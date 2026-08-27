Τζώρτζια Κεφαλά: Ο διάλογος με τον Πάρη Κουκουλόπουλο στη Βουλή – «Να λέτε ότι είμαι ακόμα τραγουδίστρια των Μπλε γιατί γράφουν ότι έχω σταματήσει»

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Έναν διαφορετικό διάλογο είχαν στη Βουλή, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχέδιου για την επαγγελματική ασφάλιση, ο Πάρης Κουκουλόπουλος και η Τζώρτζια Κεφαλά, λίγο πριν η τελευταία πάρει τον λόγο για την ομιλία της.

«Καλείται η Γεωργία, Τζώρτζια Κεφαλά ειδική αγορήτρια…» είπε ο αντιπρόεδρος της Βουλής, συμπληρώνοντας πως αν επιθυμεί μπορεί να μιλήσει και από τη θέση της, χωρίς να ανέβει στο βήμα.

«Της Πλεύσης Ελευθερίας. Πείτε το όλο» είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, κάνοντας τη σχετική επισήμανση στον Πάρη Κουκουλόπουλο.

«Ειδική αγορήτρια της Πλεύσης Ελευθερίας» επανέλαβε εκείνος, με την κ. Κεφαλά να σχολιάζει πως στις επιτροπές της βουλής λένε μόνο της «Πλεύσης», παραλείποντας το «Ελευθερίας».

«Υπάρχει δυσανεξία» ακούστηκε να λέει η κ. Κωνσταντοπούλου, με την Τζώρτζια Κεφαλά να προσθέτει: «Θα το μάθουν σιγά σιγά, είναι τα πρώτα τέσσερα χρόνια που είναι δύσκολα».

«Είπα και το καλλιτεχνικό και το κανονικό, όλα τα είπα. Δεν παραλείπω τίποτα» απάντησε ο Πάρης Κουκουλόπουλος με χιούμορ.

«Σας ευχαριστώ. Και να λέτε ότι είμαι ακόμα τραγουδίστρια των Μπλε, γιατί τα δημοσιεύματα λένε ότι έχω σταματήσει να τραγουδάω. Με έχετε καταστρέψει…» ανταπάντησε χαμογελώντας.