, είναι τα: «Γιατί με τυραννάς», «Πολύ καλή για να ‘σαι αληθινή», «Κι άσε να λένε», «Παλιοχαρακτήρας», «Αμαρτωλή» και «Στο ‘χω πει».

Kαλεσμένος στο «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου το 2023, ο Δημήτρης Κόκοτας είχε αναφέρει για την πορεία του ότι: «Χρωστώ ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο και στους δημιουργούς των τραγουδιών, συνθέτες και στιχουργούς. Αν δεν ήταν, δεν θα υπήρχαν αυτές οι επιτυχίες. Θα μπορούσε να το πει ο οποιοσδήποτε κάποιο τραγούδι μου και να γινόταν μεγαλύτερη ή μικρότερη επιτυχία. Είναι δύσκολο όταν θα σβήσουν τα φώτα της επιτυχίας, αλλά η ζωή είναι ζωή».

Οι δηλώσεις για τον πατέρα του, Σταμάτη Κόκοτα, και η όμορφη οικογένεια

Πατέρας του Δημήτρη Κόκοτα, ήταν ο σπουδαίος καλλιτέχνης Σταμάτης Κόκοτας, ο οποίος πέθανε τον Οκτώβριο του 2022.

Σε συνέντευξή του το 2023, μιλώντας στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού για τον πατέρα του, είχε εξομολογηθεί πως: «Σκέφτομαι ότι μου λείπει ο πατέρας μου σε κάθε φάση της ζωής μου και θα ήθελα πάρα πολύ να είναι εδώ για να μπορούμε να μιλάμε, να συζητάμε, ότι κάναμε κάθε μέρα. Πιστεύω ότι είναι εδώ, πιστεύω ότι είναι μαζί μας. Σαν συμβουλή έχω κρατήσει κάτι που έλεγε πάντα ο πατέρας μου, το “σεμνά και ταπεινά”. Η απώλεια δεν αναπληρώνεται με κανέναν τρόπο, απλά μαθαίνεις και ζεις».

Στις 5 Οκτωβρίου του 2022 τελέστηκε η κηδεία του Σταμάτη Κόκοτα, με τον Δημήτρη Κόκοτα να συγκλονίζει τότε με τον επικήδειο λόγο του: «Ήσουν ένας καταπληκτικός πατέρας. Μας αγάπησες πάρα πολύ. Μας έδωσες πολλή αγάπη. Τη γυναίκα, τη μάνα μας, τη δεύτερη γυναίκα την Ευαγγελία, τα παιδιά του. Του δώσαμε κι εμείς πάρα πολύ αγάπη. Ήμασταν το στήριγμά του κι έτσι μας έμαθε να αγαπάμε τον κόσμο και τον εαυτό μας.

Ο Σταμάτης για τα παιδιά του είχε πάντα μια θέση για όλους. Πήγαιναν να τον δουν, να τον ακούσουν, να τον χειροκροτήσουν κι ας μην τους ήξερε καθόλου. Ήταν βιοπαλαιστής, άπλωνε το χέρι του, έδινε χρήματα, είχε φροντίσει για τη ψυχή του, έκανε αγαθοεργίες, ανεγέρσεις ναών και σε ορφανοτροφεία. Ξεγέλασε τον θάνατο. Ο Σταμάτης για μένα θα είναι πάντα εδώ, θα ζει σίγουρα μέσα στις καρδιές όλων μας. Στη σκέψη μας, θα τον ακούμε, θα είναι πάντα εδώ να μας στηρίζει. Είχε για όλους έναν καλό λόγο και θεωρούσε όλο το κόσμο αγαπημένο και φίλο του».

Ο Σταμάτης Κόκοτας, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στον Νίκο Χατζηνικολάου και την εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» το 2000, είχε μιλήσει για τον γιο του Δημήτρη, λέγοντας ότι είναι πολύ καλό και εργατικό παιδί και περιγράφοντας τη συγκίνηση που ένιωθε όταν ερμήνευε τα τραγούδια του.

Ο Δημήτρης Κόκοτας είχε δημιουργήσει μία πολύ όμορφη οικογένεια με την σύζυγό του Κατερίνα, με την οποία είχαν αποκτήσει και ένα παιδί.