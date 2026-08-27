Σκιάθος: Ένταση για τις αποσκευές σε πτήση με προορισμό τη Νάπολη – «Εγώ είμαι ο κυβερνήτης, εγώ αποφασίζω»

Ένταση και διαμαρτυρίες σημειώθηκαν σε πτήση ιταλικής αεροπορικής εταιρείας από τη Σκιάθο με προορισμό τη Νάπολη, όταν ο κυβερνήτης ενημέρωσε τους επιβάτες ότι ορισμένες αποσκευές θα έπρεπε να παραμείνουν στο έδαφος, προκειμένου το αεροσκάφος να απογειωθεί με ασφάλεια.

Ο κυβερνήτης ανέφερε ότι στο αεροσκάφος βρίσκονταν 186 επιβάτες και ότι η πτήση ήταν πλήρης. Όπως εξήγησε, οι συνθήκες που επικρατούσαν, σε συνδυασμό με το περιορισμένο μήκος του διαδρόμου στο αεροδρόμιο της Σκιάθου, επηρέαζαν τις απαιτούμενες επιδόσεις απογείωσης του αεροσκάφους.

«Η κατάσταση είναι η εξής. Έχουμε ένα πρόβλημα με τις επιδόσεις του αεροσκάφους. Εξαιτίας του ανέμου και επειδή ο διάδρομος στη Σκιάθο είναι μικρός και σύντομος, δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας τα πάντα: όλους τους επιβάτες και όλες τις αποσκευές», είπε.

Στη συνέχεια διευκρίνισε: «Έχουμε 186 άτομα. Είμαστε εντελώς γεμάτοι».

Η επιλογή ανάμεσα σε επιβάτες και αποσκευές

Ο κυβερνήτης ανέφερε ότι γνώριζε πως είχαν ήδη υπάρξει αντιδράσεις στην πύλη επιβίβασης και ότι είχε επικοινωνήσει με την αεροπορική εταιρεία, ζητώντας να ταξιδέψουν όλοι οι επιβάτες. Για να καταστεί, όμως, δυνατή η απογείωση, έπρεπε να μειωθεί το συνολικό βάρος του αεροσκάφους.

Οι διαθέσιμες επιλογές ήταν είτε να αποβιβαστούν κάποιοι επιβάτες είτε να αφαιρεθεί μέρος των αποσκευών. Ο κυβερνήτης επέλεξε τη δεύτερη λύση, χαρακτηρίζοντάς την ως το «μικρότερο κακό».

«Κατά τη γνώμη μου, το μικρότερο κακό είναι να φύγετε όλοι εσείς και να μείνουν πίσω ορισμένες αποσκευές», ανέφερε.

Παράλληλα, εξήγησε ότι οι αποσκευές που θα παρέμεναν στη Σκιάθο θα μεταφέρονταν με επόμενη πτήση προς τη Νάπολη και στη συνέχεια θα παραδίδονταν στους επιβάτες. «Εσείς θα πάτε στη Νάπολη. Η εταιρεία θα στείλει τις αποσκευές σας με την επόμενη πτήση προς τη Νάπολη και στη συνέχεια θα σας τις παραδώσει εκεί όπου βρίσκεστε», είπε.

Η ανακοίνωση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις μέσα στο αεροσκάφος. Επιβάτες εξέφρασαν την ανησυχία τους για το πότε θα παραλάμβαναν τις αποσκευές τους, ενώ κάποιοι επισήμαναν ότι μέσα σε αυτές είχαν προσωπικά αντικείμενα που χρειάζονταν άμεσα, ακόμη και τα κλειδιά των σπιτιών τους.

«Μα δεν υπάρχει καμία εγγύηση!», ακούστηκε από επιβάτη, ενώ άλλοι αντέδρασαν λέγοντας: «Όχι, αυτό δεν γίνεται!» και «Το αποφασίσατε εσείς για εμάς!».

Άλλος επιβάτης υποστήριξε ότι «όλα αυτά ήταν απολύτως προβλέψιμα», με τον κυβερνήτη να απαντά: «Και πώς μπορώ να το προβλέψω;».

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Η αντιπαράθεση για το overbooking

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, επιβάτης έθεσε ζήτημα overbooking, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί. Ο κυβερνήτης απάντησε ότι το πρόβλημα δεν σχετιζόταν με πώληση περισσότερων θέσεων από τη χωρητικότητα του αεροσκάφους, αλλά με τις επιχειρησιακές συνθήκες της συγκεκριμένης απογείωσης.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι ο άνεμος και το περιορισμένο μήκος του διαδρόμου επηρέαζαν το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος με το οποίο μπορούσε να απογειωθεί με ασφάλεια το αεροσκάφος. «Είναι δικό μου πρόβλημα ο άνεμος; Αν δεν έχουμε τις κατάλληλες συνθήκες ανέμου, δεν μπορούμε να απογειωθούμε», ανέφερε.

Τότε ένας επιβάτης απάντησε: «Όταν παίρνετε τα χρήματα, τότε δεν υπάρχει άνεμος!», ενώ ακούστηκε επίσης η φράση «λεφτά ξέρετε να παίρνετε».

Η ένταση αυξήθηκε, με τον κυβερνήτη να υπενθυμίζει ότι ο ίδιος έχει την τελική ευθύνη για την ασφάλεια του αεροσκάφους και των επιβαινόντων. «Κοιτάξτε, εγώ είμαι ο κυβερνήτης του αεροπλάνου. Εγώ αποφασίζω, εντάξει;», είπε.

Καθώς οι αντιδράσεις συνεχίζονταν, πρόσθεσε: «Αν δεν θέλετε να μείνετε στο αεροπλάνο, μπορώ να σας αποβιβάσω, δεν υπάρχει πρόβλημα. Όμως εγώ βρίσκομαι στο αεροπλάνο και πρέπει να εγγυηθώ την ασφάλεια όλων. Χρειάζομαι λοιπόν το σωστό βάρος. Αν δεν έχουμε το απαιτούμενο βάρος, πρέπει να κατεβάσουμε φορτίο από το αεροσκάφος. Τελεία».

Ένας από τους επιβάτες επισήμανε τότε ότι, εφόσον υπήρχε δυνατότητα αποβίβασης, αυτή θα έπρεπε να είχε παρουσιαστεί εξαρχής ως επιλογή.

Ο κυβερνήτης απάντησε ότι η συγκεκριμένη δυνατότητα είχε ήδη δοθεί στην πύλη επιβίβασης, αλλά δεν υπήρχαν αρκετοί επιβάτες που να δέχονται να παραμείνουν στη Σκιάθο και να ταξιδέψουν αργότερα. Όπως ανέφερε, ορισμένοι είχαν φτάσει νωρίτερα με λεωφορείο και δεν επιθυμούσαν να μείνουν στο νησί.

«Γι’ αυτό πήρα αυτή την απόφαση. Σας επιβίβασα όλους ώστε να μπορέσετε να επιστρέψετε στη Νάπολη. Όμως δεν μπορώ να πάρω μαζί και όλες τις αποσκευές. Επομένως, κατεβάζω τις αποσκευές», εξήγησε.

Ο κυβερνήτης ξεκαθάρισε ακόμη ότι όποιος δεν αποδεχόταν τη συγκεκριμένη λύση ή δεν επιθυμούσε να αποχωριστεί την αποσκευή του μπορούσε να αποβιβαστεί. Μετά την ολοκλήρωση των εξηγήσεών του, αρκετοί επιβάτες τον χειροκρότησαν.