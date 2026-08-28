Δημήτρης Κόκοτας: Το μεσημέρι στην Αγία Βαρβάρα το τελευταίο «αντίο» στον τραγουδιστή – Τι ζητεί η οικογένειά του

Σήμερα το μεσημέρι (28/8) , συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες θα πουν το τελευταίο «αντίο» στον Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή έπειτα από τη μακρά μάχη που έδινε για περισσότερο από δύο χρόνια.

Ο τραγουδιστής νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς», μετά το οξύ έμφραγμα και την καρδιακή ανακοπή που είχε υποστεί.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, η οποία δημοσιεύτηκε στο Facebook την Τετάρτη 26 Αυγούστου, η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί σήμερα, Παρασκευή, στις 12:00, στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα.

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Με έξοδα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας η κηδεία του τραγουδιστή

Με μια σειρά αποφάσεων που έχουν έντονο συμβολικό χαρακτήρα, ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας τιμά τη μνήμη του Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος είχε υπηρετήσει την πόλη και ως δημοτικός σύμβουλος. Ο δημοφιλής τραγουδιστής είχε εκλεγεί στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023, συμμετέχοντας στα κοινά μέχρι που υπέστη το έμφραγμα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασε εκτάκτως στις 25 Αυγούστου και ενέκρινε ομόφωνα ψήφισμα για τον εκλιπόντα. Μεταξύ των αποφάσεων είναι η κάλυψη των εξόδων της κηδείας του από τον δήμο, ενώ η δημοτική σημαία θα κυματίζει μεσίστια.

Παράλληλα, ο Δήμος θα καθιερώσει ετήσια υποτροφία του Ωδείου στο όνομά του και θα δώσει το όνομά του στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ωδείου, στο Μέγαρο «Μήτρος Σουλιμιώτης».

Τέλος, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του Σεπτεμβρίου μετατίθενται για μετά το 40ήμερο μνημόσυνο.

Από την πλευρά της, η οικογένεια του καλλιτέχνη απευθύνει παράκληση για διακριτικότητα.

Η επιτυχημένη πορεία του στον χώρο της μουσικής και η συμβουλή που είχε κρατήσει από τον πατέρα του, Σταμάτη Κόκοτα

Ο αείμνηστος τραγουδιστής είχε γεννηθεί στις 14 Δεκεμβρίου του 1968. Πατέρας του ήταν ο σπουδαίος λαϊκός ερμηνευτής Σταμάτης Κόκοτας.

Ο Δημήτρης Κόκοτας είχε ξεκινήσει από μικρός να ασχολείται με την μουσική. Σε ηλικία 26 ετών, τον Φεβρουάριο του 1994, κυκλοφόρησε ο πρώτος του προσωπικός δίσκος, με τίτλο «Διαδόσεις». Το κοινό αμέσως διέκρινε το ταλέντο του και τον ξεχώρισε.

Στη διάρκεια της επιτυχημένης πορείας του πάλεψε και κατάφερε να γίνει ένας από τους πιο αγαπητούς και επιτυχημένους ερμηνευτές της γενιάς του. Συνεργάστηκε επίσης με μεγάλα ονόματα της μουσικής βιομηχανίας, όπως: η Μαρινέλλα, ο Φοίβος, η Καίτη Γαρμπή, η Άντζελα Δημητρίου, ο Γιώργος Θεοφάνους, ο Νίκος Καρβέλας και ο Βασίλης Καρράς.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Espresso, ο Δημήτρης Κόκοτας είχε μιλήσει για τις συνεργασίες του με τον Νίκο Καρβέλα και τον Γιώργο Θεοφάνους.

Συγκεκριμένα, μιλώντας για το τι θυμάται από αυτές, είχε πει πως: «Καταρχάς τα καταπληκτικά τραγούδια τους, την επιτυχία που ήρθε, τις στιγμές στο σπίτι με τον Νίκο Καρβέλα, ο οποίος ως συνθέτης και στιχουργός έφτιαχνε τα τραγούδια μας με την κιθάρα του.

Αντίστοιχα και με τον Γιώργο Θεοφάνους θυμάμαι ωραίες στιγμές στο στούντιο, στο άλμπουμ που κάναμε μαζί, που ήταν σε στίχους του Πάνου Φαλάρα. Αναπολώ με νοσταλγία όλες αυτές τις στιγμές. Γενικά έχω ευχαριστηθεί πολύ στη δουλειά μου. Και με τον Κώστα Μηλιωτάκη στο άλμπουμ που ακολούθησε του Θεοφάνους, πάλι σε στίχους του Φαλάρα, είχαμε κάνει την επιτυχία “Ολόψυχα δικός σου”».

