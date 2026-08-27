Νίκος Ρωμανός: «Η Θεσσαλονίκη μεταμορφώνεται από μία πόλη του “θα”, σε πόλη των μεγάλων έργων που πραγματοποιούνται»

Στα έργα που αλλάζουν τη Θεσσαλονίκη, στα χειροπιαστά αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής, αλλά και στην ανάγκη η αντιπολίτευση να παρουσιάσει τον «λογαριασμό» των εξαγγελιών της, αναφέρθηκε ο διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του πρωθυπουργού, Νίκος Ρωμανός, μιλώντας σήμερα στον ΑΝΤ1.

Με αφορμή το τραγούδι «θα θα θα» της Λένας Ζευγαρά το οποίο ακούστηκε στην εκπομπή, ο Νίκος Ρωμανός σχολίασε ότι «η Θεσσαλονίκη μεταμορφώνεται από μία πόλη του “θα, θα, θα” σε μία πόλη των μεγάλων έργων που πραγματοποιούνται. Και η Θεσσαλονίκη είναι μία μικρογραφία για ό,τι συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας» σημείωσε ο Νίκος Ρωμανός.

Στη συνέχεια, ο κ. Ρωμανός σχολίασε με χιούμορ ότι θα αφιέρωνε άλλο ένα δημοφιλές τραγούδι στην αντιπολίτευση -και κυρίως στον Αλέξη Τσίπρα- το «Μπορώ να έχω λίγο τον λογαριασμό;».

«Ο κ. Τσίπρας μάς χρωστάει τον λογαριασμό, εκτός από τα μέτρα που εξαγγέλλει ή θα εξαγγείλει, και για το ίδιο του το κόμμα, για το οποίο δεν μας έχει δώσει κανέναν λογαριασμό», σημείωσε.

Ο διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του πρωθυπουργού τόνισε ότι η σύγκριση θα γίνει πρωτίστως στη βάση μετρήσιμων αποτελεσμάτων, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση προσέρχεται στη ΔΕΘ έχοντας να παρουσιάσει συγκεκριμένο έργο, αλλά και συγκεκριμένα μέτρα για την επόμενη περίοδο.

«Εκεί είναι που όλοι θα κριθούμε. Γιατί εμείς αυτό το οποίο κάνουμε έχει αποτύπωση με χειροπιαστά αποτελέσματα, όπως είδατε στη Θεσσαλονίκη, όπως βλέπουμε όλα τα τελευταία χρόνια και όπως θα δείτε στη ΔΕΘ».

Αναφερόμενος, τέλος, στην ακρίβεια, ο κ. Ρωμανός ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για ένα υπαρκτό πρόβλημα που επηρεάζει την καθημερινότητα των πολιτών και δεν υποτιμάται από την κυβέρνηση. Επισήμανε, ωστόσο, ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται σήμερα σε σαφώς ισχυρότερη θέση και πολύ πιο θωρακισμένη για να αντιμετωπίσει και αυτές τις πιέσεις.

«Προφανώς υπάρχει ακρίβεια, κανείς δεν το υποτιμά αυτό, όλοι στην ίδια κοινωνία ζούμε. Αλλά σκεφτείτε πόσο πιο θωρακισμένη είναι η οικονομία μας απέναντι στην ακρίβεια, που αποτελεί πανευρωπαικό φαινόμενο. Πόσο καλύτερο είναι ότι την αντιμετωπίζουμε με 600.000 περισσότερους συνανθρώπους μας που έχουν βρει δουλειά, με περισσότερες επενδύσεις, με αυξημένες εξαγωγές και βιομηχανία, με αυξημένα εισοδήματα για όλους και 86 μειωμένους φόρους», κατέληξε.