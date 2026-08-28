Νεπάλ: Επανέναρξη των επιχειρήσεων διάσωσης μετά την προσωρινή αναστολή τους – 110 χλμ. πεζοπορία για 25χρονη που επιβίωσε

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Αγωνιώδης μάχη με το χρόνο δίνουν οι διασώστες στα Ιμαλάια, καθώς οι αρχές του Νεπάλ και της Κίνας επανεκκίνησαν τις επιχειρήσεις μετά τις καταστροφικές πλημμύρες και τις κατολισθήσεις που έχουν στοιχίσει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους και έχουν εγκλωβίσει χιλιάδες ντόπιους και ξένους τουρίστες.

Εκπρόσωπος του στρατού δήλωσε την Παρασκευή ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης στη πληγείσα περιοχή ξανάρχισαν, έπειτα από μια σύντομη αναστολή εξαιτίας της υπερχείλισης φράγματος τεχνητής λίμνης που δημιουργήθηκε από τις κατολισθήσεις.

Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 117 τουρίστες, στους οποίους περιλαμβάνονται 85 Ινδοί, 16 Κινέζοι, 9 Νότιοκορεάτες, 2 Ιταλοί και 2 Αμερικανοί πολίτες, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters που επικαλείται πηγή του υπουργείου Τουρισμού.

Η Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών του Νεπάλ ανακοίνωσε το πρωί της Παρασκευής ότι ο αριθμός των νεκρών ανήλθε στους 469, ενώ 977 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Παράλληλα, 3.253 άτομα έχουν διασωθεί με ελικόπτερα, ενώ περισσότεροι από 150 τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Κατμαντού και των περιοχών Ρασούα, Νουβακότκαι Ντάντινγκ.

Σε απόγνωση 93.000 άνθρωποι

Τουλάχιστον 93.000 άνθρωποι εκτιμάται ότι έχουν επηρεαστεί από την κατολίσθηση στα Ιμαλάια, όπως ανέφερε ο Ερυθρός Σταυρός την Παρασκευή, την ώρα που αξιωματούχοι ανθρωπιστικών οργανώσεων εκφράζουν φόβους για νέο κύμα λάσπης και νερού.

Ο Ντέιβιντ Φίσερ, επικεφαλής της αποστολής της Διεθνούς Ομοσπονδίας Εταιρειών Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου στο Νεπάλ, δήλωσε: «Φυσικά ανησυχούμε πολύ για μια δεύτερη πλημμύρα».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Γενεύη, ο Φίσερ πρόσθεσε ότι ορισμένες περιοχές παραμένουν προσβάσιμες μόνο με ελικόπτερο, καθιστώντας αδύνατη μέχρι στιγμής την ολοκλήρωση των αρχικών εκτιμήσεων.

Παράλληλα, ανέφερε ότι φορτηγά της οργάνωσης με προμήθειες ανακουφιστικής βοήθειας αποκλείστηκαν όταν η λίμνη που σχηματίστηκε από την κατολίσθηση υπερχείλισε.

Την ίδια ώρα, η UNICEF τόνισε ότι τουλάχιστον 17.000 παιδιά χρειάζονται επειγόντως ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ 18 σχολεία έχουν καταστραφεί ολοσχερώς και άλλα 20 έχουν υποστεί ζημιές.

Από την πλευρά του, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΫ) ανακοίνωσε ότι έξι υγειονομικές δομές έχουν υποστεί ζημιές και οκτώ εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας αγνοούνται.

Πεζοπορία 110 χιλιομέτρων για μια 25χρονη Αυστραλή

Μια 25χρονη γυναίκα από την Αυστραλία κατάφερε να επικοινωνήσει με την οικογένειά της, δύο ημέρες μετά την δήλωση της εξαφάνισής της στις φονικές πλημμύρες.

Η Κάρα Σεβερίνο είναι η πρώτη από τους 39 Αυστραλούς που δηλώθηκαν ως αγνοούμενοι στην τραγωδία.

Ωστόσο, η 25χρονη βρίσκεται ακόμη σε πορεία εξόδου από τη ζώνη της καταστροφής, προσπαθώντας να φτάσει στο Κατμαντού με τα πόδια μαζί με μια ομάδα Νεπαλέζων πεζοπόρων — μια διαδρομή άνω των 110 χιλιομέτρων.

Οι γονείς της, Ντέμπι και Φρανκ Σεβερίνο, επιβεβαίωσαν σε δήλωσή τους ότι η κόρη τους δεν είχε σήμα στο κινητό της και η μπαταρία της είχε εξαντληθεί, αλλά επικοινώνησε μαζί τους το πρωί της Παρασκευής για να τους πει ότι είναι ασφαλής.

«Έκανε πεζοπορία στη διαδρομή Λανγκτάνγκ (Langtang) και είχε εγκλωβιστεί. Με τις επικοινωνίες εκτός λειτουργίας δεν είχαμε καμία επαφή», ανέφερε η οικογένειά της.

«Σήμερα το πρωί κατάφερε να μας καλέσει από το Γκοσαϊνκούντα, όπου κατάφερε να φτάσει μαζί με κάποιους άλλους [Νεπαλέζους] πεζοπόρους. Καταλαβαίνουμε ότι προσπαθούν να φτάσουν στην Κατμαντού με τα πόδια».

«Περιμένουμε με ανυπομονησία περισσότερες πληροφορίες για την ασφαλή επιστροφή της. Ευχαριστούμε τον Θεό που μπόρεσε να κάνει αυτή τη σύντομη επαφή μαζί μας. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με όλες τις οικογένειες που περιμένουν νέα», κατέληξαν οι γονείς.

Κίνα: Διασώστες με φουσκωτά και drones στα σύνορα

Στην κινεζική πλευρά των συνόρων, το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV μετέδωσε την Παρασκευή ότι 680 διασώστες έφτασαν στη σκληρά δοκιμαζόμενη συνοριακή περιοχή Τζιρόνγκ.

The Xizang Fire and Rescue Corps is deploying rescue personnel in batches to Gyirong County after a mudslide hit a port along the China-Nepal border in southwest China’s Xizang Autonomous Region on Wednesday. (Source: China’s National Fire and Rescue Administration) pic.twitter.com/od6qcCFxNl — CGTN (@CGTNOfficial) August 28, 2026



Οπτικό υλικό κατέγραψε τους διασώστες να φτάνουν στη ζώνη της καταστροφής με φουσκωτές σχεδίες ανάμεσα σε ορμητικά χείμαρρους, ενώ ορισμένοι μεταφέρθηκαν στην περιοχή με τη βοήθεια drones.

Rescue teams have reached the hardest-hit area in Gyirong, southwest China’s Xizang.

Firefighters used ropes, boats and drones to navigate the severely damaged terrain after a devastating mudslide.

Search and rescue efforts are ongoing. #Xizang #China #Rescue #DisasterResponse pic.twitter.com/0A8j9oOboQ — China Xinhua News (@XHNews) August 28, 2026



Τα πλάνα δείχνουν ότι ο δρόμος που οδηγεί στα σύνορα έχει καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ οι πλημμυρισμένες εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε ένα απέραντο ποτάμι.