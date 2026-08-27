Champions League: Αυτοί είναι οι αντίπαλοι της ΑΕΚ στη League Phase

Η ΑΕΚ έμαθε τους αντιπάλους της στη League Phase του Champions League, μετά την πρόκρισή της με νίκη 4-0 επί της Λέφσκι Σόφιας. Η Ένωση βρισκόταν στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας της κλήρωσης.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αθλητισμός

ΑΕΚ, Champions League
Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τους αντιπάλους της στη League Phase του Champions League έμαθε η ΑΕΚ, μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη (27/8).

Η Ένωση εξασφάλισε την πρόκρισή της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση το βράδυ της Τετάρτης, επικρατώντας με 4-0 της Λέφσκι Σόφιας.

Η ΑΕΚ συμμετείχε στην κλήρωση από το 4ο γκρουπ δυναμικότητας

Αναλυτικά οι αντίπαλοι της ΑΕΚ

1ο Γκρουπ

  • Ρεάλ (Εντός)
  • Μάντσεστερ Σίτι (Εκτός)

2ο Γκρουπ

  • Ντόρτμουντ (Εκτός)
  • Ρόμα (Εντός)

3ο Γκρουπ

  • Σαχτάρ (Εκτός)
  • Γαλατάσαραι (Εντός)

4ο Γκρουπ

  • Κόμο (Εκτός)
  • ΛΑΣΚ (Εντός)

Οι ημερομηνίες της League Phase του Champions League

  • 1η αγωνιστική: 8–10 Σεπτεμβρίου 2026
  • 2η αγωνιστική: 13–14 Οκτωβρίου 2026
  • 3η αγωνιστική: 20–21 Οκτωβρίου 2026
  • 4η αγωνιστική: 3–4 Νοεμβρίου 2026
  • 5η αγωνιστική: 24–25 Νοεμβρίου 2026
  • 6η αγωνιστική: 8–9 Δεκεμβρίου 2026
  • 7η αγωνιστική: 19–20 Ιανουαρίου 2027
  • 8η αγωνιστική: 27 Ιανουαρίου 2027
Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