Βρετανία: Σφοδρή κυβερνοεπίθεση σε τρία μεγάλα αεροδρόμια – Εκλάπησαν δεδομένα 8,7 εκατ. πελατών

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Σοβαρή κυβερνοεπίθεση έπληξε τον όμιλο Manchester Airports Group (MAG), με αποτέλεσμα να κλαπούν προσωπικά δεδομένα 8,7 εκατομμυρίων πελατών που είχαν χρησιμοποιήσει υπηρεσίες σε τρία μεγάλα βρετανικά αεροδρόμια, αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ο όμιλος διαχειρίζεται τα αεροδρόμια Μάντσεστερ, Λονδίνο Στάνστεντ και Ιστ Μίντλαντς και διευκρίνισε ότι, παρά την παραβίαση δεδομένων, δεν επηρεάστηκαν οι πτήσεις ούτε η λειτουργία των αεροδρομίων.

Ποια προσωπικά δεδομένα εκλάπησαν

Σύμφωνα με τη MAG, οι δράστες απέκτησαν πρόσβαση σε στοιχεία πελατών που συνδέονταν με κρατήσεις χώρων στάθμευσης, αιθουσών αναμονής, υπηρεσιών Fast Track και εγγραφές στο Wi-Fi των αεροδρομίων.

Μεταξύ των δεδομένων που εκλάπησαν περιλαμβάνονται:

διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

αριθμοί τηλεφώνου,

αριθμοί κυκλοφορίας οχημάτων,

ταχυδρομικοί κώδικες.

Ο όμιλος τόνισε ότι δεν επηρεάστηκαν τραπεζικά στοιχεία ή δεδομένα πληρωμών.

«Δεν τέθηκε σε κίνδυνο η ασφάλεια των επιβατών»

Η κυβερνοεπίθεση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ωστόσο η MAG ενημερώθηκε για το περιστατικό μόλις την Τρίτη.

Σε ανακοίνωσή της υπογράμμισε ότι η επίθεση «δεν προκάλεσε καμία λειτουργική διαταραχή», ενώ οι δραστηριότητες των αεροδρομίων συνεχίζονται κανονικά.

«Σε καμία στιγμή η ασφάλεια των επιβατών ή η αεροπορική ασφάλεια δεν τέθηκαν σε κίνδυνο», ανέφερε ο όμιλος.

Έρευνα για το «μη εξουσιοδοτημένο τρίτο μέρος»

Η MAG απέδωσε την επίθεση σε «μη εξουσιοδοτημένο τρίτο μέρος», χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα ή τα κίνητρα των δραστών.

Ο όμιλος ανακοίνωσε ότι περιόρισε άμεσα τον κίνδυνο και συνεργάζεται με ειδικούς σε θέματα κυβερνοασφάλειας, λαμβάνοντας πρόσθετα μέτρα για την προστασία των συστημάτων και των πελατών του.

«Περιορίσαμε άμεσα τον κίνδυνο και συνεργαζόμαστε με εξειδικευμένους συμβούλους, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των πελατών και των συστημάτων μας», ανέφερε η εταιρεία.