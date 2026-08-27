Champions League: Αυτοί είναι οι αντίπαλοι της ΑΕΚ στη League Phase

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Τους αντιπάλους της στη League Phase του Champions League έμαθε η ΑΕΚ, μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη (27/8).

Η Ένωση εξασφάλισε την πρόκρισή της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση το βράδυ της Τετάρτης, επικρατώντας με 4-0 της Λέφσκι Σόφιας.

Η ΑΕΚ συμμετείχε στην κλήρωση από το 4ο γκρουπ δυναμικότητας

Αναλυτικά οι αντίπαλοι της ΑΕΚ

1ο Γκρουπ

Ρεάλ (Εντός)

Μάντσεστερ Σίτι (Εκτός)

2ο Γκρουπ

Ντόρτμουντ (Εκτός)

Ρόμα (Εντός)

3ο Γκρουπ

Σαχτάρ (Εκτός)

Γαλατάσαραι (Εντός)

4ο Γκρουπ

Κόμο (Εκτός)

ΛΑΣΚ (Εντός)

Οι ημερομηνίες της League Phase του Champions League