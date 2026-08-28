Λευκάδα: Από τις φυλακές η εντολή για βόμβα στο σπίτι επιχειρηματία – Μυστήριο με το κίνητρο της επίθεσης εναντίον του Ελληνοαμερικανού

Μυστήριο καλύπτει το κίνητρο της επίθεσης σε βάρος του 81χρονου Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία, τοποθετώντας εκρηκτικό μηχανισμό στη βίλα του στη Λευκάδα.

Μέχρι στιγμής, οι Αρχές δεν έχουν εντοπίσει κάποια σύνδεση του επιχειρηματία με πρόσωπα ή δραστηριότητες στην Ελλάδα που θα μπορούσαν να εξηγήσουν την επίθεση. Δεν προκύπτει, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, κάποια σχέση με εγχώρια συναλλαγή, είτε νόμιμη είτε παράνομη ή «σκιώδη».

Για τον λόγο αυτό, η έρευνα της Δίωξης Εκβιαστών συνεχίζεται, καθώς οι αστυνομικοί επιχειρούν να εντοπίσουν το πραγματικό κίνητρο πίσω από την εντολή για την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού.

Οι έξι συλληφθέντες οδηγούνται ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα για τα περαιτέρω, ενώ αντίστοιχη διαδικασία αναμένεται να ακολουθηθεί και για τους δύο κρατούμενους στις φυλακές Μαλανδρίνου, οι οποίοι φέρονται ως ηθικοί αυτουργοί και θα κληθούν να απολογηθούν στον ανακριτή.

Πλέον, οι Αρχές καλούνται να απαντήσουν στα ανοιχτά ερωτήματα της υπόθεσης..

10 κιλά εκρηκτικής ύλης

Η υπόθεση είχε προκαλέσει συναγερμό στις Αρχές τον περασμένο Ιανουάριο, όταν άγνωστοι είχαν τοποθετήσει αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό στη βίλα του επιχειρηματία. Ο μηχανισμός περιείχε περίπου 10 κιλά εκρηκτικής ύλης και θα μπορούσε να προκαλέσει ιδιαίτερα μεγάλη καταστροφή και ενδεχομένως να θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Ωστόσο, η βόμβα δεν εξερράγη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο μηχανισμός πυροδοτήθηκε, όμως το βράδυ το φιτίλι, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, έσβησε, με αποτέλεσμα να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Τον εκρηκτικό μηχανισμό εντόπισε ο 43χρονος επιστάτης της βίλας, ο οποίος ενημέρωσε τις Αρχές. Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε μια μεγάλη έρευνα για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση όλων των εμπλεκομένων.

Η δράση της οργάνωσης

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι έχουν πλέον χαρτογραφήσει τη δράση της συγκεκριμένης εγκληματικής ομάδας, από τον σχεδιασμό της επίθεσης έως και την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να είχαν πραγματοποιήσει κατόπτευση του χώρου, να είχαν φροντίσει για την ενοικίαση οχήματος και στη συνέχεια να είχαν μεταβεί στη βίλα προκειμένου να τοποθετήσουν τον μηχανισμό.

Συνολικά, η οργάνωση φέρεται να αποτελείται από 8 άτομα. Οι έξι συνελήφθησαν τις προηγούμενες ημέρες σε διαφορετικές περιοχές, μεταξύ άλλων στον Πειραιά, το Μενίδι, τη Νίκαια, το Πέραμα, την Αίγινα και το Αγκίστρι. Πρόκειται για πέντε άνδρες και μία γυναίκα, οι οποίοι, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., φέρονται να εκτελούσαν εντολές δύο κρατουμένων στις φυλακές Μαλανδρίνου.

Μάλιστα, τρεις από τους συλληφθέντες φέρονται να έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικά, εκρηκτικά και ληστείες.

Οι δύο κρατούμενοι που φέρονται ως ηθικοί αυτουργοί

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο ρόλος των δύο κρατουμένων στις φυλακές Μαλανδρίνου, οι οποίοι φέρονται να έδωσαν την εντολή για την εκρηκτική επίθεση. Πρόκειται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, για δύο πρόσωπα που είναι γνωστά στις Αρχές και έχουν διαδρομή στον χώρο του βαρέος ποινικού εγκλήματος.

Ο ένας από τους δύο φέρεται να έχει εμπλακεί σε σειρά σοβαρών υποθέσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες του ERTNews, του έχει αποδοθεί επίθεση με μαχαίρι μέσα στις φυλακές σε βάρος Αλβανού ποινικού.

Ο δεύτερος κρατούμενος που φέρεται να έδωσε εντολή για την επίθεση, κατηγορείται, μεταξύ άλλων, για ανθρωποκτονία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τον Μάιο του 2025 φέρεται να είχε δολοφονήσει έναν συμπατριώτη του αλβανικής καταγωγής, ενώ έχει απασχολήσει τις Αρχές και για υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικά.