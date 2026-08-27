Ουκρανία: Κόλαση στο Κίεβο, πλήγματα σε Ζαπορίζια και Οδησσό – Ρωσικό μπαράζ επιθέσεων με βαλλιστικούς πυραύλους και drones υψηλής ταχύτητας

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Πολύωρο ρωσικό αεροπορικό σφυροκόπημα δέχθηκε το Κίεβο την Πέμπτη 27 Αυγούστου, με εκρήξεις, πυρά της ουκρανικής αεράμυνας και drones με κινητήρες τζετ να ακούγονται στην πρωτεύουσα από τις πρώτες πρωινές ώρες και τις επιθέσεις να συνεχίζονται μέχρι το απόγευμα.

Kyiv. An ordinary street, an ordinary day… A Russian drone struck near the Olimpiyska metro station, a few dozen meters from the Tetris Hall residential complex, according to local Telegram channels. 🎥k_dvizh pic.twitter.com/ZhEvlGALKR — Belsat in English (@Belsat_Eng) August 27, 2026

Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους κρουζ και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του Κιέβου. Περίπου στις 03:00 τοπική ώρα ακούστηκαν τουλάχιστον έξι εκρήξεις σε γρήγορη διαδοχή.

Συντρίμμια εντοπίστηκαν αργότερα στις συνοικίες Ποντίλσκι και Σεβτσενκίβσκι, ενώ δύο σχολεία υπέστησαν ζημιές.

Νέα κύματα επιθέσεων ακόμη και μετά την ανατολή του ήλιου

Η επίθεση δεν περιορίστηκε στη διάρκεια της νύχτας. Μετά την ανατολή του ήλιου, καθώς οι κάτοικοι άρχιζαν την καθημερινότητά τους, η Ρωσία έστειλε νέα drones με κινητήρες τζετ, με εκρήξεις και πυρά αεράμυνας να ακούγονται σε όλη την πόλη κατά τη διάρκεια του πρωινού και μέχρι το απόγευμα.

«Έχουν ήδη σημάνει αρκετοί συναγερμοί σήμερα. Ακούγεται η λήξη και μετά ακολουθεί νέος συναγερμός», δήλωσε στο Kyiv Independent ο 33χρονος γιατρός Βιτάλι, ο οποίος είχε καταφύγει στον σταθμό του μετρό Χρεστσάτικ.

Όπως περιέγραψε, ενώ περπατούσε στον δρόμο άκουσε την αεράμυνα να επιχειρεί και εκρήξεις στην πόλη.

One of the Russian drones launched at Kyiv overnight. Taken out mid-air by our air defense. 📹: @United24media pic.twitter.com/LpBJi1h8Ja — Defense of Ukraine (@DefenceU) August 27, 2026

Ζημιές σε σχολεία, αθλητική εγκατάσταση και αποθήκες

Οι δημοτικές Αρχές ανέφεραν ότι αθλητική εγκατάσταση υπέστη ζημιές, ενώ τοπικά κανάλια στο Telegram έκαναν λόγο για φωτιά κοντά στο στάδιο Βαλερί Λομπανόφσκι, έδρα της Ντιναμό Κιέβου.

Το στάδιο βρίσκεται στην καρδιά της κυβερνητικής συνοικίας, κοντά στο Παλάτι Μαριίνσκι, το υπουργικό συμβούλιο και το προεδρικό γραφείο. Αργότερα, πάντως, ανακοινώθηκε ότι το ίδιο το στάδιο δεν είχε υποστεί ζημιές.

Λίγο μετά το μεσημέρι, drone έπεσε επίσης σε κεντρικό δρόμο της συνοικίας Χολοσίιβσκι, σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο.

Καπνός αναφέρθηκε κοντά στο εμπορικό κέντρο Gulliver, ωστόσο εκπρόσωπος της ιδιοκτήτριας τράπεζας Oschadbank δήλωσε ότι το κτίριο δεν υπέστη ζημιές.

Σύμφωνα με το Forbes Ukraine, από την επίθεση επλήγησαν επίσης αποθήκη της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Fora, καθώς και κέντρα διανομής της Toy House και της αλυσίδας ηλεκτρικών ειδών Comfy.

🔴 Russian forces targeted key retail and food warehouses in the Kyiv region during their latest attack. pic.twitter.com/OF8spi24Nk — UNITED24 Media (@United24media) August 27, 2026

Στην περιφέρεια του Κιέβου, ρωσικό πλήγμα κατέστρεψε επίσης αποθήκη της ουκρανικής εταιρείας ζαχαρωδών Roshen στο χωριό Τσουμπίνσκε, στην περιοχή Μπορίσπιλ. Σύμφωνα με την εταιρεία, κανένας εργαζόμενος δεν τραυματίστηκε, καθώς τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Η αποθήκη χρησιμοποιούνταν για τη φύλαξη και διανομή έτοιμων προϊόντων της Roshen.

