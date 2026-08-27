Champions League: Αυτοί είναι οι αντίπαλοι της ΑΕΚ στη League Phase

Τους αντιπάλους της στη League Phase του Champions League έμαθε η ΑΕΚ, μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη (27/8).
Η Ένωση εξασφάλισε την πρόκρισή της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση το βράδυ της Τετάρτης, επικρατώντας με 4-0 της Λέφσκι Σόφιας.
Η ΑΕΚ συμμετείχε στην κλήρωση από το 4ο γκρουπ δυναμικότητας
Αναλυτικά οι αντίπαλοι της ΑΕΚ
1ο Γκρουπ
- Ρεάλ (Εντός)
- Μάντσεστερ Σίτι (Εκτός)
2ο Γκρουπ
- Ντόρτμουντ (Εκτός)
- Ρόμα (Εντός)
3ο Γκρουπ
- Σαχτάρ (Εκτός)
- Γαλατάσαραι (Εντός)
4ο Γκρουπ
- Κόμο (Εκτός)
- ΛΑΣΚ (Εντός)
Οι ημερομηνίες της League Phase του Champions League
- 1η αγωνιστική: 8–10 Σεπτεμβρίου 2026
- 2η αγωνιστική: 13–14 Οκτωβρίου 2026
- 3η αγωνιστική: 20–21 Οκτωβρίου 2026
- 4η αγωνιστική: 3–4 Νοεμβρίου 2026
- 5η αγωνιστική: 24–25 Νοεμβρίου 2026
- 6η αγωνιστική: 8–9 Δεκεμβρίου 2026
- 7η αγωνιστική: 19–20 Ιανουαρίου 2027
- 8η αγωνιστική: 27 Ιανουαρίου 2027