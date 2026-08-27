Λευκάδα: Έξι συλλήψεις για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε σπίτι – Έγκλειστοι οι ηθικοί αυτουργοί

Έξι άτομα, πέντε άνδρες και μία γυναίκα, συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με εντάλματα για σύσταση συμμορίας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και εκρηκτικών υλών.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έξι άτομα, πέντε άνδρες και μία γυναίκα, συνελήφθησαν για την τοποθέτηση αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού σε σπίτι στη Λευκάδα. Σε βάρος τους εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψης για σύσταση συμμορίας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και εκρηκτικών υλών.
  • Ο μηχανισμός, που τοποθετήθηκε στις 23 Ιανουαρίου 2026, δεν εξερράγη, ενώ ως ηθικοί αυτουργοί φέρονται δύο έγκλειστοι στο Κατάστημα Κράτησης Μαλανδρίνου.
  • Τρεις από τους συλληφθέντες έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων υποθέσεις ναρκωτικών, κλοπών και ληστειών. Όλοι οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Έξι άτομα, πέντε άνδρες και μία γυναίκα, συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, καθώς σε βάρος τους εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψης για σύσταση συμμορίας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και εκρηκτικών υλών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι έξι κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν διαφορετικούς ρόλους στην τοποθέτηση και πυροδότηση, στις 23 Ιανουαρίου 2026, αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού σε σπίτι σε περιοχή της Λευκάδας. Ο μηχανισμός, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, δεν εξερράγη.

Για την εκτέλεση των ενταλμάτων πραγματοποιήθηκαν αναζητήσεις από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας σε περιοχές του Πειραιά, των Αχαρνών, της Νίκαιας, του Περάματος, της Αίγινας και στο Αγκίστρι.

Από την έρευνα προέκυψε, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, και η εμπλοκή δύο έγκλειστων στο Κατάστημα Κράτησης Μαλανδρίνου, ενός Έλληνα και ενός αλλοδαπού, οι οποίοι φέρονται ως ηθικοί αυτουργοί της συγκεκριμένης πράξης.

Όπως επισημαίνεται από την Αστυνομία, τρεις από τους έξι συλληφθέντες έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για άλλα αδικήματα, μεταξύ των οποίων υποθέσεις ναρκωτικών, κλοπών, ληστειών, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, ενδοοικογενειακής βίας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, περιβαλλοντικής νομοθεσίας και Τελωνειακού Κώδικα, καθώς και για απείθεια και εξύβριση.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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