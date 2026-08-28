Συναγερμός στο Νεπάλ: Υπερχείλισε η τεχνητή λίμνη, ανεστάλησαν οι έρευνες διάσωσης – Οι κάτοικοι τρέχουν στις πλαγιές για να σωθούν

Οι αρχές στα σύνορα Νεπάλ και Κίνας βρίσκονται σε συναγερμό λόγω της υπερχείλισης τεχνητής λίμνης που δημιουργήθηκε από κατολισθήσεις, αναστέλλοντας τις επιχειρήσεις διάσωσης και αναγκάζοντας κατοίκους να εγκαταλείψουν τις περιοχές τους. Ο απολογισμός από την κατάρρευση παγετώνα ανέρχεται σε 469 νεκρούς και πάνω από 1.400 αγνοούμενους σε Νεπάλ και Θιβέτ.

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Διεθνή Νέα

Νεπάλ
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός στο Νεπάλ και την Κίνα, καθώς η τεχνητή λίμνη που δημιουργήθηκε από τις κατολισθήσεις άρχισε να υπερχειλίζει, απειλώντας τις ήδη ισοπεδωμένες περιοχές.
  • Οι κάτοικοι τρέχουν στις πλαγιές των λόφων για να σωθούν, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης ανεστάλησαν προσωρινά λόγω του κινδύνου κατάρρευσης του φράγματος της λίμνης.
  • Ο επιβεβαιωμένος αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση του παγετώνα ανήλθε στους 469 στο Νεπάλ, με περισσότερους από 1.400 ανθρώπους να αγνοούνται σε Νεπάλ και Θιβέτ.

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Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται εκ νέου οι αρχές στη μεθόριο Νεπάλ και Κίνας, καθώς η τεχνητή λίμνη που δημιουργήθηκε από τις κατολισθήσεις άρχισε να υπερχειλίζει την Παρασκευή, απειλώντας τις ήδη ισοπεδωμένες περιοχές και εξαναγκάζοντας σε προσωρινή αναστολή τις επιχειρήσεις διάσωσης.

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Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που επικαλείται το Reuters, οι κάτοικοι στην επαρχία Ρασούα του Νεπάλ εθεάθησαν να τρέχουν προς τις πλαγιές των λόφων, για να γλιτώσουν από την πιθανή ξαφνική άνοδο της στάθμης του ποταμού.

Ο κίνδυνος κατάρρευσης του φράγματος της λίμνης ανάγκασε το σύνολο του κινεζικού διασωστικού προσωπικού και των οχημάτων να αποσυρθούν σε ασφαλείς περιοχές, όπως μετέδωσε η κινεζική κρατική τηλεόραση CCTV.

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Παράλληλα, αξιωματικός του στρατού του Νεπάλ επιβεβαίωσε ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης ανεστάλησαν προσωρινά για 90 λεπτά.

Βαρύς ο απολογισμός

Ο επιβεβαιωμένος αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση του παγετώνα την Τετάρτη ανήλθε στους 469 στο Νεπάλ, ενώ περισσότεροι από 1.400 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται σε Νεπάλ και Θιβέτ.

Φωτογραφία: AP

Ένας τεράστιος χείμαρρος από βράχους, πάγο, λάσπη και συντρίμμια παρασύρθηκε μέσα από τα ποτάμια συστήματα των Ιμαλαΐων.

Η φονική πλημμύρα ισοπέδωσε χωριά και κοιλάδες, καταστρέφοντας σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, δρόμους και γέφυρες κατά μήκος της διαδρομής που συνδέει το Κατμαντού με τη Λάσα στο Θιβέτ — μια διαδρομή ιδιαίτερα δημοφιλή σε πεζοπόρους και προσκυνητές.

Μεταξύ των αγνοουμένων, τουλάχιστον 540 είναι ξένοι υπήκοοι.

Στο πέρασμά της, η μάζα των φερτών υλικών σχημάτισε μια λίμνη που απειλεί τώρα με νέες πλημμύρες τις κατεστραμμένες κοινότητες στα χαμηλότερα σημεία.

Αγωνία για τη στάθμη του νερού

Την Πέμπτη, η Κίνα κινητοποίησε οκταμελή ομάδα μηχανικών για τη διενέργεια εναέριων ερευνών και 3D μοντελοποίησης της λίμνης.

Μέχρι την Παρασκευή, ο όγκος του νερού στη λίμνη ξεπέρασε τα 2,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, από 1,5 έως 2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα που υπολογίζονταν την προηγούμενη ημέρα.

Ο Ναρέντρα Παριγιάρ, ο ανώτατος διοικητικός αξιωματούχος της πληγείσας επαρχίας Ρασούα στο Νεπάλ, δήλωσε ότι έλαβαν προειδοποίηση πως η παγετωνική λίμνη υπερχείλισε τα όριά της.

«Μπορούμε να δούμε ότι η στάθμη του νερού στο ποτάμι ανεβαίνει», ανέφερε ο ίδιος, προσθέτοντας πως δεν είναι ακόμα σαφές το ακριβές ύψος της στάθμης των υδάτων αυτή τη στιγμή.

Νωρίτερα, οι ομάδες διάσωσης του Νεπάλ χρησιμοποίησαν ελικόπτερα για τον εντοπισμό επιζώντων και τη ρίψη προμηθειών έκτακτης ανάγκης σε χιλιάδες εγκλωβισμένους, ενώ οι υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών —ορισμένες με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων— αναέσυραν δεκάδες σορούς που είχαν παρασυρθεί στις πεδιάδες.

Ο Ντίμπγκα Ταμάνγκ ήταν ανάμεσα στους τελευταίους ανθρώπους που διασώθηκαν από τη Ρασούα την Πέμπτη, αφού μεταφέρθηκε αεροπορικώς μαζί με άλλους τρεις σε στρατόπεδο στο Νουβακότ.

Ο ίδιος δήλωσε συγκλονισμένος: «Όλοι οι άνθρωποί μας χάθηκαν. Είναι νεκροί. Δεν έχω κανέναν πια να με περιμένει. Τα πάντα και οι πάντες χάθηκαν. Το τέλος».

Το Νεπάλ «δεν χρειάζεται ξένη βοήθεια»

Παρά το γεγονός ότι οι προσφορές για παροχή βοήθειας καταφθάνουν συνεχώς, η κυβέρνηση του Νεπάλ ξεκαθάρισε ότι προς το παρόν δεν χρειάζεται τη συνδρομή άλλων κρατών στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Νεπάλ, Λοκ Μπαχαντούρ Τσέτρι, δήλωσε την Παρασκευή πως «Η προσφορά για βοήθεια είναι φυσιολογική. Οι δικές μας υπηρεσίες ασφαλείας διεξάγουν την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Για την ώρα δεν απαιτείται τέτοια βοήθεια».

Μια νοτιοκορεατική ομάδα ταχείας επέμβασης βρίσκεται ήδη στο Κατμαντού, αλλά δεν έχει αναπτυχθεί στο πεδίο, καθώς η κυβέρνηση του Νεπάλ δεν διαθέτει προς το παρόν πλάνο αποδοχής ξένης διασωστικής βοήθειας, σύμφωνα με το ΥΠΕΞ στη Σεούλ.

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