Η επίθεση προκάλεσε σημαντικές υλικές ζημιές και απώλειες προϊόντων, με την εταιρεία να προειδοποιεί ότι ενδέχεται να υπάρξουν προσωρινές ελλείψεις σε ορισμένα είδη. Η Roshen ανακοίνωσε ότι ανακατανέμει ήδη τα αποθέματά της και αναζητά εναλλακτικούς αποθηκευτικούς χώρους, ώστε να περιορίσει τις επιπτώσεις στις προμήθειες.

russia destroyed a ROSHEN warehouse in the Kyiv region. Let that sink in: A candy warehouse. A civilian business. Civilian infrastructure. Human lives. Just terror. There is nothing accidental about this. This is russia. And this is the only way it knows how to “fight.” pic.twitter.com/Dy81sMCnKw — UAVoyager🇺🇦 (@CrimeanVoyager) August 27, 2026

Τέσσερις τραυματίες στο Κίεβο

Ο Βιτάλι Κλίτσκο ανακοίνωσε ότι μέχρι τις 15:30 τοπική ώρα τέσσερις άνθρωποι είχαν τραυματιστεί στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Οι συνεχείς συναγερμοί προκάλεσαν σοβαρή αναστάτωση στην καθημερινότητα των κατοίκων, ενώ η ουκρανική σιδηροδρομική εταιρεία ανακοίνωσε καθυστερήσεις που έφταναν έως και τις 13 ώρες σε ορισμένα δρομολόγια.

Καταρρίφθηκαν επτά βαλλιστικοί πύραυλοι

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε επτά ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους Iskander-M ή βορειοκορεατικούς KN-23. Δεν γνωστοποιήθηκε ο συνολικός αριθμός των βαλλιστικών πυραύλων που εκτοξεύθηκαν.

Ήταν η πρώτη φορά από την 1η Αυγούστου που οι ουκρανικές δυνάμεις ανέφεραν επιτυχημένες αναχαιτίσεις πυραύλων που κινούνταν σε βαλλιστική τροχιά.

Καταρρίφθηκαν επίσης ένας αντιπλοϊκός πύραυλος Onyx, τρεις πύραυλοι κρουζ Banderol και 222 drones διαφορετικών τύπων.

A Russian drone almost directly hit a stadium in Kyiv, Ukraine today 🇺🇦🇷🇺‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️ pic.twitter.com/iWYnFzrQ6I — WW3 Monitor (@WW3_Monitor) August 27, 2026

Τα νέα jet-powered drones δυσκολεύουν την ουκρανική αεράμυνα

Ιδιαίτερη πρόκληση για την ουκρανική αεράμυνα αποτελούν τα νέα drones με κινητήρες τζετ, τα οποία βασίζονται στην ιρανικής σχεδίασης πλατφόρμα Shahed.

Η μεγάλη ταχύτητά τους σημαίνει ότι τα συμβατικά ουκρανικά drones αναχαίτισης συχνά δεν είναι αρκετά γρήγορα για να τα καταδιώξουν, αναγκάζοντας τους κατασκευαστές να αναπτύσσουν νέα, ταχύτερα συστήματα.

Το Κίεβο εξακολουθεί παράλληλα να αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη πυραύλων αναχαίτισης Patriot, του μοναδικού δυτικού συστήματος επιφανείας-αέρος που διαθέτει η Ουκρανία και μπορεί να καταρρίπτει ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους Iskander και Kinzhal.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε ανακοινώσει στις 25 Αυγούστου ότι η Ουκρανία παρέλαβε νέα παρτίδα πυραύλων αναχαίτισης Patriot, χωρίς να αποκαλύψει τον αριθμό τους.

🚨Des missiles russes ont détruit un autre entrepôt de Rozetka dans la région de Kiev ⚡️🚀 Rozetka est le plus grand détaillant en ligne et plateforme de commerce électronique d’Ukraine, comparable à Amazon. pic.twitter.com/PsbhKN9hxe — Á L’EST 🇭🇺✝️ (@magyarloe) August 27, 2026

Επιθέσεις και σε Ζαπορίζια και Οδησσό

Οι ρωσικές επιθέσεις δεν περιορίστηκαν στο Κίεβο.

Εκρήξεις αναφέρθηκαν επίσης στην Οδησσό και τη Ζαπορίζια. Στη Ζαπορίζια και τις γύρω περιοχές τραυματίστηκαν τουλάχιστον επτά άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ιβάν Φεντόροφ.

Στην Οδησσό, η νυχτερινή επίθεση προκάλεσε ζημιές σε υποδομές, εκπαιδευτική εγκατάσταση και πολυώροφο κτίριο κατοικιών, σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης Σερχίι Λίσακ.

Μέχρι τις 07:00 τοπική ώρα δεν είχαν αναφερθεί θύματα στην Οδησσό.