Μεταξύ άλλων, κυκλοφόρησε τους δίσκους: «Αχαριστία», «Σε ρεύματα αντίθετα», «Απρόσμενη αγάπη» και «Άμα δε σε δω απόψε».

Ανάμεσα στα πιο γνωστά και αγαπητά στο κοινό τραγούδια του, είναι τα: «Γιατί με τυραννάς», «Πολύ καλή για να ‘σαι αληθινή», «Κι άσε να λένε», «Παλιοχαρακτήρας», «Αμαρτωλή» και «Στο ‘χω πει».

Kαλεσμένος στο «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου το 2023, ο Δημήτρης Κόκοτας είχε αναφέρει για την πορεία του ότι: «Χρωστώ ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο και στους δημιουργούς των τραγουδιών, συνθέτες και στιχουργούς. Αν δεν ήταν, δεν θα υπήρχαν αυτές οι επιτυχίες. Θα μπορούσε να το πει ο οποιοσδήποτε κάποιο τραγούδι μου και να γινόταν μεγαλύτερη ή μικρότερη επιτυχία. Είναι δύσκολο όταν θα σβήσουν τα φώτα της επιτυχίας, αλλά η ζωή είναι ζωή».

Οι δηλώσεις για τον πατέρα του, Σταμάτη Κόκοτα, και η όμορφη οικογένεια

Πατέρας του Δημήτρη Κόκοτα, ήταν ο σπουδαίος καλλιτέχνης Σταμάτης Κόκοτας, ο οποίος πέθανε τον Οκτώβριο του 2022.

Σε συνέντευξή του το 2023, μιλώντας στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού για τον πατέρα του, είχε εξομολογηθεί πως: «Σκέφτομαι ότι μου λείπει ο πατέρας μου σε κάθε φάση της ζωής μου και θα ήθελα πάρα πολύ να είναι εδώ για να μπορούμε να μιλάμε, να συζητάμε, ότι κάναμε κάθε μέρα. Πιστεύω ότι είναι εδώ, πιστεύω ότι είναι μαζί μας. Σαν συμβουλή έχω κρατήσει κάτι που έλεγε πάντα ο πατέρας μου, το “σεμνά και ταπεινά”. Η απώλεια δεν αναπληρώνεται με κανέναν τρόπο, απλά μαθαίνεις και ζεις».

Στις 5 Οκτωβρίου του 2022 τελέστηκε η κηδεία του Σταμάτη Κόκοτα, με τον Δημήτρη Κόκοτα να συγκλονίζει τότε με τον επικήδειο λόγο του: «Ήσουν ένας καταπληκτικός πατέρας. Μας αγάπησες πάρα πολύ. Μας έδωσες πολλή αγάπη. Τη γυναίκα, τη μάνα μας, τη δεύτερη γυναίκα την Ευαγγελία, τα παιδιά του. Του δώσαμε κι εμείς πάρα πολύ αγάπη. Ήμασταν το στήριγμά του κι έτσι μας έμαθε να αγαπάμε τον κόσμο και τον εαυτό μας.

Ο Σταμάτης για τα παιδιά του είχε πάντα μια θέση για όλους. Πήγαιναν να τον δουν, να τον ακούσουν, να τον χειροκροτήσουν κι ας μην τους ήξερε καθόλου. Ήταν βιοπαλαιστής, άπλωνε το χέρι του, έδινε χρήματα, είχε φροντίσει για τη ψυχή του, έκανε αγαθοεργίες, ανεγέρσεις ναών και σε ορφανοτροφεία. Ξεγέλασε τον θάνατο. Ο Σταμάτης για μένα θα είναι πάντα εδώ, θα ζει σίγουρα μέσα στις καρδιές όλων μας. Στη σκέψη μας, θα τον ακούμε, θα είναι πάντα εδώ να μας στηρίζει. Είχε για όλους έναν καλό λόγο και θεωρούσε όλο το κόσμο αγαπημένο και φίλο του».

Ο Σταμάτης Κόκοτας, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στον Νίκο Χατζηνικολάου και την εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» το 2000, είχε μιλήσει για τον γιο του Δημήτρη, λέγοντας ότι είναι πολύ καλό και εργατικό παιδί και περιγράφοντας τη συγκίνηση που ένιωθε όταν ερμήνευε τα τραγούδια του.

Ο Δημήτρης Κόκοτας είχε δημιουργήσει μία πολύ όμορφη οικογένεια με την σύζυγό του Κατερίνα, με την οποία είχαν αποκτήσει και ένα παιδί.

Η συνοδοιπόρος του σε αυτή τη ζωή, στάθηκε βράχος δίπλα του, σε όλη τη σκληρή μάχη που έδωσε ο τραγουδιστής τα τελευταία δύο χρόνια με την υγεία του.